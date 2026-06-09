Chứng khoán

Khối ngoại thận trọng giải ngân, tiếp tục bán ròng cổ phiếu FPT

Tùng Linh

Tùng Linh

18:33 | 09/06/2026
(TBTCO) - FPT tiếp tục là tâm điểm bán ròng của khối ngoại trong phiên hôm nay. Bên cạnh đó, TCB và MBB cũng bị bán ròng mạnh. Dù vậy, lực cầu nội giúp các cổ phiếu này vững sắc xanh. Trong khi đó, dòng vốn ngoại thận trọng khi thị trường vừa trải qua nhịp giảm mạnh.
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Sau phiên giao dịch chịu áp lực bán mạnh khi VN-Index đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm, thị trường chứng khoán hôm nay đã có sự hồi phục đáng kể. Dù vậy, thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng sau nhịp điều chỉnh mạnh trước đó.

Chung xu hướng thận trọng, khối ngoại thu hẹp giao dịch ở cả hai chiều mua và bán. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 870 tỷ đồng trên 3 sàn, nối dài chuỗi rút vốn khỏi thị trường.

Đáng chú ý, FPT tiếp tục là tâm điểm bán ròng của khối ngoại với giá trị hơn 108 tỷ đồng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp cổ phiếu công nghệ này nằm trong nhóm bị bán mạnh nhất thị trường. Dù vậy, bất chấp áp lực từ dòng vốn ngoại, cổ phiếu FPT vẫn tăng 1,1%, lên 73.700 đồng/cổ phiếu.

Lực cầu trong nước vẫn đang hấp thụ khá tốt lượng cổ phiếu được khối ngoại bán ra. Sau giai đoạn giảm sâu về dưới mốc 70.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 5/2026, FPT đã phục hồi đáng kể và trở thành một trong những mã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Khối ngoại thận trọng giải ngân, tiếp tục bán ròng cổ phiếu FPT

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 9/6. Nguồn: Dstock

Ngoài FPT, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực bán ròng đáng kể. TCB bị bán ròng gần 100 tỷ đồng, MBB hơn 83 tỷ đồng và ACB khoảng 62 tỷ đồng. Tuy nhiên, đáng chú ý là hầu hết các cổ phiếu này vẫn giữ được sắc xanh. ACB tăng gần 5%, trở thành một trong những cổ phiếu ngân hàng diễn biến tích cực nhất phiên.

Ở chiều ngược lại, giá trị mua ròng của khối ngoại không quá lớn và phân tán ở nhiều mã. SSI dẫn đầu với giá trị mua ròng 24,3 tỷ đồng, theo sau là VNM với 24,1 tỷ đồng và KDH với hơn 20 tỷ đồng. Các cổ phiếu VJC, PVS và GMD cũng ghi nhận dòng tiền ngoại mua vào, nhưng quy mô không đáng kể.

Dòng vốn ngoại thận trọng trong bối cảnh thị trường vừa trải qua nhịp giảm mạnh. Khối ngoại giảm quy mô giao dịch ở cả hai chiều cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang quan sát thêm các tín hiệu từ thị trường trước khi có động thái giải ngân mạnh hơn./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại fpt vn30

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