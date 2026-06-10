Chứng khoán

Khối ngoại chuyển nhượng một cổ phiếu với giá trị "khủng" qua 1 lệnh

Thanh Thủy

Thanh Thủy

17:19 | 10/06/2026
(TBTCO) - Chỉ một lệnh giao dịch ngay sau khi khép lại phiên ATC, đã có tới 24,5 triệu cổ phiếu VIC được “sang tay” giữa các nhà đầu tư nước ngoài.
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Dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay. Tuy nhiên, bức tranh giao dịch bị chi phối gần như hoàn toàn bởi một thương vụ thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup.

Cụ thể, ngay sau phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC), giao dịch thỏa thuận 24,5 triệu cổ phiếu VIC được thực hiện tại mức giá tham chiếu 193.200 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị thương vụ lên tới hơn 4.733 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu trên tương đương 3,17% tổng số cổ phiếu VIC đang lưu hành.

Với việc giao dịch được thực hiện giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau. Giao dịch “sang tay” cổ phiếu diễn ra trong nội khối, thay vì dòng vốn rút ngoại khỏi thị trường. Chính giao dịch này đã khiến quy mô mua bán của khối ngoại tăng vọt trong phiên. Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào khoảng 5.770 tỷ đồng, đồng thời bán ra gần 6.350 tỷ đồng. Kết quả, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 579 tỷ đồng trên HOSE và xấp xỉ 538 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Ngoài nổi trội nhờ lệnh thỏa thuận lớn, cổ phiếu VIC cũng nằm trong Top 6 cổ phiếu được khối ngoại giải ngân mạnh trong phiên với giá trị mua ròng 23,5 tỷ đồng. Bên cạnh giao dịch thỏa thuận trên, cổ phiếu VIC khớp lệnh trong trạng thái giằng co ở phần lớn thời gian và chỉ vượt lên khỏi ngưỡng tham chiếu ở nửa cuối phiên chiều. Cổ phiếu VIC đóng cửa tăng 1,45%, lên 196.000 đồng/cổ phiếu. Cùng với đà hồi phục của nhóm Vingroup, VIC tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực nâng đỡ chỉ số thị trường.

Khối ngoại chuyển nhượng một cổ phiếu với giá trị
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 10/6 - Nguồn: Dstock.

Dòng tiền ngoại tập trung vào một số cổ phiếu dù mức giải ngân còn khiêm tốn. Đứng đầu là VJC với giá trị mua ròng 46 tỷ đồng, CII 38 tỷ đồng, MWG hơn 30 tỷ đồng và VNM khoảng 28 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu nằm trong nhóm mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh, phản ánh lực cầu vẫn hiện diện ở một số mã vốn hóa lớn trong bối cảnh thị trường phục hồi.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng phân tán và không quá lớn. MBB dẫn đầu với giá trị bán ròng gần 88 tỷ đồng, tiếp đến là VPB (77 tỷ đồng), SSI (51 tỷ đồng) và VHM (50 tỷ đồng). Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu bị bán ròng như MBB, VHM, CTG hay FPT vẫn giữ được sắc xanh khi kết phiên. Thực tế, sắc xanh cũng tiếp tục áp đảo trên toàn bộ thị trường sau những nhịp điều chỉnh trước đó. Dù thanh khoản khớp lệnh chưa thực sự bứt phá, diễn biến giá cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn./.

Thanh Thủy
Từ khóa:
khối ngoại vingroup vic

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