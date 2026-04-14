Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Sau chuỗi phiên giao dịch thận trọng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng trong phiên hôm nay. Giá trị mua ròng trên ba sàn đạt 194 tỷ đồng, trong đó khoảng 153 tỷ đồng được mua ròng trên HOSE. Diễn biến này đã góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường, đồng thời tạo lực đẩy đáng kể lên giá của nhiều cổ phiếu.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh đều ghi nhận diễn biến tích cực về giá. Dẫn đầu danh sách mua ròng là VIC với giá trị gần 185 tỷ đồng, tăng 3,44% lên 165.500 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là cổ phiếu đóng góp điểm tăng lớn nhất cho các chỉ số chung trong phiên hôm nay.

Theo sau là HPG (+2,7%), MBB (+0,95%) và VHM (+4,88%), cũng đều là các mã vốn hóa lớn, có ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số. Ba cổ phiếu của Vingroup, Hòa Phát và MB đều được khối ngoại giải ngân trên trăm tỷ đồng.

Các cổ phiếu khác như GMD, MSN, TCH hay DGC cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực đi kèm mức tăng giá từ 0,7% đến gần 4%. Ngoài một số cổ phiếu được giải ngân mạnh, dòng vốn ngoại không chỉ tập trung mà còn lan tỏa ở nhiều nhóm ngành.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng tại một số mã như FPT (gần 191 tỷ đồng), BID, NVL hay BSR. Tuy nhiên, áp lực bán không quá tiêu cực khi nhiều cổ phiếu trong nhóm này vẫn giữ được sắc xanh hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ.

Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tập trung ở cổ phiếu FPT, thu về hơn 9.900 tỷ đồng. Tương tự, giá trị bán ròng tại cổ phiếu VIC hiện vượt trên 9.400 tỷ đồng. Phiên mua ròng của nhóm nhà đầu tư này tại cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường phần nào giải toả áp lực tại đây.

Việc khối ngoại quay lại mua ròng sau phiên bán ra liền trước được xem là tín hiệu tích cực, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm động lực mới. Dòng tiền ngoại, dù chưa thực sự bùng nổ, nhưng đang cho thấy dấu hiệu ổn định hơn, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong ngắn hạn./.