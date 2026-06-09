Hơn 1.400 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trước hạn trong tuần đầu tháng 6

Theo báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp tuần từ ngày 1 - 5/6 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tuần qua với tổng giá trị 5.907 tỷ đồng. Các đợt phát hành này đến từ nhóm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng và tiêu dùng.

Nguồn: VBMA.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 147.192 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm tỷ trọng “áp đảo” với 82 đợt, tổng giá trị 126.860 tỷ đồng, tương đương 86,19% tổng lượng phát hành. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận 19 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 20.333 tỷ đồng, chiếm 13,81% tổng giá trị phát hành, cùng 1 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn 1.426 tỷ đồng trái phiếu trong tuần đầu tháng 6. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 82.739 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về giá trị mua lại trước hạn với khoảng 66.310 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 80% tổng giá trị mua lại trên toàn thị trường.

VBMA cũng cho biết, trong phần còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 136.085 tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 75.117 tỷ đồng, tương đương 55,2% tổng giá trị đáo hạn. Xếp sau là nhóm ngân hàng với 22.755 tỷ đồng, chiếm 16,7%.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân ngày của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong kỳ đạt 4.343 tỷ đồng, giảm 18,7% so với tuần liền trước đó. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ trên thị trường đạt khoảng 596.000 tỷ đồng./.