Chung kết cuộc thi hướng dẫn viên du lịch tiềm năng năm 2023

(TBTCO) - Công an TP. Hà Nội vừa thông báo phân luồng để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế chuẩn bị thăm Việt Nam trong ngày 10, 11/9/2023.