Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

[email protected]
22:08 | 10/06/2026
(TBTCO) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 4.339,4 tỷ đồng, đạt 44,5% dự toán, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025.
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Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, nếu loại trừ khoản thu từ tiền sử dụng đất, số thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2026 đạt 3.294,6 tỷ đồng, tăng tới 33,5% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn một nửa dự toán năm 2026. Đây được xem là tín hiệu tích cực, phản ánh khả năng tạo nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đang được cải thiện.

Trong cơ cấu nguồn thu, nhiều lĩnh vực ghi nhận kết quả khả quan như: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, tiền thuê đất và các khoản thu từ khai thác tài nguyên. Những lĩnh vực này tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng, góp phần bù đắp cho các khoản thu còn gặp khó khăn.

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 5 tháng đạt hơn 44% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Quảng Trị tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, bức tranh thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại những gam màu trầm khi một số nguồn thu chủ lực chưa đạt tiến độ. Nổi bật nhất là khoản thu từ tiền sử dụng đất. Trong 5 tháng, nguồn thu này mới hoàn thành gần 30% dự toán Trung ương giao và hơn 23% dự toán tỉnh giao, thấp hơn đáng kể so với yêu cầu tiến độ.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước, Thuế tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị trực thuộc bám sát diễn biến nguồn thu theo từng địa bàn, lĩnh vực và sắc thuế; tăng cường phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp.

Công tác chống thất thu, thu hồi nợ thuế và khai thác các nguồn thu mới tiếp tục được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, thời gian tới, Thuế tỉnh Quảng Trị tập trung đôn đốc thu tiền thuê đất, theo dõi sát tiến độ các dự án lớn nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất và tài sản công.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý hóa đơn điện tử, kiểm soát hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản và thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp chây ỳ thực hiện nghĩa vụ thuế./.

Đức Việt
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