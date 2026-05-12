Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Đức Việt

[email protected]
17:16 | 12/05/2026
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị, lũy kế thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh đạt 3.536,7 tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025.
Thuế tỉnh Quảng Trị hợp tác với Agribank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Báo cáo của Thuế tỉnh Quảng Trị cho thấy, có 11/18 khoản thu đạt tiến độ dự toán từ 33,3% trở lên. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 54,3%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 88,7%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 44%; thuế thu nhập cá nhân đạt 56,8%; lệ phí trước bạ đạt 42%; phí và lệ phí đạt 38,9%; tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 36,6%; hoạt động xổ số đạt 37,6%; thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước đạt 91,2%; cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương hưởng đạt 46,9%; thu khác ngân sách đạt 33,6%.

Ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, những kết quả này cho thấy, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đang từng bước phục hồi, đồng thời phản ánh hiệu quả của các giải pháp quản lý thuế và điều hành thu ngân sách đã được triển khai trong thời gian qua.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý thu cũng còn một số khó khăn, vướng mắc. Trong đó, việc điều chỉnh giảm thuế suất đối với một số sắc thuế, phần nào tác động đến tiến độ thu ngân sách.

Công chức Thuế tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người nộp thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2026, Thuế tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, theo dõi sát diễn biến thu theo từng địa bàn, từng khoản thu và từng sắc thuế để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp.

Đặc biệt, xác định chống thất thu và xử lý nợ đọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong quý II, Thuế tỉnh Quảng Trị tiếp tục rà soát kỹ nguồn thu, tập trung khai thác các khoản thu còn dư địa.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, Thuế tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC liên quan đến chính sách thuế, kê khai và nộp thuế. Trong đó, hoạt động thương mại điện tử tiếp tục được xác định là lĩnh vực trọng điểm cần tăng cường quản lý nhằm hạn chế thất thu ngân sách.

Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tại các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và những ngành nghề có rủi ro cao về thuế. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm 100% giao dịch được ghi nhận và xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định.

Cùng với đó, cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, trong phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử nhằm nhận diện sớm các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao, phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế.

Trong công tác kiểm tra, cơ quan thuế phối hợp với các đơn vị chức năng, tập trung rà soát doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, không xuất hóa đơn đúng thời điểm; đồng thời kiểm tra các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài hoặc có dấu hiệu “lãi mỏng” theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị chú trọng công tác quản lý nợ, tiếp tục công khai thông tin các trường hợp nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; đồng thời áp dụng quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế, trong đó có biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp theo đúng quy định.
Đức Việt
Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 14,6 triệu tỷ đồng trong giai đoạn mới

(TBTCO) - Đến nay nhiều nội dung tại Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu hiện đã được quy định đầy đủ trong Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc bãi bỏ Quy chế phối hợp liên ngành sẽ giúp hệ thống pháp luật thống nhất hơn, tăng tính chủ động cho các cơ quan quản lý, trong đó cơ quan Hải quan.
(TBTCO) - Chiếm gần 94% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo các chuyên gia, việc bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế sẽ tạo “đòn bẩy” cho khu vực doanh nghiệp này phát triển, hội nhập sâu hơn với nền kinh tế.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Đắk Lắk đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp như chuẩn hóa mã số thuế, kiểm soát hóa đơn điện tử, tăng cường quản lý hộ kinh doanh và thương mại điện tử nhằm chống thất thu ngân sách, minh bạch nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
(TBTCO) - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh thời gian thông quan tại lối Cốc Nam (khu vực mốc 1104 - 1105), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (thí điểm từ ngày 9/5 đến hết ngày 9/6/2026), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế đạt 166.301 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, tạo nền tảng quan trọng cho hoàn thành nhiệm vụ tài chính năm 2026.
(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan công bố, hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc, trong đó xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%, cho thấy khu vực sản xuất đang phục hồi ổn định và duy trì đà tăng trưởng.
(TBTCO) - Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2026 được 4.628 tỷ đồng, đạt 32,2% dự toán và bằng 101,6% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Tính đến ngày 5/5/2026, thu ngân sách nội địa Thuế tỉnh Lào Cai thực hiện đạt 6.828 tỷ đồng, bằng 44% dự toán Trung ương giao, bằng 32% dự toán phấn đấu tỉnh giao.
