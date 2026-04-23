Tìm giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 23/4/2026, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á tổ chức tọa đàm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Định hướng, giải pháp thúc đẩy Xếp hạng tín nhiệm quốc gia giai đoạn 2026-2030”.

Tham dự buổi tọa đàm có ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á; đại diện các bộ, ngành, cơ quan Chính phủ, Các chuyên gia đến từ Công ty xếp hạng tín nhiệm Toàn cầu S&P, Ngân hàng tư vấn Standard Chartered, đại diện các ngân hàng đầu tư, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Xếp hạng tín nhiệm quốc gia sắp đạt mục tiêu đề ra

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương cho biết, Chính phủ Việt Nam đã hợp tác chính thức với cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn nhất và có uy tín trên thế giới là Moody’s, S&P và Fitch.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 tại Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 31/3/2022, trong đó có mục tiêu phấn đấu tới năm 2030 nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên hạng “Đầu tư”.

Đến nay, Đề án đã đi được nửa chặng đường, Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành quả tích cực. Việt Nam đã được các tổ chức Moody’s, S&P và Fitch lần lượt nâng hệ số tín nhiệm quốc gia và tiếp tục khẳng định xếp hạng trong năm 2024 và 2025.

Hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam theo thang điểm của Tổ chức S&P và Fitch chỉ còn cách định mức “Đầu tư” 1 bậc; theo thang điểm của Tổ chức Moody’s cách định mức “Đầu tư” 2 bậc, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu đạt định mức “Đầu tư” đề ra tại Đề án.

Bối cảnh quốc tế hiện tại có rất nhiều yếu tố thách thức, khó dự đoán. Các xung đột địa kinh tế làm đứt gãy chuỗi cung ứng, gây áp lực lên chi phí nhập khẩu và lạm phát toàn cầu. Đối với Việt Nam, việc nước ta nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với các nền kinh tế lớn tạo đà cho thu hút đầu tư, nhưng cũng đặt Việt Nam dưới sự giám sát chặt chẽ hơn về các tiêu chuẩn minh bạch.

Cuộc cách mạng về sắp xếp thể chế, tinh gọn bộ máy từ trung ương đến địa phương, việc rà soát, cải cách nhiều bộ luật quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là năm 2025 đã đưa lại kết quả ban đầu hết sức tích cực, đặc biệt trong việc giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Việc Bộ Chính trị ban hành hàng loạt chủ trương, định hướng chiến lược về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, phát triển năng lượng bền vững… là nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra với Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp. Đưa các chủ trương, quyết sách đó thành chính sách, giải pháp cụ thể, với nền tảng thể chế được đổi mới về chất lượng sẽ giúp hiện thực hóa khát vọng đưa quốc gia trở thành nước thu nhập trung bình cao vào cuối giai đoạn 2026-2030.

Song song với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số” gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Đảng, Nhà nước một lần nữa đã giao cho Chính phủ nhiệm vụ đạt Xếp hạng Đầu tư trong giai đoạn này.

Phát biểu tại tọa đàm, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á - ông Shantanu Chakraborty đánh giá, Việt Nam đang tiến gần đến ngưỡng thu nhập trung bình cao và đã xây dựng được nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong những thập kỷ tới, khi đạt mức thu nhập trung bình cao, Việt Nam sẽ đáp ứng nhu cầu tài chính đáng kể bằng cách vay nợ nước ngoài với quy mô tương đối lớn hơn, cả từ các đối tác phát triển và thị trường quốc tế, ông Shantanu Chakraborty mong muốn.

Ông Shantanu Chakraborty cho rằng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính chất chuyển đổi như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hệ thống metro tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, phát triển năng lượng tái tạo, nâng cấp lưới điện, hệ thống cao tốc, cảng biển và sân bay. Những dự án này đòi hỏi nhu cầu vốn rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao về năng lực quản trị và cân đối tài khóa.

Trong bối cảnh đó, việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm chi phí huy động vốn, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế. Đồng thời, xếp hạng tín nhiệm quốc gia cũng đóng vai trò là “trần” đối với xếp hạng của doanh nghiệp trong nước.

Cũng theo ông Shantanu Chakraborty, quyết định thành lập các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào năm 2025 cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc nâng cao xếp hạng tín dụng quốc gia, giúp giảm chi phí huy động vốn và tăng số lượng nhà đầu tư cho trái phiếu của mình.

Bàn giải pháp để tiếp tục cải thiện xếp hạng tín nhiệm

Tại Tọa đàm, đại diện Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) đã báo cáo cập nhật tình hình thực hiện Đề án đến năm 2025. Theo đó, nhiều chỉ số quốc tế của Việt Nam tiếp tục được cải thiện rõ rệt: Chỉ số Hiệu quả Chính phủ (WGI) đạt 56,13 điểm năm 2023; Chỉ số Chính phủ tốt Chandler (CGGI) tăng 31 bậc, lên vị trí 48 toàn cầu năm 2025; Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,766, thuộc nhóm phát triển cao; Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) tăng 15 bậc, lên 71/193 quốc gia.

Các chuyên gia từ S&P Global và đại diện ngân hàng Standard Chartered cũng trình bày, phân tích hồ sơ tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, làm rõ các điểm mạnh, thách thức và những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến triển vọng nâng hạng trong thời gian tới.

Đến năm 2025, nợ công của Việt Nam giảm mạnh tạo thêm dư địa chính sách. Nợ chính phủ chủ yếu từ trái phiếu chính phủ trong nước và các khoản vay ưu đãi nước ngoài. Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn tăng thu và tiết kiệm chi cho dự án trọng điểm, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và các chính sách an sinh xã hội bền vững.

Các đại biểu đã nghe chuyên gia phân tích S&P trình bày về hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam; đồng thời nghe ý kiến của đơn vị tư vấn xếp hạng tín nhiệm cho Chính phủ cũng như ý kiến trao đổi, tham vấn của các tổ chức tài chính nước ngoài, trong nước, đơn vị cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm để có cái nhìn toàn cảnh về xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

Trong các phiên thảo luận, các đại biểu đến từ các ngân hàng, doanh nghiệp, các tổ chức đã và dự kiến phát hành, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xếp hạng tín nhiệm và đóng góp ý kiến cho việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

Với tinh thần kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, hiệu quả, đánh giá sát tình hình, linh hoạt các giải pháp vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 2027 - 2030, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) sẽ tổng hợp ý kiến đóng góp tại Toạ đàm, qua đó đánh giá toàn diện và đề xuất các giải pháp hữu hiệu trong nửa sau của Đề án.