Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận trong sáng ngày 26/4, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt không điều chỉnh giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy trì mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 26/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Cùng xu hướng, Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên giá vàng miếng, hiện niêm yết trong khoảng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, mặt bằng giá tiếp tục ổn định. Các doanh nghiệp như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không ghi nhận điều chỉnh mới, với giá giao dịch phổ biến trong vùng 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, SJC cũng duy trì trạng thái đi ngang, giao dịch quanh mức 165,8 - 168,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Về diễn biến thế giới, giá vàng hiện đang giao dịch quanh mốc 4.708 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 149,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Xét theo diễn biến tuần, thị trường vàng quốc tế ghi nhận xu hướng điều chỉnh khi giảm hơn 2% so với tuần trước, qua đó chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp. Dù phiên cuối tuần có sự phục hồi nhất định, mức giảm chung vẫn tạo tác động nhất định đến thị trường trong nước. Tuy nhiên, lực cầu nội địa duy trì ở mức cao đã giúp giá vàng trong nước tiếp tục neo ở vùng giá cao.

Trong ngắn hạn, giá vàng thế giới chủ yếu dao động trong biên độ hẹp 4.600 - 4.800 USD/ounce. Biên độ này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, khiến hoạt động giao dịch trên thị trường trở nên trầm lắng. Dù các yếu tố rủi ro như căng thẳng địa chính trị và lo ngại kinh tế vẫn hiện hữu, thị trường hiện chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để hình thành xu hướng rõ ràng.

Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố nền tảng, bao gồm căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, rủi ro lạm phát toàn cầu và nhu cầu trú ẩn trong bối cảnh kinh tế biến động. Bên cạnh đó, diễn biến tăng của giá dầu cùng áp lực chi phí năng lượng leo thang tiếp tục làm gia tăng lo ngại về khả năng lạm phát quay trở lại tại các nền kinh tế lớn, qua đó củng cố triển vọng hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Dù vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro biến động khi kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chưa rõ ràng. Trong trường hợp đồng USD phục hồi hoặc lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trở lại, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Giới phân tích cho rằng trạng thái giao dịch trầm lắng hiện nay phản ánh giai đoạn tích lũy của thị trường. Trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu còn nhiều biến động, vàng vẫn duy trì vai trò là kênh trú ẩn, với diễn biến ổn định không cho thấy sự suy yếu mà chủ yếu là sự điều chỉnh trong cách tiếp cận của nhà đầu tư.