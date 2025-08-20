Sáng sớm ngày 20/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.255 VND/USD USD, tăng 10 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 98,28.

Tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước công bố mức 25.255 VND/USD USD. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 24.043 VND/USD - 26.467 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.100 - 26.490 VND/USD, tăng 20 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.100 VND 26.490 VND Vietinbank 25.960 VND 26.500 VND BIDV 26.120 VND 26.480 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 27.973 VND - 30.917VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.930 VND 31.508 VND Vietinbank 29.884 VND 31.594 VND BIDV 30.226 VND 31.463 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.94 VND 182.86 VND Vietinbank 173.94 VND 183.64 VND BIDV 174.93 VND 182.61 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 20/8/2025 tăng 8 đồng ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.525 - 26.595 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,28, tăng 0,11.

Đồng USD ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi giới đầu tư hướng sự chú ý đến Hội nghị Chính sách Kinh tế Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra cuối tuần này, nhằm tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất tại Mỹ.

So với đồng yên Nhật, đồng USD giảm 0,22%, xuống còn 147,54 yên. Diễn biến của các đồng tiền trong vài tuần gần đây khá trầm lắng, sau đợt lao dốc mạnh của đồng USD trong nửa đầu năm.

Trên các thị trường tiền tệ khác, đồng Bảng Anh giảm 0,16% xuống 1,348 USD, trong khi đồng Đô la Australia giảm 0,62%, xuống 0,6451 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 5/8./.