Giá vàng hôm nay ngày 15/3: Giá vàng giảm sâu hơn 2 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 15/3 ghi nhận đà giảm sâu khi nhiều thương hiệu lớn đồng loạt hạ giá hơn 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 15/3, thị trường vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn sau phiên tăng trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, mặt bằng giao dịch phổ biến được đưa về quanh mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 15/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 179,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 182,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tương tự, PNJ điều chỉnh giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn xuống quanh vùng 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng. DOJI cũng hạ giá 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 179,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống quanh mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm 1,8 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về quanh ngưỡng 180 - 183 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hiện dao động quanh mức 5.020 USD/ounce, giảm gần 100 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 159,2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến trên cho thấy thị trường vàng toàn cầu khép lại tuần giao dịch trong xu hướng giảm khá mạnh, khi giá lùi sát ngưỡng 5.000 USD/ounce. Áp lực chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng USD cùng những lo ngại lạm phát gia tăng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tính chung cả tuần, giá vàng đã giảm hơn 2%, đánh dấu tuần suy giảm thứ hai liên tiếp.

Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ cũng góp phần tác động đến tâm lý thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng nhẹ, trong khi xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro lạm phát, khiến nhà đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao đã hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, hai yếu tố thường gây sức ép đối với giá vàng.

Về triển vọng ngắn hạn, khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn có quan điểm khá phân hóa. Một số chuyên gia nhận định kim loại quý vẫn còn dư địa phục hồi nếu tiếp tục giữ vững các vùng hỗ trợ quan trọng. Việc giá vàng duy trì giao dịch trên ngưỡng 5.000 USD/ounce được xem là tín hiệu đáng chú ý, cho thấy thị trường đang dần thích nghi với mặt bằng giá cao mới; nếu mốc này được bảo toàn, vàng có thể tìm lại động lực tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác thận trọng hơn khi cho rằng rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu. Thị trường vàng có thể xuất hiện những biến động đáng kể trong tuần tới, đặc biệt khi Fed chuẩn bị bước vào cuộc họp chính sách tiền tệ.