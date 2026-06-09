Ngày 9/6: Giá cà phê tiếp tục chịu sức ép, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 84.500 - 85.300 đồng/kg. Ảnh: baolamdong.vn

Giá cà phê tiếp tục giảm

Thị trường cà phê nội địa tiếp tục diễn biến kém tích cực khi giá thu mua tại nhiều địa phương Tây Nguyên giảm. Theo khảo sát, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 84.500 - 85.300 đồng/kg. Dù mức điều chỉnh không lớn, đây vẫn là vùng giá thấp nhất được ghi nhận trong nhiều tháng trở lại đây.

Tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực, cà phê được giao dịch quanh mức 85.300 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với phiên trước.

Cùng xu hướng, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cũng giảm 100 đồng/kg, xuống còn 85.100 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục giữ nguyên mức 84.500 đồng/kg và là địa phương có giá thu mua thấp nhất trong khu vực Tây Nguyên.

Trên các sàn giao dịch quốc tế, cà phê Arabica và Robusta đồng loạt suy yếu. Cụ thể, trên Sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 160 USD/tấn, tương đương 4,6%, xuống còn 3.316 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9 cũng giảm hơn 3%, còn 3.233 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 7 mất tới 19,1 US cent/pound trong tuần qua, tương đương mức giảm 7,2%, xuống còn 246,5 US cent/pound. Đây là vùng giá thấp nhất trong khoảng 18 tháng trở lại đây.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay chưa ghi nhận biến động đáng kể. Ảnh: baolamdong.vn

Thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay chưa ghi nhận biến động đáng kể. Sau nhiều tuần điều chỉnh giảm, mặt bằng giá hiện duy trì trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg tại các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Theo khảo sát, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) hiện vẫn là hai địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt 140.000 đồng/kg. Đây cũng là những khu vực có diện tích trồng tiêu lớn và chất lượng sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường xuất khẩu.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) hiện được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục duy trì mức giá thấp hơn, phổ biến quanh ngưỡng 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các quốc gia sản xuất lớn.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.091 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 6.025 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở vùng cao 9.350 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l hiện dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn, không thay đổi so với những phiên trước.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì mức 9.151 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt được giao dịch quanh mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.