Thời sự

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia

19:56 | 09/06/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh, Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia - Việt Nam; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia.
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Chiều 9/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Campuchia thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) năm 2026.

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Đức Thanh

Thủ tướng Hun Manet cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam và gửi lời thăm hỏi thân tình của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam và tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả cho Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao sự đóng góp tích cực của AFF trong thúc đẩy hợp tác ASEAN và với các đối tác, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đối mặt với nhiều thách thức.

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Đức Thanh

Thủ tướng Campuchia bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp toàn diện của quan hệ hai nước Campuchia - Việt Nam, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước, nhất là về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Campuchia - Lào, kết nối cơ sở hạ tầng, du lịch, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp và các lĩnh vực hợp tác khác.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định, Campuchia sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia - Việt Nam; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP, nhất là triển khai kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ CPP, Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tháng 2/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng chào đón Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam và dự AFF; chúc mừng những thành quả phát triển kinh tế - xã hội mà Campuchia đạt được. Đồng thời khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia và ba Đảng, ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào là tài sản quý giá của ba nước; đề nghị phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế cuộc gặp giữa ba Thủ tướng, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an, ba Bộ trưởng Ngoại giao.

Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Campuchia
Thủ tướng Hun Manet khẳng định, Campuchia sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Ảnh: Đức Thanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; hai nước đã đề ra các phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kết nối toàn diện giữa hai nước.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam bày tỏ vui mừng về những phát triển sâu rộng của quan hệ hợp tác hai nước, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP, với sự tin cậy chính trị là nền tảng, hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ, hợp tác thanh niên ngày càng phong phú, người gốc Việt ngày càng ổn định cuộc sống và đóng góp vào sở tại.

Hai bên nhấn mạnh vai trò của Đảng trong định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ song phương, chỉ đạo sát sao Chính phủ, các bộ, ngành cụ thể hoá các kết quả đạt được; nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong tình hình mới; chia sẻ tầm nhìn về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế và ưu tiên nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai nước và ba nước.

Hai bên nhất trí tổ chức các hoạt động trang trọng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967 - 24/6/2027); tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, tăng cường giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa và giá trị lịch sử của quan hệ hai nước để thế hệ trẻ hai nước phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, củng cố và vun đắp cho quan hệ hai nước phát triển trường tồn. Hai bên nhấn mạnh việc tăng cường kết nối thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, phát huy hiệu quả Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ ba đảng Việt Nam - Campuchia - Lào.

Về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm; nhất trí hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, Tiểu vùng Mê Công. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của ASEAN và tầm quan trọng của môi trường hòa bình, ổn định với tất cả các nước trong khu vực và thế giới; khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ, tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie) lần thứ 20 vào tháng 11/2026.
Mai Lâm
Từ khóa:
việt nam - campuchia Thủ tướng Campuchia Hun Manet tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

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