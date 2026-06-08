Chứng khoán phái sinh ngày 8/6: Chênh lệch dương trở lại bất chấp sắc đỏ bao trùm

Sau nhịp hồi phục ngắn trước đó, thị trường chứng khoán cơ sở quay đầu giảm mạnh trong phiên đầu tuần khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành. VN30-Index mất 49,47 điểm (-2,49%), lùi về 1.936,81 điểm với chỉ 2 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và 27 mã giảm.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30-Index (41I1G6000) đóng cửa tại 1.937 điểm, giảm 2,27% so với phiên trước. Dù vậy, mức giảm khiêm tốn đã giúp giá hợp đồng tương lai vẫn cao hơn chỉ số cơ sở 0,19 điểm, qua đó đưa chênh lệch quay trở lại trạng thái dương. Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh VN30-Index giảm sâu về dưới vùng hỗ trợ tâm lý 1.950 điểm.

Các hợp đồng tương lai kỳ hạn xa hơn đáo hạn vào tháng 7/2026 và tháng 9/2026 cũng duy trì mức giá cao hơn chỉ số cơ sở lần lượt 1,09 điểm và 1,69 điểm, trong khi hợp đồng 41I1GC000 đáo hạn vào tháng 12/2026 lại ghi nhận mức chênh lệch âm nhẹ 1,71 điểm. Phần lớn các hợp đồng tương lai giao dịch cao hơn chỉ số cơ sở, cho thấy nhà đầu tư phái sinh bắt đầu kỳ vọng áp lực điều chỉnh trên thị trường cơ sở có thể sớm hạ nhiệt.

Thanh khoản tăng trên thị trường chứng khoán phái sinh. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng trở lại với khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 ở nhiều kỳ hạn đồng loạt tăng so với phiên trước, trái ngược với diễn biến suy giảm trên thị trường cơ sở. Dòng tiền cũng tiếp tục dịch chuyển sang các kỳ hạn xa hơn, đặc biệt là hợp đồng đáo hạn vào tháng 7/2026 với số lượng hợp đồng được nắm giữ vị thế qua đêm tăng 18,53%.

Đối với hợp đồng 41I1G6000 - kỳ hạn gần nhất, khối lượng mở (OI) tăng lên 40.471 hợp đồng, tăng 9,3% so với phiên trước. Thị trường chứng khoán cơ sở giảm mạnh, nhà đầu tư vẫn gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm thay vì đóng trạng thái./.