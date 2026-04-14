Chứng khoán

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Tùng Linh

Tùng Linh

18:19 | 14/04/2026
(TBTCO) - Toàn bộ các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trong phiên hôm nay đều giao dịch khá tích cực, đóng cửa trong sắc xanh. Dẫn đầu là cổ phiếu Vingroup.
Sau chuỗi phiên giao dịch thận trọng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng trong phiên hôm nay. Giá trị mua ròng trên ba sàn đạt 194 tỷ đồng, trong đó khoảng 153 tỷ đồng được mua ròng trên HOSE. Diễn biến này đã góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường, đồng thời tạo lực đẩy đáng kể lên giá của nhiều cổ phiếu.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh đều ghi nhận diễn biến tích cực về giá. Dẫn đầu danh sách mua ròng là VIC với giá trị gần 185 tỷ đồng, tăng 3,44% lên 165.500 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là cổ phiếu đóng góp điểm tăng lớn nhất cho các chỉ số chung trong phiên hôm nay.

Theo sau là HPG (+2,7%), MBB (+0,95%) và VHM (+4,88%), cũng đều là các mã vốn hóa lớn, có ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số. Ba cổ phiếu của Vingroup, Hòa Phát và MB đều được khối ngoại giải ngân trên trăm tỷ đồng.

Các cổ phiếu khác như GMD, MSN, TCH hay DGC cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực đi kèm mức tăng giá từ 0,7% đến gần 4%. Ngoài một số cổ phiếu được giải ngân mạnh, dòng vốn ngoại không chỉ tập trung mà còn lan tỏa ở nhiều nhóm ngành.

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng tại một số mã như FPT (gần 191 tỷ đồng), BID, NVL hay BSR. Tuy nhiên, áp lực bán không quá tiêu cực khi nhiều cổ phiếu trong nhóm này vẫn giữ được sắc xanh hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ.

Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tập trung ở cổ phiếu FPT, thu về hơn 9.900 tỷ đồng. Tương tự, giá trị bán ròng tại cổ phiếu VIC hiện vượt trên 9.400 tỷ đồng. Phiên mua ròng của nhóm nhà đầu tư này tại cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường phần nào giải toả áp lực tại đây.

Việc khối ngoại quay lại mua ròng sau phiên bán ra liền trước được xem là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm động lực mới. Dòng tiền ngoại, dù chưa thực sự bùng nổ, nhưng đang cho thấy dấu hiệu ổn định hơn, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong ngắn hạn./.

Tùng Linh
Từ khóa:
nhà đầu tư nước ngoài Mua ròng trong phiên cổ phiếu vốn hóa lớn vingroup

Bài liên quan

Khối ngoại quay lại mua ròng, gom mạnh cổ phiếu Techcombank và Hòa Phát

Khối ngoại quay lại mua ròng, gom mạnh cổ phiếu Techcombank và Hòa Phát

Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu, giữ chân dòng vốn là bài toán dài hạn

Khối ngoại gom thêm SHS, mua ròng mạnh trên sàn HNX trong tháng 3/2026

Khối ngoại gom thêm SHS, mua ròng mạnh trên sàn HNX trong tháng 3/2026

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

Đòn bẩy cho kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững

Đòn bẩy cho kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững

Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

Hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đến hạn trong tháng 4

Hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đến hạn trong tháng 4

(TBTCO) - Tháng 4/2026 dự kiến ghi nhận hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đáo hạn. Tổng giá trị đáo hạn quý II ước khoảng 58.000 tỷ đồng, tăng so với quý I.
Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

(TBTCO) - Chứng khoán Capital dự kiến tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu, trước khi triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2026.
Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

(TBTCO) - Kỳ rà soát quý II/2026 của VNDiamond dự kiến không có cổ phiếu mới, trong khi KDH được dự báo bị đưa vào diện xem xét loại do không còn đáp ứng tiêu chí sở hữu nước ngoài.
Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Thị trường các-bon trong nước dự kiến chính thức vận hành vào tháng 5/2026. Một “sân chơi” mới gắn với định giá phát thải đang hình thành, mở ra cơ chế thị trường cho quá trình giảm phát thải và thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam.
BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty; HOSE: BAF) bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, bao gồm báo cáo và các tờ trình liên quan đến tài chính và nhân sự. Đại hội dự kiến tổ chức vào lúc 13h30 ngày 23/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, trong bối cảnh thanh khoản thị trường ở mức thấp và nhu cầu đầu tư chưa cải thiện rõ rệt.
Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc với Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên liên quan đến khả năng phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR), các cơ chế bù trừ, thanh toán hỗ trợ hoạt động phát hành GDR…
Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

(TBTCO) - Giá trị bán ròng của khối ngoại trong phiên 13/4 đạt hơn 123 tỷ đồng, trong đó riêng FPT bị bán ròng gần 92 tỷ đồng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng, người dân nâng cao ý thức phòng bệnh

Ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng, người dân nâng cao ý thức phòng bệnh

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

GSPC +69.35
14/04 | +69.35 (6,886.24 +69.35 (+1.02%))
DJI +301.68
14/04 | +301.68 (48,218.25 +301.68 (+0.63%))
IXIC +280.84
14/04 | +280.84 (23,183.74 +280.84 (+1.23%))
NYA +206.47
14/04 | +206.47 (22,940.98 +206.47 (+0.91%))
XAX +83.84
14/04 | +83.84 (8,959.23 +83.84 (+0.94%))
BUK100P +1.30
14/04 | +1.30 (1,056.65 +1.30 (+0.12%))
RUT +39.90
14/04 | +39.90 (2,670.49 +39.90 (+1.52%))
VIX -0.81
14/04 | -0.81 (18.31 -0.81 (-4.24%))
FTSE +6.44
14/04 | +6.44 (10,589.40 +6.44 (+0.06%))
GDAXI +231.08
14/04 | +231.08 (23,973.52 +231.08 (+0.97%))
FCHI +53.80
14/04 | +53.80 (8,289.78 +53.80 (+0.65%))
STOXX50E +57.43
14/04 | +57.43 (5,962.45 +57.43 (+0.97%))
N100 +12.57
14/04 | +12.57 (1,842.66 +12.57 (+0.69%))
BFX +40.27
14/04 | +40.27 (5,467.12 +40.27 (+0.74%))
MOEX.ME -0.11
14/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +211.47
14/04 | +211.47 (25,872.32 +211.47 (+0.82%))
STI +23.40
14/04 | +23.40 (5,007.57 +23.40 (+0.47%))
AXJO +44.80
14/04 | +44.80 (8,970.80 +44.80 (+0.50%))
AORD +51.70
14/04 | +51.70 (9,165.10 +51.70 (+0.57%))
BSESN -702.68
14/04 | -702.68 (76,847.57 -702.68 (-0.91%))
JKSE +175.76
14/04 | +175.76 (7,675.95 +175.76 (+2.34%))
KLSE +7.60
14/04 | +7.60 (1,688.12 +7.60 (+0.45%))
NZ50 -2.92
14/04 | -2.92 (13,017.26 -2.92 (-0.02%))
KS11 +159.13
14/04 | +159.13 (5,967.75 +159.13 (+2.74%))
TWII +838.83
14/04 | +838.83 (36,296.12 +838.83 (+2.37%))
GSPTSE +183.48
14/04 | +183.48 (33,879.24 +183.48 (+0.54%))
BVSP +676.83
14/04 | +676.83 (198,000.70 +676.83 (+0.34%))
MXX -428.26
14/04 | -428.26 (69,595.13 -428.26 (-0.61%))
IPSA +56.19
14/04 | +56.19 (11,132.84 +56.19 (+0.51%))
MERV -6,988.50
14/04 | -6,988.50 (2,991,781.50 -6,988.50 (-0.23%))
TA125.TA +46.06
14/04 | +46.06 (4,319.10 +46.06 (+1.08%))
CASE30 +780.20
14/04 | +780.20 (49,858.80 +780.20 (+1.59%))
JN0U.JO +113.60
14/04 | +113.60 (7,320.41 +113.60 (+1.58%))
DX-Y.NYB -0.31
14/04 | -0.31 (98.05 -0.31 (-0.32%))
125904-USD-STRD +37.78
14/04 | +37.78 (2,769.12 +37.78 (+1.38%))
XDB +0.42
14/04 | +0.42 (135.01 +0.42 (+0.31%))
XDE +0.32
14/04 | +0.32 (117.57 +0.32 (+0.27%))
000001.SS +38.07
14/04 | +38.07 (4,026.63 +38.07 (+0.95%))
N225 +1,374.62
14/04 | +1,374.62 (57,877.39 +1,374.62 (+2.43%))
XDN -0.07
14/04 | -0.07 (62.72 -0.07 (-0.11%))
XDA +0.25
14/04 | +0.25 (70.93 +0.25 (+0.35%))