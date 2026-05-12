Chứng khoán

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

Tùng Linh

18:30 | 12/05/2026
(TBTCO) - FPT tiếp tục là cổ phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất trong phiên 12/5. Tuy vậy, lực cầu từ khối nội kéo cổ phiếu này tăng 0,86% sau khi chạm mức đáy hơn 2 năm.
Thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận thêm một phiên bán ròng từ các nhà đầu tư nước ngoài. Giá trị bán ròng đạt khoảng 820,6 tỷ đồng trên HOSE và khoảng 831 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên giao dịch hôm nay. Lũy kế từ đầu năm 2026, giá trị bán ròng đã tăng lên khoảng 51.537 tỷ đồng, tương đương hơn 1,95 tỷ USD.

FPT tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất thị trường với giá trị hơn 171 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại bán ròng cổ phiếu này, thu về 14.266 tỷ đồng.

Theo sau là VHM (-154 tỷ đồng), MSB (-136 tỷ đồng), ACB (-129 tỷ đồng) và VCB (-86 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác như DGC, HPG, MSN, TCB và KDH cũng nằm trong nhóm được khối ngoại xả hàng mạnh.

Điều đáng nói là, dù chịu áp lực bán ròng lớn, song đóng cửa phiên 12/5, cổ phiếu FPT vẫn tăng 0,86%, lên 70.600 đồng/cổ phiếu. Trong phiên liền trước, giá cổ phiếu này đã rơi sâu và về mức thấp nhất hơn 2 năm. Trong khi đó, phần lớn các cổ phiếu bị bán ròng khác đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng cổ phiếu FPT. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại tiếp tục tìm đến một số cổ phiếu bất động sản, đầu tư công và hóa chất. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị gần 196,5 tỷ đồng, tiếp theo là VRE (118 tỷ đồng), GEX (96 tỷ đồng), VPB và DCM. Các mã DXG, LPB, HDB, GEL và HCM cũng ghi nhận giá trị mua ròng đáng chú ý.

Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu được mua ròng đều đóng cửa trong sắc xanh, phản ánh lực cầu ngoại vẫn hiện diện tại một số nhóm ngành riêng lẻ. Riêng VIC dù được mua ròng mạnh nhất, vẫn giảm nhẹ 0,45% trong phiên.

Theo ông Matthew Smith - Giám đốc Phân tích Yuanta Việt Nam, từ các cuộc gặp gỡ nhà đầu tư tại thị trường châu Á gần đây, nhiều nhà đầu tư quốc tế hiện tỏ ra bối rối trước mặt bằng định giá và đà tăng mang tính tập trung của thị trường. Tâm lý thận trọng cũng đang bao trùm nhóm cổ phiếu ngân hàng do lo ngại về diễn biến thanh khoản khi tăng trưởng cho vay cao hơn mức tăng huy động vốn.

Dù vậy, theo chuyên gia từ Yuanta, một phần dòng tiền đã bắt đầu quay trở lại thăm dò nhóm tiêu dùng và công nghệ. Đáng chú ý, FPT vẫn nằm trong danh sách được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ định giá P/E dự phóng năm 2026 khoảng 12 lần./.

