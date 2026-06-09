Chứng khoán phái sinh ngày 9/6: VN30-Index đi lên trong nghi ngờ, chênh lệch âm trở lại

Sau nhiều phiên điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán cơ sở ghi nhận nhịp hồi phục khá tích cực trong phiên 9/6. VN30-Index tăng 15,11 điểm (+0,78%) lên 1.951,92 điểm với 22 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và chỉ 7 mã giảm giá.

Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường còn khá dè dặt trước sự phục hồi này. Giá trị giao dịch nhóm VN30 chỉ xấp xỉ 8.750 tỷ đồng. Cùng đó, diễn biến trên thị trường phái sinh cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng này (41I1G6000) đóng cửa tại 1.950,5 điểm, tăng 0,7% nhưng thấp hơn chỉ số cơ sở 1,42 điểm. Trạng thái chênh lệch âm quay trở lại sau khi giá hợp đồng tương lai vượt chỉ số cơ sở trong phiên hôm qua.

Tại các kỳ hạn xa hơn, hợp đồng 41I1G7000, 41I1G9000 và 41I1GC000 cũng đều ở trạng thái âm so với VN30-Index, với mức chênh lệch từ âm 1,22 điểm đến âm 2,92 điểm. Toàn bộ các kỳ hạn VN30 tiếp tục giao dịch dưới chỉ số cơ sở, các nhà giao dịch vẫn chưa thực sự tin tưởng vào khả năng hình thành một nhịp hồi phục bền vững.

Chênh lệch âm trở lại trong phiên giao dịch ngày 9/6- Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh cũng giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch hợp đồng VN30 giảm 6,8% so với phiên trước. Dù vậy, số lượng các vị thế nắm giữ qua đêm chưa bị ảnh hưởng. Khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G6000 đạt khoảng 40.471 hợp đồng, tiếp tục tăng so với các phiên trước. Các nhà đầu tư vẫn duy trì vị thế phòng ngừa rủi ro hoặc chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng tiếp theo của VN30-Index.

Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G6000 vẫn đang trong trạng thái điều chỉnh. Vùng kháng cự gần nằm quanh 1.975 điểm, trong khi hỗ trợ tâm lý quan trọng là 1.900 điểm.

Dù thị trường cơ sở đã xuất hiện lực cầu bắt đáy giúp VN30 phục hồi đáng kể, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh vẫn phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.