Ngày 7/6: Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt giảm 500 - 600 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê lùi về vùng 84.500 đồng/kg

Thị trường cà phê nội địa hôm nay tiếp tục ghi nhận một phiên giao dịch kém tích cực khi giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt giảm từ 500 - 600 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 84.500 - 85.400 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong nhiều tuần gần đây, phản ánh áp lực giảm giá đang lan rộng từ thị trường quốc tế.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi được thu mua ở mức 85.400 đồng/kg sau khi giảm 500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 600 đồng/kg, xuống còn 85.200 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tiếp tục mất thêm 600 đồng/kg, chỉ còn 84.500 đồng/kg và là địa phương có giá thấp nhất khu vực Tây Nguyên.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục kéo dài chuỗi giảm trong tuần đầu tháng 6. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm 36 USD/tấn, tương đương 1,02%, xuống còn 3.316 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 37 USD/tấn, còn 3.233 USD/tấn.

Tại Sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục suy yếu phiên thứ 5 liên tiếp. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm thêm 0,65 US cent/pound xuống còn 246,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm xuống 242,1 US cent/pound.

Giá tiêu giữ mốc 140.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định sau nhịp tăng của phiên trước. Ảnh minh họa

Khảo sát tại các địa phương sản xuất trọng điểm cho thấy, giá tiêu sáng 7/6 duy trì ổn định sau nhịp tăng của phiên trước. Hiện mặt bằng giá thu mua hồ tiêu trong nước dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước, cùng giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai duy trì mức 137.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu duy trì trạng thái đi ngang tại hầu hết các quốc gia sản xuất lớn. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 7.091 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì mức 6.025 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở mức cao 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia được giữ ở mức 9.151 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt được giao dịch ở mức 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.