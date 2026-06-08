Việt Nam và Thái Lan phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, từ ngày 8 - 9/6/2026.

Chiều ngày 8/6, sau Lễ đón chính thức, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: VGP

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thái Lan và Đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Thái Lan sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan; khẳng định Thái Lan luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Thái Lan mong muốn hai bên sẽ triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026); đánh giá quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đặc biệt là cơ chế họp Nội các chung cấp Thủ tướng và các cơ chế hợp tác cấp bộ; phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; duy trì tuần tra chung trên biển; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là buôn bán ma túy, mua bán người và tội phạm công nghệ cao; tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul tiến hành hội đàm. Ảnh: Đức Thanh

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà Lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch; nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mekong; phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan; hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam; cảm ơn và mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định sẽ khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam; mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư sang Thái Lan; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch, kết nghĩa địa phương. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, tạo điều kiện cho việc bảo tồn và phát huy giá trị các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như hệ thống chùa Việt tại Thái Lan; đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Thái Lan.

Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.