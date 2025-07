Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Thế giới suy yếu, “chợ đen” điều chỉnh tăng nhẹ

Sáng sớm ngày 22/7, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.191 VND/USD tăng 6 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,85 điểm, giảm 0,65%.

Tỷ giá USD hôm nay (22/7): Đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền khác. Ảnh minh họa.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 23.982 VND/USD - 26.400 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM không điều chỉnh. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.950 - 26.340 VND/USD đứng yên so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.950 VND 26.340 VND Vietinbank 25.825 VND 26.335 VND BIDV 25.980 VND 26.340 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.808 VND – 30.736 VND.

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.627 VND 31.189 VND Vietinbank 29.656 VND 31.366 VND BIDV 30.018 VND 31.248 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 161 VND – 178 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 170,15 VND 180,96 VND Vietinbank 173,07 VND 182,77 VND BIDV 173,8 VND 181,45 VND

Tại thị trường "chợ đen", tính đến 5h ngày 22/7 tăng 1 VND ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch ngày 21/7, giao dịch quanh mốc 26.381 - 26.451 VND/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức 97,85 điểm, giảm 0,65%.

Đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền khác, phù hợp với đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Nhà đầu tư chuẩn bị tâm lý cho sự bất ổn trên thị trường khi hạn chót đàm phán thuế quan với Mỹ đang đến gần.

Đồng Yên Nhật tăng 1% lên mức 147,315 Yên đổi 1 USD, dù vẫn chưa cách xa mức thấp nhất trong hơn 3 tháng là 149,19 Yên mà nó đạt được vào tuần trước do lo ngại về triển vọng chính trị và tài khóa của Nhật Bản. Đồng Yên cũng tăng 0,4% so với đồng EUR lên 172,27 và so với Bảng Anh lên 198,64, cũng tăng 0,4%.

Đồng EUR tăng 0,4% lên 1,1681 USD, trong khi Bảng Anh giao dịch lần cuối ở mức 1,3488 USD, tăng 0,6%.