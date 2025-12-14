HĐND TP. Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic

(TBTCO) - Sáng 14/12, tại Kỳ họp thứ 29, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.

Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược, góp phần thúc đẩy phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Địa điểm thực hiện nằm trên khu vực dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của Hà Nội. Trong đó, phía Hữu Hồng đi qua 12 xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân; phía Tả Hồng đi qua 7 xã phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 11.000 ha, bao gồm: trục đại lộ giao thông khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình tại cuộc họp

Dự án dự kiến gồm các dự án thành phần độc lập: dự án Thành phần 1 (tả ngạn sông Hồng); gồm trục đại lộ giao thông bên tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị.

Dự án Thành phần 2 (hữu ngạn sông Hồng), gồm các trục đại lộ giao thông bên hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị. Trong đó, đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập Ban đầu (đầu tư xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng) để phục vụ khởi công.

Dự án Thành phần 3: đầu tư tuyến Metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng khoảng 45 km. Dự án Thành phần 4: khu đô thị tái định cư được triển khai tại chỗ (dạng căn hộ chung cư cao tầng) trong phạm vi dự án đầu tư và có thể xem xét triển khai tại các quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư (dạng nhà ở thấp tầng và căn hộ chung cư cao tầng).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án tổng thể khoảng 855.000 tỷ đồng; tổng mức đầu tư cụ thể của từng dự án thành phần sẽ tiếp tục được xác định trong các bước tiếp theo. Tiến độ thực hiện, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Các đại biểu ấn nút thông qua các nghị quyết.

Cũng tại cuộc họp sáng 14/12, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000.

Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2000 thuộc phạm vi 12 xã, phường, gồm: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa. Quy mô diện tích đất khoảng 16.081 ha, được chia làm 4 phân khu thành phần (A, B, C, D) thuộc tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic (phân khu đô thị Thể thao phía Nam đô thị trung tâm).

Đồng thời, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic.

Theo định hướng, Khu đô thị thể thao Olympic sẽ được xây dựng thành một quần thể đô thị - thể thao hiện đại, đồng bộ, đủ điều kiện để Hà Nội đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm khu vực và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic.

Dự án đồng thời góp phần khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo không gian kiến trúc - cảnh quan hiện đại cho khu vực phía Nam thành phố.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 11 xã thuộc khu vực phía Nam Hà Nội, với tổng diện tích khoảng 9.171 ha, được chia thành 4 phân khu chức năng chính (A, B, C, D). Trong đó, các phân khu được định hướng phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao và sân vận động đạt chuẩn quốc tế, hình thành trung tâm thể thao - dịch vụ quy mô lớn của Thủ đô.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 925.651 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người. Tiến độ đặt ra là hoàn thành Khu liên hợp thể thao, sân vận động vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2035.