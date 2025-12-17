Cư dân dự án New Lavida nhận được sổ hồng

(TBTCO) - Ngày 17/12/2025, Tập đoàn Lê Phong chính thức bàn giao sổ hồng (đợt 1) cho cư dân tại dự án Chung cư Nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp (New Lavida), phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh, chỉ sau 3 tháng bàn giao nhà. Tại buổi lễ, hơn 50 quyển sổ hồng đầu tiên đã được trao tận tay cư dân.

Bà Trần Thị Hà – Phó Tổng giám đốc Lê Phong Group trao sổ hồng cho cư dân dự án Chung cư Nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp

Bà Trần Thị Hà - Phó Tổng giám đốc Lê Phong Group cho biết, việc trao sổ hồng cho cư dân New Lavida chỉ sau 3 tháng kể từ khi bàn giao căn hộ không chỉ mang lại niềm vui của khách hàng mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết và trách nhiệm của Lê Phong Group trong suốt quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Bà Trần Thị Hà cho hay, trong thời gian tới, Lê Phong Group sẽ tiếp tục tổ chức bàn giao sổ hồng các đợt tiếp theo, nhằm mang lại sự an tâm lâu dài cho toàn thể cư dân New Lavida.

New Lavida được xem là dự án Nhà ở xã hội hiếm hoi bàn giao sổ hồng sớm, chỉ sau thời gian ngắn đi vào vận hành.

Tại buổi lễ, nhiều khách hàng không dấu khỏi sự vui mừng khi được cầm trên tay quyển sổ hồng, khẳng định quyền làm chủ đối với căn hộ của mình.

Tọa lạc tại mặt tiền đường ĐT.743A, ngay trung tâm phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh, New Lavida là Khu phức hợp căn hộ - thương mại - công viên - trường học có quy mô 2 tòa tháp cao 30 tầng, với gần 900 căn hộ.

Hiện tại, gần 100% các căn hộ đều có cư dân sinh sống. Cùng với đó, hàng loạt tiện ích như hồ bơi, công viên, trường học, khu thương mại với các cửa hàng mua sắm, cafe, ẩm thực… đã hiện hữu.