Chứng khoán

VPBankS chốt không chia cổ tức, ra mắt công ty quản lý quỹ trong tháng 5-6/2026

Tùng Linh

21:55 | 20/04/2026
(TBTCO) - Mặc dù đạt kết quả kinh doanh cao kỷ lục, VPBankS đã trình và được cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức, nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ kinh doanh.
Dư nợ margin hướng tới mốc 50.000 tỷ đồng

Ngày 20/4, VPBankS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lần đầu tiên sau khi công ty chứng khoán này chào bán cổ phần ra công chúng (IPO) và niêm yết cổ phiếu. Đại hội ghi nhận sự tham gia của khoảng 100 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 86,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng cộng, VPBankS có hơn 9.000 cổ đông, theo cập nhật tại ngày chốt danh sách tham dự đại hội.

Năm 2025, VPBankS tăng trưởng mạnh và xác lập kết quả cao kỷ lục, với doanh thu đạt 7.910 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 4.476 tỷ đồng. Về tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, công ty trình cổ đông không chia cổ tức. Theo lãnh đạo công ty, phương án trên nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động phức tạp.

Năm 2026, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 11.074 tỷ đồng, tăng 39% và lợi nhuận trước thuế đạt 6.453 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước. Trong giai đoạn đến năm 2030, ban lãnh đạo đặt mục tiêu tăng trưởng kép lợi nhuận trước thuế khoảng 32%/năm.

Trong quý tới chúng tôi cho rằng với yếu tố vĩ mô tích cực hơn thì thanh khoản thị trường, nhu cầu margin của khách hàng sẽ còn lớn lên. Với mức tăng trưởng tín dụng ngân hàng thấp hơn năm trước, nhu cầu vay margin từ các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu niêm yết là rất lớn.

Ông Nhâm Hà Hải - Tổng giám đốc VPBankS

Báo cáo tại Đại hội, ông Nhâm Hà Hải - Tổng giám đốc VPBankS cho biết, VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng cao trên tất cả các lĩnh vực. Đối với mảng dịch vụ chứng khoán, công ty quyết tâm tăng thị phần ở cả sản phẩm cơ sở và phái sinh. Mục tiêu dư nợ margin cuối năm 2026 đạt 50.000 tỷ đồng. CEO VPBankS cũng tiết lộ giá trị các khoản cho vay hiện đã đạt 38.000 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính đã công bố, con số này ở mức 34.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025 và tăng lên gần 36.300 tỷ đồng ở thời điểm 31/3/2026.

Lý giải cho sự tự tin trên, CEO VPBankS cho rằng sức hấp thụ của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn rất tốt. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ngân hàng dự kiến khoảng 15% trong năm 2026, thấp hơn năm trước (19%), nhu cầu vay margin từ các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu niêm yết sẽ là rất lớn. Lãnh đạo công ty cũng tự tin VPBankS có dư địa cho vay margin rất lớn do tỷ lệ cho vay/vốn chủ sở hữu hiện mới quanh 1 lần, thấp hơn nhiều mức tối đa quy định (2 lần).

Ngoài ra, theo ông Hải, một lợi thế đáng kể của VPBankS là nguồn vốn chủ sở hữu tăng mạnh sau đợt huy động gần 13.000 tỷ đồng cuối năm 2025, giúp công ty duy trì mức lãi suất margin cạnh tranh.

Ở mảng ngân hàng đầu tư (IB), VPBankS đặt mục tiêu nâng quy mô các thương vụ tư vấn phát hành cổ phiếu (ECM) lên 28.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 20.000 tỷ đồng đã thực hiện trong năm 2025. Để thực hiện tốt các nghiệp vụ trên thị trường vốn (ECM) hay thị trường nợ (DCM), quy mô vốn và tổng tài sản là yếu tố then chốt, tạo ra lợi thế trong việc thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, bảo lãnh đầu tư và phân phối.

Ra mắt công ty quản lý quỹ trong khoảng tháng 5–6/2026

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Vinh - Chủ tịch HĐQT VPBank, VPBankS đang định hình trở thành một định chế ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp, mở rộng mạnh mẽ các mảng ECM, DCM, M&A.

Ông Vinh cũng tiết lộ chiến lược phát triển mảng quản lý gia sản (Wealth Management) đang triển khai rất quyết liệt, kết hợp giữa dịch vụ ngân hàng và chứng khoán. Dự kiến, công ty quản lý quỹ thuộc hệ sinh thái sẽ chính thức ra đời vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới. Trong đó, VPBankS là cổ đông quan trọng tại đơn vị thành viên này.

Một mảnh ghép khác trong hệ sinh thái VPBank là CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX). Ông Vinh cho biết đang trong giai đoạn chuẩn bị để tham gia thử nghiệm sàn giao dịch tài sản mã hoá. Nếu được cấp phép, hệ sinh thái VPBank có thể cung cấp đa dạng sản phẩm từ cổ phiếu, bảo hiểm đến tài sản số, mở ra không gian tăng trưởng hoàn toàn mới. Gần nhất, VPBank và VPBankS đã ký kết hợp tác với hai đối tác chiến lược hàng đầu Hong Kong là OKX Venture và HashKey Capital.

Cũng tại Đại hội, VPBankS đã thông qua việc miễn nhiệm ông Vũ Hữu Điền, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Quang Trung, thành viên HĐQT độc lập. Ông Điền gia nhập VPBankS từ năm 2024 và từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao. Công ty cũng điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ 4 xuống 3 người. Đồng thời, công ty bầu bổ sung bà Trần Ngọc Lan nhằm kiện toàn bộ máy quản trị.

Từ khóa:
dư nợ margin quản lý quỹ VPBankS đại hội cổ đông

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - VN-Index hồi phục mạnh từ đáy cuối tháng 3. Cùng đó, theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư CTCP Chứng khoán An Bình, một số chỉ báo dài hạn và dòng vốn toàn cầu phát tín hiệu tích cực.
(TBTCO) - Quý I/2026, Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận doanh thu 326 tỷ đồng, tăng 57%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt hơn 71 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.
Năm 2026, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 5 - 10%; quyết liệt triển khai các phương án tăng vốn điều lệ, cải thiện CAR. Ngân hàng dự kiến giữ lại toàn bộ 13.205 tỷ đồng lợi nhuận năm 2025 để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cùng với các kế hoạch tăng vốn còn dang dở từ năm 2023, nếu hoàn tất, vốn điều lệ BIDV có thể vượt mốc 100.000 tỷ đồng.
(TBTCO) - Dư nợ cho vay margin tại SSI đã giảm quý thứ hai liên tiếp. Tuy vậy, thu nhập từ mảng dịch vụ chứng khoán vẫn là động lực tăng trưởng chính nhờ giao dịch sôi động trên thị trường.
(TBTCO) - VietABank ghi nhận lợi nhuận quý I/2026 tăng mạnh 44,1% lên 508,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 35% kế hoạch năm. Động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định và nguồn thu ngoài lãi cải thiện. Đặc biệt, chi phí dự phòng giảm sâu 86,7% so với cùng kỳ, trở thành “đòn bẩy” chính giúp lợi nhuận bứt phá.
(TBTCO) - Với vai trò cổ đông sáng lập và tham gia vận hành, VinaCapital cùng các đối tác triển khai Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh quy mô 500 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ.
VN-Index đã có tuần tăng thứ tư liên tiếp và nằm trong top các thị trường tăng điểm tích cực nhất toàn cầu. Dù vậy, đà tăng tuần qua vẫn phụ thuộc chính vào một số trụ cột lớn.
(TBTCO) - Năm 2026, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15 - 20% lên khoảng 40.000 tỷ đồng, gia cố vị thế “big 5” lợi nhuận; duy trì tăng trưởng tín dụng khoảng 35%. Lãnh đạo MB nhấn mạnh, ngân hàng tận dụng cơ hội nhận chuyển giao MBV để bứt tốc trong 3 năm tới, đồng thời dự kiến tăng vốn điều lệ lên 102.687 tỷ đồng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -32.86
20/04 | -32.86 (7,093.20 -32.86 (-0.46%))
DJI -139.56
20/04 | -139.56 (49,307.87 -139.56 (-0.28%))
IXIC -189.44
20/04 | -189.44 (24,279.04 -189.44 (-0.77%))
NYA -8.77
20/04 | -8.77 (23,188.97 -8.77 (-0.04%))
XAX +53.05
20/04 | +53.05 (8,758.47 +53.05 (+0.61%))
BUK100P -4.42
20/04 | -4.42 (1,058.15 -4.42 (-0.42%))
RUT +5.74
20/04 | +5.74 (2,782.64 +5.74 (+0.21%))
VIX +1.88
20/04 | +1.88 (19.36 +1.88 (+10.73%))
FTSE -55.55
20/04 | -55.55 (10,612.08 -55.55 (-0.52%))
GDAXI -254.33
20/04 | -254.33 (24,447.91 -254.33 (-1.03%))
FCHI -90.06
20/04 | -90.06 (8,335.07 -90.06 (-1.07%))
STOXX50E -72.56
20/04 | -72.56 (5,985.15 -72.56 (-1.20%))
N100 -13.26
20/04 | -13.26 (1,837.97 -13.26 (-0.72%))
BFX -61.77
20/04 | -61.77 (5,510.33 -61.77 (-1.11%))
MOEX.ME -0.11
20/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +200.77
20/04 | +200.77 (26,361.07 +200.77 (+0.77%))
STI -3.76
20/04 | -3.76 (5,004.07 -3.76 (-0.08%))
AXJO +6.40
20/04 | +6.40 (8,953.30 +6.40 (+0.07%))
AORD +5.40
20/04 | +5.40 (9,174.10 +5.40 (+0.06%))
BSESN +26.80
20/04 | +26.80 (78,520.30 +26.80 (+0.03%))
JKSE -39.89
20/04 | -39.89 (7,594.11 -39.89 (-0.52%))
KLSE +12.59
20/04 | +12.59 (1,702.30 +12.59 (+0.75%))
NZ50 +9.75
20/04 | +9.75 (12,915.45 +9.75 (+0.08%))
KS11 +27.17
20/04 | +27.17 (6,219.09 +27.17 (+0.44%))
TWII +154.50
20/04 | +154.50 (36,958.80 +154.50 (+0.42%))
GSPTSE -76.58
20/04 | -76.58 (34,269.71 -76.58 (-0.22%))
BVSP +690.86
20/04 | +690.86 (196,424.38 +690.86 (+0.35%))
MXX -386.95
20/04 | -386.95 (69,438.99 -386.95 (-0.55%))
IPSA -46.41
20/04 | -46.41 (11,382.78 -46.41 (-0.41%))
MERV -12,033.75
20/04 | -12,033.75 (2,877,151.50 -12,033.75 (-0.42%))
TA125.TA +18.84
20/04 | +18.84 (4,327.87 +18.84 (+0.44%))
CASE30 -559.20
20/04 | -559.20 (51,813.40 -559.20 (-1.07%))
JN0U.JO -147.99
20/04 | -147.99 (7,399.42 -147.99 (-1.96%))
DX-Y.NYB +0.05
20/04 | +0.05 (98.15 +0.05 (+0.05%))
125904-USD-STRD -38.03
20/04 | -38.03 (2,771.68 -38.03 (-1.35%))
XDB +0.05
20/04 | +0.05 (135.23 +0.05 (+0.04%))
XDE +0.08
20/04 | +0.08 (117.71 +0.08 (+0.06%))
000001.SS +26.58
20/04 | +26.58 (4,082.13 +26.58 (+0.66%))
N225 +348.99
20/04 | +348.99 (58,824.89 +348.99 (+0.60%))
XDN -0.04
20/04 | -0.04 (63.00 -0.04 (-0.06%))
XDA -0.12
20/04 | -0.12 (71.61 -0.12 (-0.17%))