(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam. Dự thảo quy định các khoản vay, cho vay ra nước ngoài của Thành viên không phải đăng ký nhưng vẫn phải khai báo, với ngưỡng từ 20.000 USD trở lên nhằm theo dõi dòng vốn.

Được biết, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối xây dựng Nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Nghị định), trình Chính phủ xem xét ban hành trong tháng 8/2025.

Triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn. Liên quan đến trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, tại Nghị định có riêng một chương quy định về quản lý ngoại hối (chương IX) điều chỉnh các hoạt động ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế và giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn chi tiết các nội dung như: sử dụng tài khoản; thủ tục hành chính của hoạt động vay, trả nợ, đầu tư trực tiếp, gián tiếp do hoạt động ngoại hối có nội dung phức tạp với phạm vi và đối tượng rộng, đa dạng.

Xuất phát từ tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước cần xây dựng Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để hướng dẫn chi tiết các hoạt động ngoại hối trong Trung tâm tài chính quốc tế, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho hoạt động của Trung tâm.

Đề xuất vay, cho vay ra nước ngoài từ 20.000 USD phải khai báo tại Trung tâm tài chính. Ảnh minh hoạ.

Dự thảo gồm 10 chương và 40 điều. Một số điểm nổi bật tại dự thảo đó là Chương II quy định về tài khoản thanh toán của thành viên, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 6 điều (Điều 9-14) quy định cụ thể về việc sử dụng các tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ cho các mục đích sau: mục đích đầu tư; vay, cho vay; mục đích khác ngoài mục đích đầu tư và vay nợ.

"Để có cơ sở theo dõi dòng vốn, dự thảo Thông tư quy định Thành viên phải khai báo đối với các mức vay/cho vay có giá trị từ 20.000 USD trở lên. Đây là mốc giá trị tham khảo từ quy định về phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch lớn ở trong nước. Mức chuyển tiền ra nước ngoài không cần khai báo là 1.000 USD, tuy nhiên nếu đây là mức giá trị tương đối nhỏ, không phù hợp với tính chất của giao dịch cho vay của Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Theo đó, các nội dung sử dụng tài khoản được quy định cụ thể, phù hợp với tính chất và mục đích sử dụng, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước. Đồng thời dự thảo Thông tư có quy định về nguyên tắc minh bạch dòng tiền (Điều 13) để đảm bảo thống kê chính xác số liệu đối với các dòng vốn vào, ra.

Đáng chú ý, Chương III quy định về thủ tục khai báo khoản vay từ tổ chức, cá nhân nước ngoài và khoản cho vay ra nước ngoài áp dụng của Thành viên.

Theo đó, đối với khoản vay từ tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và khoản cho vay tổ chức, cá nhân ở nước ngoài của Thành viên do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% vốn điều lệ, đây là các giao dịch đã được Nghị quyết 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cho phép thực hiện mà không phải tuân thủ điều kiện và thực hiện thủ tục đăng ký, song vẫn phải khai báo, báo cáo...

Bên cạnh đó, có những khoản cho vay ra nước phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chính thức trước khi giải ngân hoặc trước khi thay đổi khoản vay đã đăng ký như: khoản cho vay của ngân hàng thương mại/hoặc của Thành viên không phải ngân hàng thương mại có thời hạn cho vay theo thoả thuận cho vay từ 365 ngày trở xuống hoặc giá trị cho vay không quá 5 triệu USD hoặc loại ngoại tệ tương đương.

Dự thảo Thông tư được xây dựng theo nguyên tắc: (i) tăng cường thu hút vốn nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế; hạn chế dịch chuyển nguồn lực từ phần còn lại của lãnh thổ Việt Nam vào Trung tâm và ra nước ngoài; (ii) cân nhắc các hạn chế phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đảm bảo thực hiện mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính, tiền tệ trong nước theo đúng tinh thần của Nghị quyết của Bộ Chính trị./.