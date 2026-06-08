Chứng khoán

Thị trường tài sản mã hóa: Phát triển minh bạch, an toàn để đón cơ hội từ kinh tế số

Tấn Minh

Tấn Minh

12:47 | 08/06/2026
(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là yếu tố quyết định để thị trường tài sản mã hóa phát triển minh bạch, an toàn và bền vững.
aa

Hoàn thiện thể chế để khai mở tiềm năng

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang làm thay đổi cấu trúc của thị trường tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tài sản mã hóa và xu hướng số hóa tài sản thực không còn là khái niệm mang tính thử nghiệm mà đang từng bước trở thành một bộ phận của nền kinh tế số.

Theo ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), sự giao thoa mạnh mẽ giữa công nghệ và tài chính đang thúc đẩy quá trình hình thành các sản phẩm mới trên thị trường. Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế trên bản đồ công nghệ tài chính khu vực.

Thị trường tài sản mã hóa: Phát triển minh bạch, an toàn để đón cơ hội từ kinh tế số
Chính phủ cho phép triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực mới. Ảnh: Shutterstock

Tuy nhiên, theo ông Hải, những đổi mới mang tính đột phá luôn đi kèm với các thách thức về quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư. Để thị trường phát triển bền vững, cần xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn, có cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.

“Đây là bài toán đặt ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ và cộng đồng nhà đầu tư trong quá trình xây dựng và vận hành thí điểm các thị trường mới như thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam” - ông Hải nhấn mạnh.

Chuẩn hóa nguồn nhân lực cho thị trường tài sản mã hóa

Theo các chuyên gia, tại Việt Nam, số lượng người sở hữu và tham gia giao dịch tài sản mã hóa đang ở mức cao trong khu vực. Điều này cho thấy nhu cầu của thị trường đã hiện hữu và việc xây dựng khuôn khổ pháp lý là cần thiết để đưa các hoạt động này vào phạm vi quản lý chính thức.

Kinh nghiệm từ Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy ngoài khung pháp lý, các quốc gia đều chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề và cơ chế tự quản của thị trường. Đây là những yếu tố giúp nâng cao tính minh bạch, tăng cường tuân thủ và bảo vệ nhà đầu tư.

Chia sẻ về khung pháp lý và định hướng quản lý và phát triển thị trường tài sản mã hóa, ông Tô Trần Hòa - Phó Trưởng ban Phát triển thị trường tài sản mã hóa cho biết Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực này thông qua việc ban hành các nghị quyết, luật và văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo ông Hòa, mục tiêu của chính sách là thiết lập nền tảng pháp lý ban đầu cho thị trường tài sản mã hóa, thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế số, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo các chuẩn mực quốc tế.

“Quan điểm xuyên suốt là triển khai thí điểm có kiểm soát, từng bước hoàn thiện chính sách, bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư” - ông Hòa nhấn mạnh.

Theo đại diện Ban Phát triển thị trường tài sản mã hóa, thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, cơ chế giám sát và chế tài xử lý vi phạm, đồng thời nghiên cứu bổ sung các sản phẩm, dịch vụ mới phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường tài sản số trên thế giới.

Nhận diện các hành vi vi phạm phổ biến

Bên cạnh những cơ hội phát triển, một số ý kiến cũng cho rằng, tài sản mã hóa là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi cơ chế quản lý phù hợp ngay từ giai đoạn đầu triển khai. Theo Thượng tá Lê Thị Thế Hoàng - Phó Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, việc Chính phủ cho phép triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực mới, đồng thời giúp cơ quan quản lý tăng cường giám sát, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm kinh tế và tội phạm công nghệ cao, lực lượng cảnh sát kinh tế đã nhận diện một số nhóm hành vi vi phạm phổ biến liên quan đến tài sản mã hóa như các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua những dự án đầu tư tài sản mã hóa không có thật hoặc các mô hình đa cấp biến tướng. Các hành vi tấn công mạng nhằm đánh cắp tài sản mã hóa thông qua phần mềm độc hại, website giả mạo hoặc các hình thức lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, hành vi sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền, trốn thuế và thực hiện các hành vi phạm tội khác…

Chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế trong phát triển thị trường tài sản mã hóa, ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho rằng, quá trình xây dựng khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đang có những bước tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, để thị trường vận hành hiệu quả, bên cạnh hành lang pháp lý cần đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người và nguồn nhân lực.

Theo ông Trung, thị trường tài sản mã hóa toàn cầu đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây với hàng trăm triệu người dùng và quy mô vốn hóa lên tới hàng nghìn tỷ USD. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất về giao dịch tài sản số.

“Chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm quốc tế để xây dựng hệ thống pháp luật đi trước một bước, nhưng song song với đó phải xây dựng được đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường mới” - ông Trung nhấn mạnh.

Tấn Minh
Từ khóa:
tài sản mã hóa kinh tế số thị trường tài sản mã hóa xây dựng cơ chế giám sát nguồn nhân lực chất lượng cao

Bài liên quan

Mở rộng không gian kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng mới cho ASEAN

Mở rộng không gian kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng mới cho ASEAN

Thị trường tài sản mã hóa: Cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế

Thị trường tài sản mã hóa: Cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW: Kinh tế số đóng góp tích cực cho tăng trưởng

Kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW: Kinh tế số đóng góp tích cực cho tăng trưởng

Dành cho bạn

Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú

Đảng ủy Bộ Tài chính khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng 245 ưu tú

“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

“Bệ đỡ” từ đà tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tại Cần Thơ bứt phá ấn tượng

Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 8/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg

Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

Doanh nghiệp chung tay phủ xanh rừng phòng hộ Dầu Tiếng, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Ngày 8/6: Giá gas duy trì trạng thái ổn định

Đọc thêm

Tăng trưởng doanh nghiệp năm 2026 phụ thuộc nhiều hơn vào các đầu tàu

Tăng trưởng doanh nghiệp năm 2026 phụ thuộc nhiều hơn vào các đầu tàu

(TBTCO) - Bức tranh lợi nhuận năm 2026 được dự báo tiếp tục tích cực nhưng phân hóa rõ nét. Nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn được kỳ vọng trở lại vai trò dẫn dắt tăng trưởng, trong khi phần lớn doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ xây dựng kế hoạch kinh doanh thận trọng hơn.
Trái phiếu PPP: Nhà đầu tư cần nhiều hơn một mức lãi suất hấp dẫn

Trái phiếu PPP: Nhà đầu tư cần nhiều hơn một mức lãi suất hấp dẫn

(TBTCO) - Nhà đầu tư trái phiếu PPP không chỉ quan tâm đến mức lãi suất mà còn đặt trọng tâm vào chất lượng dự án, khả năng tạo dòng tiền và các cơ chế bảo vệ rủi ro. Đây được xem là những điều kiện quan trọng để thu hút nguồn vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng.
Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng

(TBTCO) - Tháng 5/2026, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức 17 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 33.630 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 159.186 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch quý II/2026 và đạt 32% kế hoạch phát hành của năm 2026.
Chứng khoán tuần mới (8/6-12/6): Thận trọng tích luỹ, chờ đợi các biến số mới

Chứng khoán tuần mới (8/6-12/6): Thận trọng tích luỹ, chờ đợi các biến số mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhịp hồi phục đáng kể, dù lực kéo vẫn phụ thuộc chính vào nhóm Vingroup. Phần lớn công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, vẫn có biến số có thể tạo ra sự thay đổi.
Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

Sức ép và cơ hội mới từ chuẩn hóa công ty đại chúng

(TBTCO) - Các doanh nghiệp niêm yết có cơ cấu cổ đông quá cô đặc đang bước vào giai đoạn nước rút phải tìm lời giải cho bài toán đáp ứng tiêu chuẩn công ty đại chúng. Áp lực đáp ứng quy định mới không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn gắn với câu chuyện phát triển trong chu kỳ mới.
Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

Chứng khoán ngày 5/6: Tâm lý thị trường cải thiện, VN-Index nối dài đà hồi phục

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/6) ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của chỉ số VN-Index. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm, độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá và dòng tiền chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ rệt, khiến triển vọng hồi phục vẫn cần thêm sự xác nhận.
Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

Triển vọng lợi nhuận mở ra dư địa cho một số nhóm cổ phiếu

(TBTCO) - Mặt bằng định giá thị trường đang tiến gần mức trung bình lịch sử, khiến dư địa tái định giá không còn nhiều. Theo FiinGroup, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận sẽ là yếu tố quan trọng quyết định cơ hội định giá lại của từng nhóm cổ phiếu trong thời gian tới.
Chứng khoán phái sinh ngày 5/6: Thanh khoản giảm sâu, chênh lệch âm trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 5/6: Thanh khoản giảm sâu, chênh lệch âm trở lại

(TBTCO) - Chênh lệch âm quay trở lại khi diễn biến giá các hợp đồng phái sinh "ngược pha" so với chỉ số cơ sở. Nhà đầu tư vẫn duy trì quan điểm thận trọng, dù thị trường cơ sở đã có dấu hiệu ổn định hơn trong các phiên gần đây.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Mang giải pháp xanh đến đồng ruộng: Dấu ấn Vinachem tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Thị trường tài sản mã hóa: Phát triển minh bạch, an toàn để đón cơ hội từ kinh tế số

Thị trường tài sản mã hóa: Phát triển minh bạch, an toàn để đón cơ hội từ kinh tế số

Toàn cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Toàn cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Tỷ giá chịu sức ép ngắn hạn khi nhập siêu tăng, USD phục hồi

Tỷ giá chịu sức ép ngắn hạn khi nhập siêu tăng, USD phục hồi

Bịt lỗ hổng chuyển giá ngăn “chảy máu” ngân sách

Bịt lỗ hổng chuyển giá ngăn “chảy máu” ngân sách

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Thuế tỉnh Phú Thọ đối thoại với doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp Thụy Vân

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Ngày 8/6: Giá bạc nối dài chuỗi ngày suy giảm

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Hoàn thành đàm phán vòng 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và An-ba-ni

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm qua các con số

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Mở rộng không gian kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng mới cho ASEAN

Mở rộng không gian kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng mới cho ASEAN

Cải cách trên thị trường vốn Việt Nam đang diễn ra theo hướng thực chất, có thể đo lường được và đáng tin cậy

Cải cách trên thị trường vốn Việt Nam đang diễn ra theo hướng thực chất, có thể đo lường được và đáng tin cậy

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -200.57
08/06 | -200.57 (7,383.74 -200.57 (-2.64%))
DJI -695.12
08/06 | -695.12 (50,866.78 -695.12 (-1.35%))
IXIC -1,121.57
08/06 | -1,121.57 (25,709.43 -1,121.57 (-4.18%))
NYA -316.30
08/06 | -316.30 (23,256.50 -316.30 (-1.34%))
XAX -383.77
08/06 | -383.77 (8,404.70 -383.77 (-4.37%))
BUK100P 0.00
08/06 | 0.00 (1,030.62 0.00 (0.00%))
RUT -101.83
08/06 | -101.83 (2,833.50 -101.83 (-3.47%))
VIX +6.11
08/06 | +6.11 (21.51 +6.11 (+39.68%))
FTSE +7.75
08/06 | +7.75 (10,368.05 +7.75 (+0.07%))
GDAXI -185.85
08/06 | -185.85 (24,759.05 -185.85 (-0.75%))
FCHI -26.05
08/06 | -26.05 (8,218.24 -26.05 (-0.32%))
STOXX50E -41.26
08/06 | -41.26 (6,062.07 -41.26 (-0.68%))
N100 -9.10
08/06 | -9.10 (1,857.70 -9.10 (-0.49%))
BFX +41.27
08/06 | +41.27 (5,579.60 +41.27 (+0.75%))
MOEX.ME -0.11
08/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -433.92
08/06 | -433.92 (24,528.03 -433.92 (-1.74%))
STI -95.42
08/06 | -95.42 (4,954.54 -95.42 (-1.89%))
AXJO -61.00
08/06 | -61.00 (8,625.10 -61.00 (-0.70%))
AORD -61.00
08/06 | -61.00 (8,855.90 -61.00 (-0.68%))
BSESN -515.67
08/06 | -515.67 (73,727.67 -515.67 (-0.69%))
JKSE -160.46
08/06 | -160.46 (5,434.31 -160.46 (-2.87%))
KLSE -11.23
08/06 | -11.23 (1,682.20 -11.23 (-0.66%))
NZ50 -123.73
08/06 | -123.73 (13,038.24 -123.73 (-0.94%))
KS11 -635.68
08/06 | -635.68 (7,524.91 -635.68 (-7.79%))
TWII -1,568.16
08/06 | -1,568.16 (43,502.78 -1,568.16 (-3.48%))
GSPTSE -803.65
08/06 | -803.65 (34,413.45 -803.65 (-2.28%))
BVSP -1,311.88
08/06 | -1,311.88 (169,019.12 -1,311.88 (-0.77%))
MXX -1,250.82
08/06 | -1,250.82 (66,141.38 -1,250.82 (-1.86%))
IPSA -30.91
08/06 | -30.91 (10,273.09 -30.91 (-0.30%))
MERV -89,893.25
08/06 | -89,893.25 (3,084,616.75 -89,893.25 (-2.83%))
TA125.TA +25.46
08/06 | +25.46 (4,231.82 +25.46 (+0.61%))
CASE30 -399.80
08/06 | -399.80 (52,164.60 -399.80 (-0.76%))
JN0U.JO -154.14
08/06 | -154.14 (6,755.97 -154.14 (-2.23%))
DX-Y.NYB +0.03
08/06 | +0.03 (100.10 +0.03 (+0.03%))
125904-USD-STRD -25.01
08/06 | -25.01 (2,737.58 -25.01 (-0.91%))
XDB -0.85
08/06 | -0.85 (133.41 -0.85 (-0.63%))
XDE -0.92
08/06 | -0.92 (115.22 -0.92 (-0.79%))
000001.SS -80.27
08/06 | -80.27 (3,947.46 -80.27 (-1.99%))
N225 -2,892.04
08/06 | -2,892.04 (63,696.08 -2,892.04 (-4.34%))
XDN -0.12
08/06 | -0.12 (62.37 -0.12 (-0.20%))
XDA -0.97
08/06 | -0.97 (70.42 -0.97 (-1.36%))