Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 84.500 - 85.400 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tại Tây Nguyên mất hơn 2.000 đồng/kg sau một tuần

Khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6, thị trường cà phê nội địa tiếp tục chứng kiến xu hướng đi xuống khi giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh so với tuần trước.

Theo khảo sát mới nhất, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 84.500 - 85.400 đồng/kg. Đây là tuần giảm thứ 2 liên tiếp của thị trường sau giai đoạn duy trì mặt bằng giá cao trong nhiều tháng đầu năm.

Lâm Đồng là địa phương giảm mạnh nhất khi mất khoảng 2.300 đồng/kg so với cuối tuần trước đưa giá thu mua xuống còn 84.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm khoảng 2.100 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 85.200 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí địa phương có giá cao nhất khu vực với 85.400 đồng/kg, dù cũng giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực lớn trong tuần qua khi cả hai dòng sản phẩm chủ lực là Arabica và Robusta đều giảm mạnh. Cụ thể, trên Sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 chốt tuần ở mức 3.316 USD/tấn, giảm 160 USD/tấn, tương đương 4,6% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 114 USD/tấn xuống còn 3.233 USD/tấn.

Trên sàn Sàn New York, đà giảm còn mạnh hơn. Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 mất tới 19,1 US cent/pound trong tuần qua, tương đương mức giảm 7,2%, xuống còn 246,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 6,4%, xuống còn 242,1 US cent/pound.

Giá tiêu giảm tuần thứ ba liên tiếp

Giá tiêu tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều vùng nguyên liệu trọng điểm.

Theo khảo sát, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg, giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Đây cũng là tuần giảm giá thứ 3 liên tiếp của thị trường nội địa sau giai đoạn duy trì ở vùng cao trong nhiều tháng đầu năm.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là 2 địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước. Tuy nhiên, giá tại hai khu vực này đã giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước, hiện giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục duy trì mức giá 137.000 đồng/kg, không thay đổi so với tuần trước.

Mặc dù giảm liên tiếp trong nhiều tuần, mặt bằng giá hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm trước, giúp người trồng tiêu duy trì hiệu quả sản xuất tương đối tích cực.

Trên thị trường quốc tế, cũng ghi nhận xu hướng giảm trong tuần qua. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia chốt tuần ở mức 7.091 USD/tấn, giảm khoảng 61 USD/tấn so với tuần trước.

Tại Brazil, tiêu đen loại ASTA 570 tiếp tục giảm thêm 75 USD/tấn xuống còn 6.025 USD/tấn, đánh dấu tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, thị trường Malaysia vẫn duy trì trạng thái ổn định. Giá tiêu đen của nước này ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn được giữ trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm khoảng 80 USD/tấn xuống còn 9.151 USD/tấn.

Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam duy trì mức giá lần lượt là 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.