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Chứng khoán tuần mới (8/6-12/6): Thận trọng tích luỹ, chờ đợi các biến số mới

Thanh Thủy

Thanh Thủy

20:47 | 06/06/2026
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhịp hồi phục đáng kể, dù lực kéo vẫn phụ thuộc chính vào nhóm Vingroup. Phần lớn công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với xu hướng ngắn hạn. Tuy nhiên, vẫn có biến số có thể tạo ra sự thay đổi.
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Xanh vỏ đỏ lòng, VIC trở lại dẫn dắt thị trường

Tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6/2026 chứng kiến diễn biến giằng co mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau ba phiên đầu tuần giảm sâu dưới áp lực bán lan rộng, VN-Index đã phục hồi đáng kể trong hai phiên cuối tuần. Tuy vậy, nhịp tăng này chủ yếu nhờ lực cầu bắt đáy tại nhóm ngân hàng và đặc biệt là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, thanh khoản đã gia tăng khi lùi về sát ngưỡng hỗ trợ 1.800 điểm. Trong khi ở nửa sau của tuần, chỉ số phục hồi khá tốt đi kèm thanh khoản khiêm tốn. Thanh khoản trong tuần giảm với khối lượng giao dịch giảm 15,8% so với tuần trước, phản ánh sự suy yếu của dòng tiền. Tâm lý nhà đầu tư kém tích cực khi không có nhiều cơ hội sinh lợi tốt, nhiều nhóm mã kéo dài giai đoạn điều chỉnh, tích lũy.

Chứng khoán tuần mới (8/6-12/6): Thận trọng tích luỹ, chờ đợi các biến số mới
Thanh khoản trung bình 1 phiên toàn thị trường chứng khoán - Nguồn: Chứng khoán Kiến Thiết

Nhận định về diễn biến tuần qua, ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng, sau chuỗi giảm mạnh đầu tuần, thị trường đã hình thành đáy ngắn hạn đúng vào thời điểm VIC đảo chiều tăng giá. VIC sau đó tiếp tục đóng vai trò “gánh điểm số” trong hai phiên cuối tuần khi một mình VIC nâng đỡ chỉ số. Thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”, với phần lớn cổ phiếu còn lại vẫn khá ảm đạm.

VIC cũng là cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên VN-Index trong tuần, bên cạnh một số mã như GAS, BSR, VPL và MCH.

Điểm đáng chú ý khác là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị bán ròng của khối ngoại lên tới 7.191,5 tỷ đồng trong tuần, mức cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Trong đó, giao dịch đáng chú ý nhất là cổ phiếu VIC bị bán ròng tới khoảng 4.820 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Ngoài VIC, các cổ phiếu bị bán ròng mạnh còn có ACB (455 tỷ đồng), VPB (363 tỷ đồng), VHM, TCB, CTG, VCI và HPG.

Ở chiều ngược lại, FPT trở thành điểm sáng khi được mua ròng khoảng 1.501 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác được giải ngân mạnh gồm SHB (165 tỷ đồng), VIX (81 tỷ đồng), NVL (63 tỷ đồng), SHS (62 tỷ đồng), SAB, MSR, PLX và CEO. Tính từ đầu năm đến nay, VIC đã thế chân FPT để đứng đầu trong danh sách bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Chờ đợi những biến số mới

Dù thị trường có dấu hiệu hồi phục trong các phiên cuối tuần, các chuyên gia vẫn chưa đưa ra các dự báo lạc quan cho tuần giao dịch tới.

Áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế và khả năng xu hướng điều chỉnh vẫn còn tiếp diễn. Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ test lại mốc 1,760 điểm rồi mới quay lại xu hướng tích cực.

Chứng khoán Kiến Thiết (CSI)

Theo ông Lê Đỗ Tuấn Minh - chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), hai phiên tăng điểm cuối tuần chưa đủ để thay đổi xu hướng điều chỉnh trước đó khi thanh khoản tiếp tục ở mức rất thấp. Đáng chú ý, khối lượng khớp lệnh phiên giao dịch thứ Sáu còn ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026, thấp hơn tới 33,4% so với bình quân 20 phiên. CSI đưa ra kịch bản khá thận trọng với khả năng VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.760 điểm trước khi quay lại xu hướng tích cực hơn.

Trong khi đó, Pinetree có góc nhìn bớt tiêu cực hơn khi cho rằng kịch bản cơ sở là thị trường sẽ tiếp tục tích lũy và đi lên trong trạng thái nghi ngờ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Phong cũng lưu ý rằng đáy ngắn hạn hiện được thiết lập trên nền thanh khoản yếu và sự hỗ trợ của một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn nên độ tin cậy chưa thực sự cao.

Tuần tới thị trường sẽ chịu tác động từ nhiều biến số quốc tế quan trọng. Trong đó, tâm điểm vẫn là diễn biến đàm phán Mỹ - Iran liên quan đến eo biển Hormuz, yếu tố đang ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu và kỳ vọng lạm phát toàn cầu.

Cuộc họp của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) cũng được theo dõi sát sao trong bối cảnh lạm phát Eurozone tăng trở lại và khả năng ECB nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Tại Mỹ, nhà đầu tư sẽ theo dõi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 - những dữ liệu quan trọng trước cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 6. Thị trường hiện dự báo lạm phát Mỹ có thể tăng lên 4,2%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023, qua đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất toàn cầu.

Ở trong nước, giới đầu tư đang hướng về các báo cáo giữa kỳ của MSCI. Theo kế hoạch công bố mới đây, MSCI sẽ công bố báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị trường vào rạng sáng 19/6 và công bố kết quả rà soát phân loại thị trường thường niên vào rạng sáng 24/6.

Dù chưa có khả năng Việt Nam được nâng hạng ngay, nhưng giới đầu tư vẫn kỳ vọng thị trường có thể được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng (Watch List). Đây được xem là bước đệm quan trọng cho mục tiêu nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi trong những năm tới và có thể trở thành một trong những chất xúc tác đáng chú ý của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 6 này.

Thanh Thủy
Từ khóa:
chứng khoán tuần mới chứng khoán khối ngoại bán ròng vic

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