Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay ổn định trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định tại tất cả các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Heo hơi tại Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội duy trì mức 65.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu giữ mức thấp nhất là 63.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hoà duy trì mức 65.000 đồng/kg. Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Hà Tĩnh duy trì mức 63.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định tại các địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giữ mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Cà Mau duy trì mức 68.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ tiếp tục ổn định tại mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái đi ngang trên toàn quốc, không xuất hiện biến động mới tại các địa phương. Mặt bằng giá cao nhất cả nước tiếp tục giữ ở mức 69.000 đồng/kg, tập trung tại khu vực miền Nam và Lâm Đồng./.