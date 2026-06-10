Tài chính

Hoàn thiện quy trình ngân sách để nâng cao chất lượng điều hành

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
19:25 | 10/06/2026
(TBTCO) - Chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến đối với Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.
aa

Bổ sung quy định về cơ chế hậu kiểm gắn với giám sát, kiểm tra

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các bước phối hợp, tham gia giữa các cơ quan của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Chính phủ trong quá trình lập, thẩm tra, quyết định các kế hoạch 5 năm, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

Hoàn thiện quy trình ngân sách để nâng cao chất lượng điều hành
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình của Chính phủ.

Đồng thời, dự thảo quy định nội dung, trách nhiệm thẩm tra báo cáo của các cơ quan của Quốc hội; trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước; trách nhiệm xem xét, cho ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với từng báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chính phủ đã rà soát, chỉnh lý các mẫu biểu để đảm bảo tính toàn diện, đầy đủ, có sự liên kết chặt chẽ, thống nhất, chuẩn hóa về dữ liệu tại tất cả các khâu của quy trình ngân sách; gắn kết giữa các kế hoạch 5 năm, hằng năm; dễ hiểu, cấu trúc rõ ràng, chính xác, đảm bảo so sánh được và có tính liên tục...; tạo điều kiện cho việc số hóa, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan và khả năng tích hợp liên thông với các hệ thống thông tin về quản lý ngân sách nhà nước.

Dự thảo Nghị quyết đã sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp với các quy định mới của Luật Ngân sách nhà nước năm 2025, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Chuyển đổi số và các quy định về thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dự thảo Nghị quyết cũng cụ thể hóa quy định đối với một số chỉ tiêu để có căn cứ thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và các luật chuyên ngành. Ví dụ: chi đầu tư phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chi đầu tư phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề. Đồng thời, bổ sung quy định về cơ chế hậu kiểm gắn với giám sát, kiểm tra nhằm tránh lạm dụng, bảo đảm phòng, chống lãng phí, tiêu cực.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến đối với: phạm vi của dự thảo Nghị quyết; cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong quá trình lập, thẩm tra, quyết định các kế hoạch 5 năm, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số…

Chủ động xây dựng các kịch bản tài chính khác nhau

Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm cụ thể hóa quy trình lập, thẩm tra, quyết định các nội dung về ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2025.

Hoàn thiện quy trình ngân sách để nâng cao chất lượng điều hành
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Đối với một số nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện tên gọi của nghị quyết, bảo đảm phù hợp với căn cứ pháp lý và nội dung điều chỉnh. Trong quá trình hoàn thiện, cần tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có ý kiến về việc cân nhắc lược bỏ hoặc điều chỉnh một số cụm từ trong tên nghị quyết cho phù hợp, chuẩn xác.

Về phạm vi điều chỉnh, qua thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo tinh thần: luật quy định thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến đâu thì nghị quyết quy định đến đó. Đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ, cần bảo đảm có quy trình đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội về quy trình lập, thẩm tra, quyết định ngân sách nhà nước; kết cấu nghị quyết; hệ thống mẫu biểu kèm theo. Việc rà soát, hoàn thiện cần bảo đảm đầy đủ, thống nhất, logic, tránh trùng lặp, đồng thời làm rõ cơ chế quy định trách nhiệm, phối hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan của Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội. Nội dung này nhằm phục vụ tốt hơn quá trình thẩm tra, giám sát của các cơ quan của Quốc hội.

Hoàn thiện quy trình ngân sách để nâng cao chất lượng điều hành
Toàn cảnh phiên họp chiều 10/6.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng lưu ý cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội về việc, trên cơ sở các kế hoạch do Chính phủ trình, cần chủ động xây dựng các kịch bản tài chính khác nhau. Để làm được điều này, cần tăng cường năng lực dự báo, nhận diện sớm các rủi ro, bởi các chỉ tiêu, số liệu trong kế hoạch đều dựa trên những giả định nhất định, trong khi thực tiễn có thể diễn biến khác nhau.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ rà soát, nghiên cứu kỹ thời điểm trình và xem xét các báo cáo, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện; đồng thời làm rõ trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước trong quy trình xem xét, thẩm tra các nội dung về ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
Quy_trình_ngân_sách Tài_chính_quốc_gia Hệ_thống_mẫu_biểu Kịch_bản_tài_chính

Dành cho bạn

Giám sát toàn diện việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp

Giám sát toàn diện việc quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp

Xây dựng cơ chế phân chia thuế giá trị gia tăng mới cho giai đoạn 2027 - 2030

Xây dựng cơ chế phân chia thuế giá trị gia tăng mới cho giai đoạn 2027 - 2030

Chứng khoán phái sinh ngày 10/6: Chênh lệch dương trở lại, kỳ vọng hồi phục vẫn dè dặt

Chứng khoán phái sinh ngày 10/6: Chênh lệch dương trở lại, kỳ vọng hồi phục vẫn dè dặt

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN

Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor-Leste hội nhập hiệu quả vào ASEAN

Chứng khoán ngày 10/6: VN-Index phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý quan trọng

Chứng khoán ngày 10/6: VN-Index phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, lấy lại mốc tâm lý quan trọng

Khối ngoại chuyển nhượng một cổ phiếu với giá trị "khủng" qua 1 lệnh

Khối ngoại chuyển nhượng một cổ phiếu với giá trị "khủng" qua 1 lệnh

Đọc thêm

Hợp tác tài chính Việt Nam - Lào: Từ nền tảng vững chắc đến chiến lược tầm cao mới

Hợp tác tài chính Việt Nam - Lào: Từ nền tảng vững chắc đến chiến lược tầm cao mới

(TBTCO) - Sau những kết quả tích cực của giai đoạn 2021 - 2025, quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam - Lào tiếp tục được nâng tầm với việc Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, mở ra chương mới trong hỗ trợ hiện đại hóa tài chính công và chuyển đổi số.
Điều hành kinh tế bám sát thực tiễn địa phương và doanh nghiệp

Điều hành kinh tế bám sát thực tiễn địa phương và doanh nghiệp

(TBTCO) - Trước các vấn đề vĩ mô đang nổi lên như lạm phát, nhập siêu, giải ngân…, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị phải điều hành theo hướng sát thực tiễn hơn, nắm rõ tình hình từng địa phương, doanh nghiệp và luồng vốn đầu tư. Yêu cầu đặt ra là phải tạo được hiệu quả thực chất cho nền kinh tế và tháo gỡ được khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
Bộ Tài chính tăng tốc hoàn thiện thể chế, ứng phó kịp thời các áp lực mới

Bộ Tài chính tăng tốc hoàn thiện thể chế, ứng phó kịp thời các áp lực mới

(TBTCO) - Sáng 10/6, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 5; kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 6/2026.
Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể

Đẩy mạnh hợp tác tài chính Việt Nam - EU: Chuyển hóa quan hệ chiến lược thành kết quả cụ thể

(TBTCO) - Ngày 9/6/2026, Bộ Tài chính phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo dự án Hỗ trợ tăng cường quản trị kinh tế (Hợp phần 2) lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier đồng chủ trì cuộc họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko

(TBTCO) - Chiều ngày 9/6/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) do Chủ tịch JICA Tanaka Akihiko làm Trưởng đoàn.
Giải ngân đầu tư công vẫn ì ạch, dù gần nửa chặng đường sắp qua

Giải ngân đầu tư công vẫn ì ạch, dù gần nửa chặng đường sắp qua

(TBTCO) - Đã bước sang tháng cuối cùng của quý II/2026, nhưng tiến độ giải ngân của cả vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn ở mức thấp. Khi hai dòng vốn được kỳ vọng tạo động lực cho tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội cùng chảy chậm, áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân trong những tháng cuối năm đang ngày càng lớn.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2026

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước vẫn duy trì tiến độ khá so dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo đó, thu ngân sách ước đạt 53% dự toán, tăng 15,4%. Trong khi đó, chi ngân sách ước đạt 26,8% dự toán, tăng 3,3%.
Lời giải cho bài toán khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư

Lời giải cho bài toán khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư

(TBTCO) - Hàng chục nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đã được rà soát, bố trí đơn vị quản lý, sử dụng. Bài toán đặt ra hiện nay không còn là thu hồi hay bàn giao tài sản, mà là làm thế nào để đưa khối tài sản này vào khai thác hiệu quả, tránh lãng phí, tạo thêm nguồn lực phát triển.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Manulife phát triển đội ngũ tư vấn tài chính - bảo hiểm thế hệ mới

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Bộ Tài chính đề xuất gỡ vướng quản lý hóa chất nhập khẩu

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh

MBV thông báo về việc thay đổi tên gọi và địa điểm đặt trụ sở các phòng giao dịch trực thuộc tại TP. Hồ Chí Minh

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam trong ASEAN

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Định hình mô hình phát triển mới cho ASEAN

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành chính trọng tâm giai đoạn 2026 - 3030

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (8/6): Đồng USD mạnh nhất hai tháng, Nhật Bản trước ngưỡng phải can thiệp tỷ giá

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/6: Giá vàng trong nước "bốc hơi" rất mạnh, mất hơn 7 triệu đồng/lượng

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Ngày 9/6: Giá heo hơi giảm mạnh tại hai miền Nam, Bắc

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Giá vàng hôm nay ngày 10/6: Giá vàng chưa dừng đà rơi

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (10/6): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, BoJ được dự báo nâng lãi suất lên 1%

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (9/6): USD tự do "hụt hơi" so với tỷ giá ngân hàng, DXY neo ở vùng cao nhất 2 tháng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 8/6: Giá vàng tiếp tục giảm, tuột mốc 150 triệu đồng/lượng

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 8/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"

Ngày 10/6: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu "lặng sóng"