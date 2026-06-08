Chứng khoán

Mặt bằng định giá hỗ trợ triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
16:24 | 08/06/2026
(TBTCO) - Dù VN-Index vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa thực sự cải thiện, mặt bằng định giá hiện nay được đánh giá ở mức hợp lý, qua đó tiếp tục hỗ trợ triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán.
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Theo phân tích của Công ty Chứng khoán SHS, thị trường chứng khoán trong tháng 6/2026 tiếp tục chịu tác động đan xen từ cả các yếu tố hỗ trợ và những rủi ro hiện hữu. Trong đó, các yếu tố bất định vẫn là lực cản đáng chú ý đối với diễn biến thị trường. Căng thẳng địa chính trị trên thế giới chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi chính sách kiểm soát tăng trưởng tín dụng tiếp tục được duy trì.

Bên cạnh đó, áp lực lạm phát và chi phí đầu vào gia tăng vẫn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ở mức cao cũng là yếu tố cần được theo dõi trong bối cảnh thị trường chưa thực sự cải thiện về xu hướng.

Mặt bằng định giá hỗ trợ triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán

Ở chiều ngược lại, các chuyên gia cho rằng, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng hỗ trợ cho thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn. Đáng chú ý, nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup, quy mô vốn hóa phần còn lại của thị trường đang ở mức tương đối hợp lý khi xét đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế và doanh nghiệp niêm yết.

Đánh giá diễn biến thị trường trong tháng 5/2026, giới phân tích cho biết, VN-Index vận động tương đối sát với các dự báo trước đó khi chủ yếu tích lũy trong biên độ hẹp từ 1.850 - 1.900 điểm. Dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư nhìn chung vẫn chưa thực sự tích cực, khiến xu hướng của thị trường chưa có nhiều cải thiện. Theo các chuyên gia, VN-Index chỉ có thể xác lập tín hiệu tích cực hơn khi vượt vùng kháng cự 1.900 điểm, trong khi áp lực điều chỉnh có thể gia tăng nếu chỉ số không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.850 điểm.

Hiện nay, phần lớn các nhóm ngành trên thị trường vẫn đang trong trạng thái điều chỉnh hoặc tích lũy trong ngắn và trung hạn. Do đó, trong tháng 6, nếu chất lượng thị trường và xu hướng chung không được cải thiện, đồng thời VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ 1.850 điểm, chỉ số có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.750 - 1.800 điểm.

Xét về mặt định giá, đến cuối tháng 5/2026, tổng vốn hóa toàn thị trường đạt khoảng 421 tỷ USD, tương đương khoảng 82% GDP năm 2025. Trong đó, vốn hóa của rổ VN30 đạt khoảng 249 tỷ USD, chiếm 59% tổng vốn hóa thị trường. Riêng nhóm Vingroup có quy mô vốn hóa khoảng 101 tỷ USD, tương đương 24% tổng vốn hóa toàn thị trường.

Các chỉ số định giá cơ bản của thị trường hiện ở mức P/E 13,8 lần, P/B 2,04 lần và P/S 1,59 lần. Tuy nhiên, nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vingroup, phần còn lại của thị trường có quy mô vốn hóa khoảng 320 tỷ USD, gần như không thay đổi so với cuối tháng 3/2026. Khi đó, các chỉ số định giá giảm xuống còn P/E 11,83 lần, P/B 1,71 lần và P/S 1,21 lần.

Theo các chuyên gia phân tích, đây là vùng định giá tương đối hợp lý đối với phần còn lại của thị trường trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng. Đồng thời, mức P/E Forward của VN-Index hiện ở khoảng 11,73 lần, được đánh giá là khá hấp dẫn khi so sánh với nhiều thị trường trong khu vực.

Bước sang tháng 6, cũng là thời điểm kết thúc quý II/2026, sự quan tâm của nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn vào triển vọng và kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp. Các chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn này, các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt trội sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý. Đây cũng có thể là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư xem xét tích lũy các cổ phiếu chất lượng tại những vùng giá hợp lý nếu xuất hiện các nhịp điều chỉnh của thị trường./.

Thu Hương
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