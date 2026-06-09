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Bản chất của việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu tại GSM và VinEnergo là gì?

Hải Băng

Hải Băng

[email protected]
07:49 | 09/06/2026
(TBTCO) - Theo thông tin từ Vingroup (mã Ck: VIC), Tập đoàn này được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu lên tối đa 35% lợi ích tại nhóm công ty liên quan GSM và VinEnergo.
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Bản chất của việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu tại GSM và VinEnergo là gì?
Vingroup đã công bố thông tin chính thức.

Với mục tiêu mở rộng giá trị cho Tập đoàn Vingroup, ngày 8/6/2026, Hội đồng Quản trị Vingroup ban hành Nghị quyết phê duyệt về việc Tập đoàn Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần từ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn, những người có liên quan khác của ông Phạm Nhật Vượng do ông Phạm Nhật Vượng chỉ định trong tương lai để tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Vingroup trong nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải, năng lượng lên ngưỡng 35% lợi ích.

Cụ thể, với nhóm công ty liên quan đến dịch vụ vận tải, nhận chuyển nhượng một phần cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 29,99% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty cổ phần GSM VN Holding (GSM Holding). Đồng thời, nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 30% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty SMART & GREEN TRANS LIMITED (SGT).

Với nhóm công ty liên quan lĩnh vực năng lượng, Vingroup nhận chuyển nhượng cổ phần ưu đãi tương ứng dự kiến 16,01% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty cổ phần VinEnergo Holding (VinEnergo Holding). Tập đoàn cũng nhận chuyển nhượng phần vốn góp tương ứng dự kiến 16% vốn điều lệ (hoặc một tỷ lệ khác do các bên thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng) của Công ty G-Energo Limited (G-Energo).

Theo thông tin công bố từ Vingroup, giá chuyển nhượng được xác định theo giá vốn thực góp của bên chuyển nhượng.

Tập đoàn Vingroup có toàn quyền quyết định về việc thực hiện nhận chuyển nhượng. Trong trường hợp Tập đoàn Vingroup quyết định nhận chuyển nhượng, giao dịch sẽ được thực hiện trước thời điểm niêm yết của Công ty SGT và G-Energo, dự kiến trong thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng.

Bản chất của việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp từ ông Phạm Nhật Vượng để nâng sở hữu tại GSM và VinEnergo là gì?
Ông Phạm Nhật Vượng (ở giữa) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Vingroup.

Theo lý giải của Vingroup, bản chất giao dịch này là Hội đồng Quản trị phê duyệt việc Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Phạm Nhật Vượng tại các công ty trên trong tương lai, không bắt buộc phải nhận chuyển nhượng.

Thời điểm thực hiện sẽ phụ thuộc vào chiến lược phân bổ vốn của Vingroup trong từng giai đoạn. Tại thời điểm này, Vingroup chưa phải thanh toán giá trị chuyển nhượng.

Mặt khác, việc nắm quyền tăng sở hữu giúp Vingroup duy trì sự linh hoạt và có động lực để tham gia sâu hơn vào quá trình tạo giá trị của GSM và VinEnergo nếu thấy phù hợp./.

Hải Băng
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ông phạm nhật vượng vingroup Vingroup nhận chuyển nhượng vốn góp gsm VinEnergo

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