Thuế - Hải quan

Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 14,6 triệu tỷ đồng trong giai đoạn mới

Ánh Tuyết

16:11 | 12/05/2026
(TBTCO) - Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử trong công tác quản lý và thu ngân sách nhà nước thời gian qua. Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế đặt mục tiêu thu 14,6 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 90% tổng nhiệm vụ thu ngân sách, với định hướng phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập.
Chiều ngày 12/5/2026, tại trụ sở Cục Thuế diễn ra buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính với Cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ; về phía Cục Thuế có Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, lãnh đạo Cục Thuế cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố. 34 điểm cầu Thuế các tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu Thuế cơ sở tham dự trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi thức ra mắt ấn phẩm Sách Trắng Thuế Việt Nam năm 2026. Ảnh: Đức Minh.

Trong không gian hội trường Cục Thuế, một video clip được trình chiếu với toàn bộ kịch bản, hình ảnh và hoạt họa được xây dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), tái hiện trực quan, sinh động chức năng, nhiệm vụ của Cục Thuế cùng những kết quả, thành tích nổi bật của ngành Thuế thời gian qua. Đây không chỉ là cách làm mới trong công tác tuyên truyền, báo cáo, mà còn là minh chứng rõ nét cho quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện mà ngành Thuế đang quyết liệt triển khai.

Nhìn lại những nét nổi bật trong công tác quản lý thuế giai đoạn vừa qua, thông tin từ Cục Thuế cho thấy, giai đoạn 2021 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế quy mô lớn, ngành Thuế vẫn hoàn thành vượt toàn diện các mục tiêu Quốc hội giao.

Thống kê cho thấy, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt 8,527 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025, vượt 24,1% dự toán. Thu do cơ quan Thuế quản lý ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong tổng thu ngân sách nhà nước. Quy mô thu tăng mạnh qua các giai đoạn, phản ánh hiệu quả cải cách và hiện đại hóa quản lý thuế.

Có thể khẳng định vai trò thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý là trụ cột của nguồn lực quốc gia trong thu ngân sách nhà nước.

Về quy mô, tổng thu do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 8,527 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần giai đoạn 2016 - 2020 và 2,5 lần giai đoạn 2011 - 2015. Đặc biệt, từ mức 5,2 nghìn tỷ đồng vào năm 1990, số thu đã lần đầu vượt 1 triệu tỷ đồng vào năm 2017 và đạt trên 2,35 triệu tỷ đồng vào năm 2025, gấp 452 lần sau 35 năm.

Tỷ trọng thu do cơ quan thuế quản lý trong tổng thu ngân sách nhà nước tăng đều qua các giai đoạn: từ 81% trong giai đoạn 2011 - 2015, tăng lên 82,1% trong giai đoạn 2016 - 2020 và đạt khoảng 85,9% trong giai đoạn 2021 - 2025.

Điểm đáng ghi nhận, cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững, tỷ trọng thu nội địa tăng mạnh từ 84,5% vào năm 2010, lên 97,9% vào năm 2025; thu từ dầu thô chỉ còn 2,1%. Điều này cho thấy nguồn thu ngày càng dựa vào nội lực sản xuất, kinh doanh trong nước.

Thu ngân sách tại khu vực sản xuất, kinh doanh giữ vai trò chủ đạo, chiếm gần 50% tổng thu; thu từ đất chiếm khoảng 16%, trong khi thu dầu thô giảm còn 2,1%, phản ánh cơ cấu thu đang chuyển dịch theo hướng tích cực.

Quy mô thu ngân sách tại các địa phương tiếp tục được mở rộng rõ rệt. Đến năm 2025, có 22/34 địa phương đạt trên 20 nghìn tỷ đồng; trong đó 7 địa phương đạt từ trên 50 đến dưới 100 nghìn tỷ đồng; 1 địa phương đạt trên 100 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều đạt trên 600 nghìn tỷ đồng, tiếp tục là hai “đầu tàu” lớn của cả nước.

Đối với kết quả tổng thể chính sách hỗ trợ thuế, thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2021 - 2025 ngành Thuế đã triển khai nhiều chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế với quy mô rất lớn trên 900 ngàn tỷ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Hướng đến mục tiêu thu 14,6 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2030

Về công tác xây dựng thể chế, giai đoạn 2021 - 2025, Cục Thuế đã chủ trì xây dựng, trình ban hành nhiều văn bản quan trọng về quản lý thuế, hóa đơn điện tử, hộ kinh doanh...

Về tổ chức bộ máy, sau 2 đợt sắp xếp lớn vào tháng 3/2025 và tháng 7/2025, hệ thống cơ quan thuế hiện tổ chức theo mô hình 3 cấp. Số đầu mối toàn ngành giảm trên 80%, từ hơn 4.000 xuống còn 700 đầu mối.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (ở giữa, hàng đầu) thăm Trung tâm Giám sát hệ thống công nghệ thông tin (Cục Thuế) trước buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh.

Triển khai nhiệm vụ công tác thuế thời gian tới, Cục Thuế cho biết, năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều biến động khó lường, ngành Thuế được giao dự toán thu ở mức rất cao: 2.242 ngàn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 2.199 ngàn tỷ đồng, riêng thuế, phí nội địa 1.558 ngàn tỷ đồng. Toàn ngành tập trung nỗ lực chuyển đổi số, quản lý rủi ro và chống thất thu để phấn đấu tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025.

Riêng trong 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách do cơ quan quản lý thuế quản lý đạt 1.006 ngàn tỷ đồng, bằng 44,9% dự toán và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh tăng 28,3% so với cùng kỳ, tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng thu.

Nhiều nhiệm vụ được ngành Thuế tập trung trong 8 tháng cuối năm 2026. Trong đó, hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao, tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025, phấn đấu hướng tới mục tiêu thu khoảng 2,6 triệu tỷ đồng; điều hành thu chủ động, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời.

Đại diện Cục Thuế báo cáo các nội dung trọng tâm trước lãnh đạo Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt 16,4 triệu tỷ đồng; trong đó nhiệm vụ thu do cơ quan Thuế quản lý 14,6 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 90% tổng nhiệm vụ thu. Đây là nhiệm vụ rất lớn, gấp 1,65 lần giai đoạn 2021 - 2025, gấp 2,4 lần giai đoạn 2016 - 2020 và gần 4 lần giai đoạn 2011 - 2015.

“Riêng số thu do cơ quan thuế quản lý cũng gấp 1,8 lần giai đoạn 2021 - 2025 và 2,7 lần giai đoạn 2016 - 2020. Áp lực càng lớn hơn khi giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến tiếp tục thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển, với tác động giảm thu trên 1 triệu tỷ đồng, bình quân trên 200 nghìn tỷ đồng mỗi năm” - đại diện Cục Thuế thông tin.

Trước tình hình đó, trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế xác định trước hết phải nâng cao năng lực điều hành thu ngân sách theo hướng chủ động, linh hoạt và bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, mở rộng cơ sở thu đối với các lĩnh vực mới như kinh tế số, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, tài sản số và các mô hình kinh doanh mới...

Ra mắt ấn phẩm Sách Trắng Thuế Việt Nam năm 2026

Trong khuôn khổ buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế) giới thiệu những nội dung nổi bật của Sách Trắng Thuế Việt Nam năm 2026.

Sách Trắng Thuế Việt Nam năm 2026 cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống chính sách thuế và công tác quản lý thuế của Việt Nam, phản ánh những kết quả đạt được, những thách thức đặt ra cùng các định hướng cải cách trong thời gian tới.

Điểm nhấn nổi bật của Sách Trắng là phản ánh những kết quả nổi bật của ngành Thuế, đặc biệt là bước chuyển mạnh mẽ từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dữ liệu, dựa trên phân tích rủi ro. Đồng thời, Sách Trắng cũng nêu bật định hướng phát triển ngành Thuế giai đoạn 2026 - 2030 dựa trên 4 trọng tâm, theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập. Đó là: hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ và nâng cao chất lượng quản trị thuế./.
