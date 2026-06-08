Hội Nông dân Việt Nam: Mục tiêu có thêm 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp

Chiều 8/6, ngay sau bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Tổ chức đã họp báo công bố kết quả Đại hội và các mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Thông tin tại họp báo, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã thông qua 11 chỉ tiêu cụ thể, tạo cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội trong giai đoạn 2026 - 2031.

Đáng chú ý, Hội đặt mục tiêu hỗ trợ thành lập mới 5.000 tổ hợp tác, 1.000 hợp tác xã nông nghiệp; hướng dẫn 4.500 tổ hợp tác và 1.500 hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh theo các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn. Đồng thời, 100% sản phẩm OCOP nông sản thực phẩm do Hội hỗ trợ sẽ được truy xuất nguồn gốc.

Một trong những mục tiêu nổi bật của nhiệm kỳ là vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo ông Lương Quốc Đoàn, đây là chỉ tiêu thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của các cấp Hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân.

Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX Chiều 8/6, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX ra mắt với 81 ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 thành viên, Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Mục tiêu thành lập 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp được xây dựng trên cơ sở thực tiễn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Hiện cả nước có khoảng 3,4 triệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; trong đó nhiều hộ đạt doanh thu từ vài tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm, nhưng vẫn hoạt động dưới mô hình kinh tế hộ. Đây được xem là nguồn lực lớn để phát triển đội ngũ doanh nghiệp nông nghiệp trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Hội sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về đào tạo nhân lực, hỗ trợ tiếp cận vốn, chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối thị trường. Mỗi năm, dự kiến có khoảng 50.000 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị, kinh tế và kỹ năng điều hành sản xuất, tạo nền tảng phát triển thành doanh nghiệp hoặc trở thành lực lượng nòng cốt trong các hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử và các đơn vị cung ứng dịch vụ số nhằm hỗ trợ nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết thêm, điểm đột phá của Đại hội IX là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy các tổ chức chính trị - xã hội.

Sau khi kiện toàn tổ chức, từ 15 đầu mối, Trung ương Hội chỉ còn một đầu mối chuyên trách là Ban Công tác Nông dân. Bộ máy tinh gọn đòi hỏi Hội tập trung vào những nhiệm vụ cốt lõi, chuyển mạnh từ trực tiếp triển khai hoạt động sang nghiên cứu, tham mưu và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân.

Một điểm mới đáng chú ý là đổi mới phương thức tập hợp hội viên theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất thay vì chủ yếu theo địa bàn dân cư như trước đây. Theo đó, nông dân trồng lúa, chăn nuôi hay nuôi trồng thủy sản sẽ tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp tương ứng, qua đó nâng cao hiệu quả đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.