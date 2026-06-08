Hà Nội thúc đẩy kết nối đô thị ASEAN thông minh, xanh và lấy người dân làm trung tâm

Diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN quy tụ lãnh đạo các thành phố, tổ chức khu vực, chuyên gia và học giả ASEAN nhằm trao đổi giải pháp phát triển đô thị thông minh, bền vững và liên kết.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, quá trình đô thị hóa nhanh đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng, đổi mới sáng tạo, nhưng cũng đặt ra những thách thức lớn về biến đổi khí hậu, hạ tầng, môi trường và chuyển đổi số. Vì vậy, hợp tác giữa các thành phố ASEAN là yêu cầu tất yếu để cùng giải quyết các vấn đề chung và tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Lê Hải

Chia sẻ định hướng phát triển của Thủ đô, lãnh đạo TP. Hà Nội cho biết, Hà Nội đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả quản trị đô thị. Thành phố kiên định quan điểm lấy người dân làm trung tâm, coi công nghệ là công cụ phục vụ nâng cao chất lượng sống.

Bên cạnh chuyển đổi số, Hà Nội cam kết thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển giao thông bền vững, mở rộng không gian xanh, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn các giá trị văn hóa trong quá trình hiện đại hóa.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, tương lai của ASEAN sẽ được kiến tạo từ chính các thành phố - nơi hội tụ nguồn lực, tri thức, công nghệ và khát vọng đổi mới. Vì vậy, không một thành phố nào có thể phát triển bền vững nếu đứng ngoài các mạng lưới hợp tác khu vực.

Việc tăng cường kết nối giữa các đô thị ASEAN, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân sẽ là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh chung cho toàn khu vực.

Hà Nội mong muốn cùng các thành phố trong khu vực xây dựng mạng lưới đô thị ASEAN ngày càng gắn kết, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.