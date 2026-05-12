Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Báo cáo của Thuế tỉnh Quảng Trị cho thấy, có 11/18 khoản thu đạt tiến độ dự toán từ 33,3% trở lên. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 54,3%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 88,7%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 44%; thuế thu nhập cá nhân đạt 56,8%; lệ phí trước bạ đạt 42%; phí và lệ phí đạt 38,9%; tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 36,6%; hoạt động xổ số đạt 37,6%; thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước đạt 91,2%; cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương hưởng đạt 46,9%; thu khác ngân sách đạt 33,6%.

Ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, những kết quả này cho thấy, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đang từng bước phục hồi, đồng thời phản ánh hiệu quả của các giải pháp quản lý thuế và điều hành thu ngân sách đã được triển khai trong thời gian qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý thu cũng còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, việc điều chỉnh giảm thuế suất đối với một số sắc thuế, phần nào tác động đến tiến độ thu ngân sách.

Công chức Thuế tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người nộp thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2026, Thuế tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, theo dõi sát diễn biến thu theo từng địa bàn, từng khoản thu và từng sắc thuế để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp.

Đặc biệt, xác định chống thất thu và xử lý nợ đọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong quý II, Thuế tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát kỹ nguồn thu, tập trung khai thác các khoản thu còn dư địa.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, Thuế tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC liên quan đến chính sách thuế, kê khai và nộp thuế. Trong đó, hoạt động thương mại điện tử tiếp tục được xác định là lĩnh vực trọng điểm cần tăng cường quản lý nhằm hạn chế thất thu ngân sách.

Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và những ngành nghề có rủi ro cao về thuế. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm 100% giao dịch được ghi nhận và xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

Cùng với đó, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, trong phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử nhằm nhận diện sớm các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao, phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế.

Trong công tác kiểm tra, cơ quan thuế phối hợp với các đơn vị chức năng, tập trung rà soát doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, không xuất hóa đơn đúng thời điểm; đồng thời kiểm tra các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài hoặc có dấu hiệu “lãi mỏng” theo chỉ đạo của Cục Thuế.