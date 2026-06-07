Đầu tư

Trái phiếu PPP: Nhà đầu tư cần nhiều hơn một mức lãi suất hấp dẫn

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
17:44 | 07/06/2026
(TBTCO) - Nhà đầu tư trái phiếu PPP không chỉ quan tâm đến mức lãi suất mà còn đặt trọng tâm vào chất lượng dự án, khả năng tạo dòng tiền và các cơ chế bảo vệ rủi ro. Đây được xem là những điều kiện quan trọng để thu hút nguồn vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng.
aa
Khung pháp lý trái phiếu PPP: Cần hướng tới xây dựng một lớp tài sản hạ tầng dài hạn, tin cậy Cổ phiếu hạ tầng chờ cú hích từ thị trường trái phiếu PPP Cơ chế bảo lãnh và tín nhiệm quyết định sức hút của trái phiếu PPP Trái phiếu PPP: Hoàn thiện cơ chế huy động vốn cho hạ tầng

Điều kiện để dự án thu hút vốn

Để chuẩn bị cho mục tiêu duy trì tăng trưởng cao trong thập kỷ tới và hướng tới trở thành quốc gia phát triển, thuộc nhóm thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần nguồn lực rất lớn cho phát triển cơ sở hạ tầng cũng như giải quyết các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu. Theo ước tính của các chuyên gia quốc tế, nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng của Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2040 vào khoảng 30 - 40 tỷ USD mỗi năm. Đây là nhu cầu vốn rất lớn, đòi hỏi sự tham gia của nhiều nguồn lực khác nhau bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tại Việt Nam, các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia được đầu tư bởi nhiều chủ thể, bao gồm Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân cũng như các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Để đáp ứng nhu cầu tài chính cho quá trình xây dựng và vận hành dự án, doanh nghiệp phải huy động vốn từ nhiều nguồn như vốn chủ sở hữu, tín dụng ngân hàng, phát hành trái phiếu và các khoản vay khác. Việc đa dạng hóa nguồn vốn giúp doanh nghiệp nâng cao tính linh hoạt và duy trì sự ổn định tài chính trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Trái phiếu PPP: Nhà đầu tư cần nhiều hơn một mức lãi suất hấp dẫn
Khả năng tạo dòng tiền quyết định sức hấp dẫn của dự án PPP. Ảnh minh hoạ.

Trong những năm gần đây, mô hình PPP ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, môi trường và y tế do đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu vốn đầu tư ban đầu lớn và thời gian thu hồi vốn kéo dài. Với mô hình này, Nhà nước và khu vực tư nhân cùng tham gia đầu tư, xây dựng, vận hành và bảo trì các công trình công cộng thông qua các dự án PPP. Nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn vừa được khởi công gần đây với tổng mức đầu tư gần 300.000 tỷ đồng cũng được triển khai theo mô hình Nhà nước và doanh nghiệp cùng tham gia.

Trong bối cảnh nhu cầu huy động nguồn vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng ngày càng gia tăng, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị định quy định việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức PPP. Việc xây dựng cơ chế riêng cho loại hình trái phiếu này được kỳ vọng sẽ tạo thêm một kênh huy động vốn cho các dự án hạ tầng trong thời gian tới.

Với các dự án PPP, điều nhà đầu tư cần đánh giá không chỉ là doanh nghiệp phát hành mà còn là chất lượng của dự án, chất lượng của hợp đồng PPP, chất lượng dòng tiền và cơ chế bảo vệ người cho vay hoặc trái chủ.

Tuy nhiên, đặc thù của doanh nghiệp dự án PPP có nhiều điểm khác biệt so với doanh nghiệp thông thường. Vì vậy, bên cạnh khung pháp lý, khả năng huy động vốn thông qua trái phiếu còn phụ thuộc vào việc dự án có xây dựng được cơ chế quản trị, kiểm soát dòng tiền và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư hay không.

Theo TS. Nguyễn Kinh Luân - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng giám đốc Đầu tư và Phát triển thị trường quốc tế, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, doanh nghiệp dự án PPP thường là pháp nhân được thành lập riêng để thực hiện một dự án cụ thể. Do đó, nếu đánh giá doanh nghiệp này như một doanh nghiệp thông thường dựa chủ yếu vào lịch sử lợi nhuận, quy mô vốn chủ sở hữu hoặc bảng cân đối kế toán quá khứ thì sẽ không phản ánh đầy đủ bản chất rủi ro.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Kinh Luân chỉ ra rằng, một trong những điều kiện quan trọng là dự án phải có khả năng được các tổ chức tài chính chấp nhận tài trợ, hay còn gọi là “bankable” theo thông lệ quốc tế. Điều này đồng nghĩa dự án phải có cơ sở pháp lý rõ ràng, hợp đồng chặt chẽ, cơ chế phân bổ rủi ro phù hợp, phương án tài chính có cơ sở và nghĩa vụ của các bên được xác định cụ thể. Một dự án PPP muốn phát hành trái phiếu không chỉ cần có chủ trương đầu tư mà còn phải chứng minh được khả năng tạo dòng tiền và phương án trả nợ trong tương lai.

Bảo vệ dòng tiền, bảo vệ trái chủ

Bên cạnh khả năng tạo dòng tiền và trả nợ, các dự án PPP cũng cần những cơ chế bảo vệ phù hợp nhằm nâng cao mức độ an toàn cho nhà đầu tư. Theo đó, dòng tiền của dự án cần được tách biệt và kiểm soát độc lập, thường được gọi là “ring-fenced”.

Liên quan đến vấn đề này, TS. Nguyễn Kinh Luân cho rằng cần có cơ chế phân bổ dòng tiền theo thứ tự ưu tiên, hay còn gọi là “cashflow waterfall”. Theo đó, dòng tiền phát sinh từ dự án sẽ được sử dụng lần lượt cho các chi phí vận hành và bảo trì thiết yếu, nghĩa vụ thuế, thanh toán lãi trái phiếu, trả gốc trái phiếu, bổ sung các tài khoản dự phòng trước khi phân phối lợi nhuận cho cổ đông. Nếu không có cơ chế ưu tiên rõ ràng, nhà đầu tư sẽ khó đánh giá mức độ an toàn của dòng tiền dự án.

Để tăng khả năng bảo vệ trái chủ, dự án cũng cần có tài khoản dự phòng trả nợ (DSRA). Đây là tài khoản được lập riêng nhằm dự phòng cho nghĩa vụ trả lãi và gốc trong một số kỳ nhất định. Với các dự án hạ tầng, dòng tiền có thể biến động do lưu lượng khai thác thấp hơn dự báo, chậm thanh toán hoặc chi phí vận hành tăng. Tài khoản dự phòng giúp tạo thêm một lớp bảo vệ khi dòng tiền ngắn hạn gặp gián đoạn.

Song song với đó, dự án cần duy trì hệ số bảo đảm trả nợ (DSCR) ở mức phù hợp. Đây là chỉ tiêu phản ánh khả năng tạo dòng tiền để thực hiện nghĩa vụ nợ. Các chỉ tiêu như DSCR cần được tính toán, công bố và giám sát định kỳ để nhà đầu tư có cơ sở đánh giá mức độ an toàn của trái phiếu.

Ngoài các yêu cầu về dòng tiền và khả năng trả nợ, xếp hạng tín nhiệm cũng cần được thực hiện một cách thực chất và cập nhật trong suốt vòng đời trái phiếu.

“Rủi ro của dự án PPP có thể thay đổi nếu phát sinh chậm tiến độ, đội vốn, doanh thu thấp hơn dự báo, thay đổi chính sách thu phí hoặc xuất hiện tranh chấp hợp đồng. Vì vậy, nhà đầu tư cần có thông tin được cập nhật thường xuyên thay vì chỉ dựa vào đánh giá tại thời điểm phát hành” - TS. Nguyễn Kinh Luân nhận định.

Bên cạnh đó, cơ chế bảo đảm thanh toán cũng cần được thiết kế phù hợp với từng loại dự án và từng giai đoạn triển khai. Dự án đang trong quá trình xây dựng có mức độ rủi ro khác với dự án đã đi vào vận hành; dự án có doanh thu phụ thuộc vào lưu lượng khai thác cũng khác với dự án được Nhà nước thanh toán theo hợp đồng. Do đó, không nên áp dụng một cơ chế bảo đảm giống nhau cho mọi dự án PPP mà cần có các giải pháp phù hợp với đặc điểm rủi ro của từng trường hợp.

“Nhà đầu tư dài hạn không chỉ quan tâm đến lãi suất mà còn quan tâm tới mức độ chắc chắn của dòng tiền. Trái phiếu PPP sẽ hấp dẫn hơn khi nhà đầu tư nhìn thấy một cấu trúc đủ minh bạch, đủ kỷ luật và có các cơ chế bảo vệ phù hợp trong trường hợp dự án không diễn ra theo đúng kế hoạch” - TS. Nguyễn Kinh Luân nhấn mạnh.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu ppp nhà đầu tư lãi suất dòng tiền dự án xếp hạng tín nhiệm bảo lãnh trái phiếu dự án hạ tầng đầu tư hạ tầng

Bài liên quan

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 1 - 5/6: Lãi suất liên ngân hàng áp sát 11%, phản ứng nhanh rồi xoay trục hút ròng 26.000 tỷ đồng

Thị trường tài sản mã hóa: Cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế

Thị trường tài sản mã hóa: Cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế

Thanh khoản ngân hàng chịu sức ép khi M2 sụt giảm, chênh lệch tín dụng và huy động sát 2 triệu tỷ đồng

Thanh khoản ngân hàng chịu sức ép khi M2 sụt giảm, chênh lệch tín dụng và huy động sát 2 triệu tỷ đồng

Dành cho bạn

Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, huy động trái phiếu chính phủ đạt 159.186 tỷ đồng

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Ngày 7/6: Áp lực giảm vẫn chi phối thị trường cao su châu Á

Ngày 7/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 7/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Ngày 7/6: Giá gas giữa các địa phương và thương hiệu có sự chênh lệch

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

Xây dựng hệ sinh thái bền vững hỗ trợ và phát triển kinh tế tư nhân

Chứng khoán tuần mới (8/6-12/6): Thận trọng tích luỹ, chờ đợi các biến số mới

Chứng khoán tuần mới (8/6-12/6): Thận trọng tích luỹ, chờ đợi các biến số mới

Đọc thêm

Quảng Ninh tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công

Quảng Ninh tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng cao trong năm 2026, Quảng Ninh đang đặt giải ngân vốn đầu tư công vào nhóm nhiệm vụ điều hành trọng tâm. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ sử dụng ngân sách, mà còn là giải pháp quan trọng để kích hoạt các công trình hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Kết nối “đại bàng công nghệ” thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

(TBTCO) - Chiều 5/6 tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Tài chính) phối hợp với Liên minh Trí tuệ nhân tạo toàn cầu (AI Alliance) kết nối, tổ chức Đoàn chuyên gia quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) sang thăm và làm việc tại Việt Nam, dẫn đầu bởi tỷ phú Eric Schmidt, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Google, nguyên Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Hoa Kỳ về AI (NSCAI).
ESG và chuỗi cung ứng xanh: Chìa khóa hút FDI thế hệ mới

ESG và chuỗi cung ứng xanh: Chìa khóa hút FDI thế hệ mới

(TBTCO) - TS. Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam cần phát huy những lợi thế sẵn có, đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường - xã hội - quản trị (ESG) và xây dựng chuỗi cung ứng xanh để tăng sức hấp dẫn với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

Tạo cầu nối giữa công trình xanh và nguồn vốn xanh

(TBTCO) - Việt Nam cần khoảng 20 tỷ USD đầu tư xanh mỗi năm để thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Tuy nhiên, nhiều dự án công trình xanh vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, đặt ra yêu cầu hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá, cơ chế tài chính và tăng cường kết nối giữa ESG với hệ sinh thái tài chính xanh.
Giải ngân đầu tư công ở Nghệ An: Hái quả ngọt từ giải pháp mạnh của chính quyền

Giải ngân đầu tư công ở Nghệ An: Hái quả ngọt từ giải pháp mạnh của chính quyền

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 5/2026, Nghệ An đã giải ngân được hơn 2.300 tỷ đồng, đạt hơn 17,1%, cao hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước.
Kinh tế tháng 5: Áp lực lớn dần từ lạm phát, nhập siêu

Kinh tế tháng 5: Áp lực lớn dần từ lạm phát, nhập siêu

(TBTCO) - Nền kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự phục hồi ấn tượng trên nhiều trụ cột như sản xuất công nghiệp, thu hút FDI, tiêu dùng nội địa và du lịch. Dù vậy, áp lực lạm phát, nhập siêu và sức khỏe doanh nghiệp đang đặt ra một bài toán lớn, đòi hỏi các quyết sách điều hành linh hoạt, quyết liệt từ Chính phủ cho chặng đường cuối năm.
Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

Gia Lai thu hút hơn 20.400 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần

(TBTCO) - Chỉ trong một tuần, Gia Lai thu hút thêm 35 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 20.430 tỷ đồng. Cùng với hoạt động đón dòng vốn mới, địa phương cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh và xử lý các dự án đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.
Gỡ nút thắt giải ngân: Quy định phải dễ hiểu và chỉ có một cách hiểu

Gỡ nút thắt giải ngân: Quy định phải dễ hiểu và chỉ có một cách hiểu

(TBTCO) - Để tháo gỡ tình trạng giải ngân chậm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh việc phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo đồng bộ, dễ hiểu. Các quy định phải "chỉ được hiểu theo một cách duy nhất", tránh phải hỏi đáp nhiều lần, gây khó khăn làm chậm tiến độ giải ngân.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thị trường carbon bước vào cuộc chơi mới: Chất lượng, đầu tư dài hạn và lợi ích xanh lên ngôi

Thị trường carbon bước vào cuộc chơi mới: Chất lượng, đầu tư dài hạn và lợi ích xanh lên ngôi

Gần 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu nông dân cả nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Gần 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu nông dân cả nước dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Trái phiếu PPP: Nhà đầu tư cần nhiều hơn một mức lãi suất hấp dẫn

Trái phiếu PPP: Nhà đầu tư cần nhiều hơn một mức lãi suất hấp dẫn

Hơn 3 triệu ha rừng "không chủ": Điểm nghẽn của xuất khẩu xanh và thị trường carbon

Hơn 3 triệu ha rừng "không chủ": Điểm nghẽn của xuất khẩu xanh và thị trường carbon

Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Nâng cao năng suất lao động gắn với cải thiện thu nhập

Ngày 7/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà lao dốc mạnh

Ngày 7/6: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp đà lao dốc mạnh

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Hạ tầng cần nhiều vốn, đặc biệt vốn dài hạn

Hạ tầng cần nhiều vốn, đặc biệt vốn dài hạn

Cần đánh giá tác động phát sinh trước khi ra quyết định

Cần đánh giá tác động phát sinh trước khi ra quyết định

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

Lạm phát cơ bản duy trì thấp, củng cố ổn định mặt bằng giá

Bắt nhịp “sóng” lãi suất, doanh nghiệp bảo hiểm xoay trục danh mục "trăm nghìn tỷ"

Bắt nhịp “sóng” lãi suất, doanh nghiệp bảo hiểm xoay trục danh mục "trăm nghìn tỷ"

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Infographics: 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 7/6: Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Ngày 7/6: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 6/6: Giá vàng trong nước giảm tới gần 4 triệu đồng

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam giảm mạnh

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Ngày 6/6: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê nối dài đà giảm

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (6/6): Tỷ giá trung tâm tăng 4 tuần, DXY vượt 100 điểm khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/6: Giá vàng tiếp tục lùi về quanh 152,4 - 155,4 triệu đồng/lượng

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Thanh khoản ngân hàng chịu sức ép khi M2 sụt giảm, chênh lệch tín dụng và huy động sát 2 triệu tỷ đồng

Thanh khoản ngân hàng chịu sức ép khi M2 sụt giảm, chênh lệch tín dụng và huy động sát 2 triệu tỷ đồng

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm

Ngày 6/6: Giá gas bán lẻ chưa xuất hiện điều chỉnh tăng hoặc giảm