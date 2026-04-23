Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Thu Hương

Thu Hương

15:27 | 23/04/2026
(TBTCO) - Theo VCBS, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026 trong bối cảnh nhu cầu phát hành còn lớn và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.
Theo báo cáo thị trường trái phiếu chính phủ quý I/2026 của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), hoạt động huy động vốn của Kho bạc Nhà nước trong quý đầu năm ghi nhận sự gia tăng đáng kể so với quý trước, song vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý I, Kho bạc Nhà nước huy động được 80.101 tỷ đồng, tăng 132% so với quý IV/2025 nhưng giảm 27% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ cấu phát hành tiếp tục tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn trung và dài hạn, trong đó khối lượng trúng thầu tại kỳ hạn 5 năm đạt 640 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm đạt 78.511 tỷ đồng và kỳ hạn 15 năm đạt 950 tỷ đồng.

Mặt bằng lợi suất trúng thầu có xu hướng tăng so với quý trước. Đến cuối quý I, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm đạt 3,60%, tăng 30 điểm cơ bản so với quý IV; kỳ hạn 10 năm đạt 4,11%, tăng 11 điểm cơ bản; và kỳ hạn 15 năm đạt 4,20%, tăng 10 điểm cơ bản.

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Trong cùng giai đoạn, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành 66,8% kế hoạch huy động quý I và tương đương 12,1% kế hoạch cả năm 2026. Dù tiến độ phát hành còn tương đối khiêm tốn so với kế hoạch năm, cơ cấu kỳ hạn vẫn duy trì tập trung ở trái phiếu 10 năm, kỳ hạn được đánh giá có thanh khoản cao và phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư trên thị trường. Theo đánh giá của VCBS, trong các quý tiếp theo, khối lượng phát hành có thể được đẩy mạnh hơn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho ngân sách và các mục tiêu phát triển kinh tế.

Đáng chú ý, trong quý I, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam không thực hiện gọi thầu trái phiếu, cho thấy nguồn cung trên thị trường sơ cấp chủ yếu đến từ Kho bạc Nhà nước.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ trong quý đạt 844.125 tỷ đồng, giảm 11% so với quý trước nhưng tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giao dịch theo phương thức mua bán đứt đoạn (outright) đạt 636.144 tỷ đồng, giảm 12% so với quý trước nhưng tăng 18% so với cùng kỳ; trong khi giao dịch repo đạt 207.981 tỷ đồng, giảm 8% so với quý trước và giảm 15% so với cùng kỳ năm trước

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp đồng loạt tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, tại thời điểm cuối quý I, lợi suất các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt đạt 3,204%; 3,3%; 3,388%; 3,726%; 4,064%; 4,117%; 4,213%; 4,305%; 4,383% và 4,467%, với mức tăng dao động từ khoảng 9 đến hơn 30 điểm cơ bản so với quý trước. Diễn biến này cho thấy đường cong lợi suất đã dịch chuyển lên trên trong quý I, phản ánh tác động từ việc lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại, đồng thời thị trường kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong trung hạn.

Bước sang quý II/2026, VCBS cho rằng lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng. Nguyên nhân trước hết đến từ nhu cầu phát hành của Kho bạc Nhà nước, khi đến hết quý I, tỷ lệ thực hiện kế hoạch cả năm mới đạt 12,1%, tạo dư địa để gia tăng khối lượng phát hành trong các quý tiếp theo. Việc nguồn cung trái phiếu gia tăng có thể khiến lợi suất cần điều chỉnh lên mức cao hơn nhằm thu hút nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các yếu tố bên ngoài tiếp tục tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất. Áp lực tỷ giá được dự báo duy trì trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt, dòng vốn toàn cầu có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản an toàn như vàng, USD và trái phiếu Kho bạc Mỹ, qua đó hỗ trợ đà tăng của chỉ số đồng USD. Đồng thời, thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên mặt bằng lãi suất trong các kỳ họp chính sách quý II, góp phần duy trì sức mạnh của đồng USD và gián tiếp tạo áp lực lên thị trường trong nước.

Yếu tố thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cũng được dự báo tiếp tục duy trì trạng thái tương đối thắt chặt, với lãi suất liên ngân hàng có thể duy trì trên ngưỡng 5,5% ở nhiều kỳ hạn. Điều này tiếp tục là yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu trong ngắn hạn.

Về dòng vốn ngoại, trong quý I, nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận bán ròng khoảng 1.022 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, hoạt động mua ròng vẫn tập trung ở các kỳ hạn trung và dài hạn, đặc biệt trong khoảng từ 10 đến 25 năm.

Thu Hương
Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

