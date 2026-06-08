Thời sự

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia

Hà My

Hà My

[email protected]
20:35 | 08/06/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.
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Ngày 8/6, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 (AFF-3), góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, đồng thời thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và kết nối trong ASEAN, vì hòa bình và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia; bày tỏ cảm ơn chân thành đối với tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Hun Manet và các lãnh đạo Campuchia dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Đức Thanh

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với đường lối đúng đắn của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của người dân, Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới thực hiện thắng lợi Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Thủ tướng Hun Manet chúc mừng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025, là nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Thủ tướng Hun Manet tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự điều hành của Chính phủ, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm đã đề ra, có vai trò, vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định cam kết của Chính phủ Campuchia trong việc phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng CPP, Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 2/2026 và các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại hội đàm. Ảnh: Đức Thanh.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua: tin cậy chính trị được tăng cường; hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột; hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch là điểm sáng với tổng kim ngạch thương mại trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6%, so với cùng kỳ năm 2025, Việt Nam đón gần 400.000 lượt khách Campuchia trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2025;

Công tác biên giới có nhiều tiến triển; hợp tác giáo dục, văn hóa - xã hội, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác, tổ chức nhiều chương trình trao đổi, hỗ trợ, giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân hai nước.

Trên tinh thần chuyển biến thực chất từ “tình nghĩa truyền thống” thành “động lực phát triển” và đưa “gần gũi lịch sử” thành “gần gũi chiến lược”, hai bên trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối văn hóa, giáo dục và du lịch.

Hai bên thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới, cửa khẩu, nhất trí thúc đẩy kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào - Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế, khu kinh tế xuyên biên giới; nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa hai nước.

Thủ tướng Hun Manet hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu, như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics; mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó, tốt đẹp giữa hai nước; phối hợp tổ chức thành công kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027 (24/6/1967 - 24/6/2027) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống.

Hai Thủ tướng nhất trí giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan của hai nước xây dựng kế hoạch, biện pháp cùng lộ trình cụ thể để cụ thể hóa những nội dung hai bên đã thống nhất tại hội đàm.

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ với Campuchia
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác. Ảnh: Đức Thanh

​Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao văn kiện Kế hoạch Hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026 - 2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phực tạp, khó lường, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên hợp quốc; duy trì trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; đồng thời phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình các vấn đề khác biệt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Hà My
Từ khóa:
việt nam - campuchia thủ tướng chính phủ Quan hệ Việt Nam Campuchia hợp tác toàn diện

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