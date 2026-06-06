Thuế - Hải quan

Hải Phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng tích cực, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng

Thanh Sơn

Thanh Sơn

16:23 | 06/06/2026
(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nội địa của thành phố Hải Phòng tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực, tạo đà hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.
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Theo ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt 97.471 tỷ đồng, đạt 97.471 tỷ đồng, đạt 53% dự toán Trung ương giao năm 2026, vượt 18,8% kịch bản tăng trưởng. Trong đó, tổng thu nội địa 5 tháng đầu năm 2026 của Thành phố đạt 52.613 tỷ đồng, bằng 51% dự toán pháp lệnh, đạt 46,7% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2025. So với mục tiêu tại Kế hoạch số 08/KH-UBND của UBND Thành phố, kết quả thực hiện đạt 125,5%.

Đáng chú ý, các khoản thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, tổng thu đạt 39.860 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán pháp lệnh và tăng 29,8% so với cùng kỳ. Trường hợp loại trừ cả tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, số thu đạt 39.189 tỷ đồng, bằng 62% dự toán pháp lệnh, tăng 30,7%.

Hải Phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng tích cực, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu thu quý II/2026 và 6 tháng
5 tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu thu nội địa tăng so với cùng kỳ, trong đó có thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Ảnh: Trung Kiên

Trong cơ cấu nguồn thu, nhiều khoản thu quan trọng đạt kết quả tích cực. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 74,7% dự toán; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,3%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 74,9%. Một số khoản thu khác cũng vượt tiến độ bình quân như thuế thu nhập cá nhân đạt 48%; lệ phí trước bạ đạt 43,8%; phí, lệ phí đạt 43,6%; thu từ hoạt động xổ số đạt 56,1%; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 65,1%; thu tiền sử dụng khu vực biển đạt 160,7%; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế đạt 134,6%.

Ở khu vực xã, phường, đặc khu, phần lớn địa phương đạt và vượt tiến độ thu bình quân năm. Trong tổng số 113 đơn vị (trừ đặc khu Bạch Long Vĩ), không tính tiền sử dụng đất, có 92 đơn vị đạt trên 41,7% dự toán năm.

Kết quả trên cho thấy nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu thu ngân sách thành phố. Sự phục hồi và tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài quốc doanh, đang tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng thu ngân sách theo hướng bền vững.

Theo đánh giá của Thuế thành phố Hải Phòng, dự kiến thu ngân sách nội địa quý II/2026 đạt 25.366 tỷ đồng, bằng 117,1% kế hoạch quý; thu ngân sách nội địa 6 tháng đạt 57.679 tỷ đồng, bằng 55,9% dự toán năm và 51,2% chỉ tiêu phấn đấu.

Tuy vậy, nhiệm vụ thu ngân sách trong tháng 6 và các tháng cuối năm vẫn đối mặt với không ít thách thức. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn, doanh thu và lợi nhuận chưa đạt như dự kiến.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chính sách đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo ngưỡng doanh thu mới và thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường cũng tác động nhất định đến nguồn thu từ khu vực ngoài quốc doanh.

Trong khi đó, còn 9/20 chỉ tiêu và 21 địa phương chưa đạt tốc độ thu bình quân năm. Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền thuê đất một lần tại nhiều dự án còn chậm, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Một số địa phương cho biết chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất vẫn gặp khó khăn do kết quả đấu giá chưa đạt như kỳ vọng.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6/2026 mới đây, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã giao Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo khẩn trương điều chỉnh kịch bản giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 để điều hành linh hoạt đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng tháng 6 và quý II/2026. Khẩn trương đôn đốc thu hồi các khoản nợ tiền sử dụng đất, đặc biệt là các khoản nợ đến hạn; điều chỉnh kế hoạch tính giá đất đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch thu ngân sách của thành phố; tập trung đôn đốc địa phương giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư theo kế hoạch.

Về đảm bảo thu ngân sách, cần tập trung thực hiện các thủ tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, đấu thầu các dự án của thành phố và địa phương, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất các dự án làm cơ sở thu tiền sử dụng đất. Tiếp tục rà soát, hoàn thành phương án xử lý đối với toàn bộ các dự án tồn đọng, bảo đảm đầy đủ, chính xác, không để sót đối tượng.

TP. Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý II/2026 đạt 13,25%, 6 tháng đầu năm 2026 đạt 12,27% và cả năm 2026 đạt 13%; thu ngân sách nhà nước quý II/2026 đạt trên 43.322 tỷ đồng (trong đó, thu ngân sách nội địa quý II/2026 đạt 25.366 tỷ đồng).
Thanh Sơn
Từ khóa:
Tp. Hải phòng thu ngân sách nội địa tăng trưởng chi tiêu

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