Ngày 3/7: Giá xăng dầu trong nước chiều nay được dự báo có thể giảm mạnh?

Giá xăng dầu trong nước hôm nay (3/7) được dự báo có thể giảm từ 6,8 - 7,5% so với kỳ điều hành trước đó. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 1.412 đồng (6,9%) về mức 19.118 đồng/lít; xăng RON 95-III có thể giảm 1.440 đồng (6,8%) về mức 19.670 đồng/lít. Trong khi đó, dầu hỏa có thể giảm 7,5% về mức 17.631 đồng/lít; dầu mazut có thể giảm 7,2% về mức 15.730 đồng/kg; dầu diesel có thể giảm 7,1% về mức 17.977 đồng/lít.

Giá xăng RON 95-III hôm nay có thể giảm 1.440 đồng về mức 19.670 đồng/lít. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước

Thực hiện Nghị quyết số 204/2025/QH15, từ 0h00 ngày 1/7, giá bán lẻ xăng dầu mới được liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 20.530 đồng/lít (giảm 101 đồng/lít so với kỳ trước); xăng RON95-III không cao hơn 21.116 đồng/lít (giảm 128 đồng/lít so với kỳ trước). Trong khi đó, dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.349 đồng/lít (tăng 193 đồng/lít so với kỳ trước); dầu hỏa không cao hơn 19.064 đồng/lít (tăng 141 đồng/lít so với kỳ trước); dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 16.955 đồng/kg (giảm 668 đồng/kg so với kỳ trước).

Trước đó, kể từ 15h00 ngày 26/6 đến trước 00h00 ngày 1/7 - thời điểm Nghị quyết số 204/2025/QH15 chưa có hiệu lực thi hành, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh tăng, trong đó dầu diesel tăng cao nhất 551 đồng/lít.

Theo thống kê, đây là lần điều chỉnh giá thứ 25 kể từ đầu năm 2025. Trong đó, xăng E5RON92 và RON95 cùng có 13 lần tăng và 12 lần giảm giá; dầu diesel có 12 lần tăng, 12 lần giảm và 1 lần giữ giá; dầu mazut có 15 lần tăng và 10 lần giảm.

Như vậy, tuần này sẽ có hai kỳ điều chỉnh giá xăng dầu. Kỳ điều chỉnh giá áp dụng từ ngày 1/7, để áp dụng giảm thuế VAT theo Nghị quyết số 204 của Quốc hội và kỳ điều chỉnh tiếp theo vào thứ năm hằng tuần như thường lệ, theo quy định của Nghị định quản lý kinh doanh xăng dầu.

Giá dầu thế giới tăng mạnh hơn 2%

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh hơn 2% sau khi Iran tuyên bố đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Mỹ đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào bị hạn chế do tồn kho dầu thô tại Mỹ bất ngờ tăng.

Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 68,72 USD/thùng, tăng 2,37% (tương đương tăng 1,59 USD/thùng); giá dầu WTI ở mốc 67,0 USD/thùng, tăng 2,43% (tương đương tăng 1,59 USD/thùng).

Từ ngày 25/6 đến nay, giá Brent dao động trong biên độ từ 66,34 đến 69,05 USD/thùng, trong bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông lắng xuống sau khi Iran và Israel đạt được lệnh ngừng bắn.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi thông tin Tổng thống Donald Trump và truyền thông nhà nước Việt Nam xác nhận Mỹ và Việt Nam đã đạt được thỏa thuận thương mại, theo đó Mỹ áp mức thuế 20% đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, sau cuộc đàm phán vào phút chót.

Về phía cung, kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh như Nga, dường như đã được thị trường dự đoán từ trước và khó tạo bất ngờ trong ngắn hạn. Chuyên gia Priyanka Sachdeva từ Phillip Nova cho biết, OPEC+ dự kiến tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng tới khi nhóm họp vào ngày 6/7, tương đương mức tăng của các tháng 5, 6 và 7 đã thống nhất trước đó./.