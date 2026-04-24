Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

06:23 | 24/04/2026
Giá cà phê hôm nay (24/4) tăng mạnh từ 900 - 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 87.300 - 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu điều chỉnh nhẹ sau chuỗi phiên tăng trước đó.
Giá cà phê hôm nay tăng mạnh từ 900 - 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiến sát ngưỡng 88.000 đồng/kg

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá cà phê sáng nay tăng từ 900 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá lên dao động trong khoảng 87.300 - 88.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đông) tăng 900 đồng/kg, lên 88.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các địa phương như Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức phổ biến 87.800 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp hơn, song cũng tăng 1.000 đồng/kg, lên 87.300 đồng/kg. Nhìn chung, mặt bằng giá cà phê trong nước đang tiến sát ngưỡng 88.000 đồng/kg - mức cao đáng chú ý sau nhiều phiên biến động.

Đà tăng này phản ánh sự đồng thuận giữa thị trường nội địa và quốc tế, đồng thời cho thấy tâm lý kỳ vọng giá tiếp tục đi lên của người bán, trong bối cảnh nguồn cung chưa thực sự dồi dào.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê bật tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch chính. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 2,37% (82 USD/tấn), lên 3.539 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng tăng 1,95%, đạt 3.404 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng mạnh hơn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 tăng tới 4,64%, lên 302,4 US cent/pound, còn hợp đồng tháng 7/2026 tăng 2,3%, đạt 289,15 US cent/pound.

Theo các dữ liệu tổng hợp từ Reuters và Barchart, giá cà phê đã chạm mức cao nhất trong khoảng 3,5 tuần cho thấy lực mua đang quay trở lại thị trường sau giai đoạn điều chỉnh.

Giá tiêu trong nước giảm nhẹ

Giá tiêu trong nước hôm nay giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg tại một số khu vực. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu hôm nay ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ sau chuỗi phiên tăng trước đó. Giá tiêu trong nước giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg tại một số khu vực. Hiện, giá dao động trong khoảng 140.000 - 142.000 đồng/kg.

Trong đó, Gia Lai là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai, giá tiêu giảm 500 đồng/kg, phổ biến ở mức 140.500 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên tiếp tục giữ vai trò “neo giá” khi Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đông) duy trì mức 142.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Điều này cho thấy dù thị trường có điều chỉnh, nhưng mặt bằng giá vẫn ở vùng cao sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Diễn biến giảm nhẹ được đánh giá là nhịp điều chỉnh kỹ thuật, khi thị trường cần thời gian cân bằng lại sau đợt tăng, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của người mua trong bối cảnh chi phí đầu vào và vận chuyển vẫn ở mức cao.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu cũng ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 0,21%, xuống còn 7.047 USD/tấn.

Ở các quốc gia sản xuất lớn khác, mặt bằng giá nhìn chung ổn định. Tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục được niêm yết ở mức 6.000 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia giữ mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống 9.284 USD/tấn, trong khi Việt Nam và Malaysia giữ ổn định lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu toàn cầu đang trong trạng thái ổn định với những điều chỉnh nhỏ, phản ánh sự thận trọng của các nhà giao dịch trước những biến động bên ngoài./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
