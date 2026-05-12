Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

Trên thị trường chứng khoán cơ sở ngày 12/5, VN30-Index phần lớn giao dịch quanh tham chiếu trong phiên sáng. Áp lực chốt lời ngắn hạn tại nhiều nhóm vốn hóa lớn như bất động sản, ngân hàng và bán lẻ đã ghìm chân thị trường.

Tuy nhiên, lực cầu cải thiện rõ rệt từ giữa phiên chiều. Cổ phiếu VRE tăng mạnh 5%, trong khi nhóm ngân hàng với LPB, HDB và STB đồng loạt tăng giá.

Đóng cửa, VN30-Index tăng 13,46 điểm lên 2.053,97 điểm, với đóng góp điểm tăng đáng kể từ STB, LPB và VRE. Trong rổ VN30, có 16 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và 13 mã giảm. Thanh khoản duy trì ở mức trung bình, với giá trị giao dịch đạt 11.255 tỷ đồng.

Trên thị trường phái sinh, đà hồi phục lại diễn ra chậm hơn đáng kể. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.049 điểm, chỉ tăng 0,49% so với phiên trước, thấp hơn mức tăng của chỉ số cơ sở. Điều này khiến chênh lệch âm mở rộng lên -4,97 điểm so với VN30. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn như VN30F2606, VN30F2609 và VN30F2612 tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch âm cũng khá sâu, dao động từ -11,47 điểm đến -13,97 điểm.

Chênh lệch âm nới rộng do giá hợp đồng tương lai hồi phục chậm hơn đáng kể - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Dù tổng khối lượng giao dịch tăng 4,7% so với phiên trước, dòng tiền vẫn chưa thực sự nghiêng về kịch bản bứt phá mạnh của thị trường. Tại hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn tháng này, khối lượng mở phiên hôm nay giảm 12,4% do các nhà đầu tư giảm vị thế nắm giữ qua đêm.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, việc giá hợp đồng tương lai tăng chậm hơn chỉ số cơ sở cho thấy, giới đầu tư phái sinh vẫn ưu tiên trạng thái phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index đang tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Trong ngắn hạn, hợp đồng tương lai vẫn duy trì xu hướng tăng trên vùng hỗ trợ 2.000 điểm, nhưng áp lực bán tại vùng đỉnh cũ hồi tháng 2/2026 tiếp tục là yếu tố cần theo dõi./.