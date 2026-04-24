Phổ biến quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế Đối ngoại - Phạm Tuấn Anh cho biết, hoạt động đối ngoại của hệ thống chính trị nói chung và của Bộ Tài chính nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh Bộ Tài chính là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, với nhiều đơn vị tham gia hoạt động đối ngoại, yêu cầu đặt ra là vừa bảo đảm quản lý thống nhất, chặt chẽ, vừa tạo điều kiện để các hoạt động được triển khai linh hoạt, thiết thực và hiệu quả.

Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại tổ chức hội nghị phổ biến quy chế đối ngoại của Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Phạm Tuấn Anh, việc ban hành Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 25/3/2026 (Quy chế 586) nhằm cụ thể hóa các quy định của Bộ Chính trị, đồng thời khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai trước đây.

Quy chế đã phân định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong Bộ, qua đó tạo cơ sở tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động đối ngoại, bảo đảm thống nhất trong quản lý nhưng vẫn phát huy tính chủ động của các đơn vị.

Ông Phạm Tuấn Anh cũng cho biết, công tác xây dựng quy chế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự tham gia của nhiều đơn vị và sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Tài chính, bảo đảm nội dung vừa bám sát quy định của Trung ương, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ Tài chính.

Việc ban hành quy chế mới về quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính nhằm làm rõ thẩm quyền, tăng phân cấp, nâng cao hiệu quả quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong ngành Tài chính.

Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính ban hành kèm Quyết định số 586/QĐ-BTC gồm 4 chương, 24 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2026,

Theo quy chế mới, việc quản lý và thực hiện hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính phải đảm bảo các nguyên tắc: Tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tuân thủ quy chế làm việc của Bộ Tài chính và Quy chế này.

Đảm bảo sự quản lý chỉ đạo thống nhất của Đảng bộ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính và sự phân công của Lãnh đạo Bộ. Phân công, phân cấp cho các đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động đối ngoại theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn được giao.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chủ trì, phối hợp trong triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, tránh phô trương hình thức, lãng phí tiền và tài sản của Nhà nước. Tuân thủ theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật của Nhà nước và của Bộ Tài chính. Tôn trọng pháp luật và thông lệ quốc tế. Tuân thủ điều ước quốc tế và các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc ký kết.

Nội dung quy chế quy định cụ thể về tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại (đàm phán, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, tổ chức đoàn ra, đoàn vào, làm việc, tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế, khen thưởng đối ngoại, tham dự sự kiện do đối tác nước ngoài tổ chức tại Việt Nam, trao đổi văn bản đối ngoại, truyên truyền về hoạt động đối ngoại và trả lời phỏng vấn nước ngoài, các hoạt động khác như lễ tân khánh tiết, biên phiên dịch, quà tặng, thủ tục xuất nhập cảnh, hộ chiếu…).

Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại đã tập trung làm rõ những điểm mới của Quy định 392-QĐ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị và Quyết định 586/QĐ-BTC, nhất là các nội dung có tác động trực tiếp đến cách thức các đơn vị xây dựng kế hoạch, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hoạt động đối ngoại.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Tuấn Anh đề nghị các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đầy đủ các nội dung của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 586; đồng thời chủ động rà soát quy trình nội bộ, nâng cao trách nhiệm phối hợp và kịp thời phản ánh vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.