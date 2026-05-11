Chứng khoán phái sinh ngày 11/5: Tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index quay đầu giảm

Sắc đỏ áp đảo trên cả thị trường cơ sở và phái sinh khi áp lực chốt lời gia tăng mạnh tại vùng đỉnh lịch sử, kéo VN30-Index giảm sâu hơn 33 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Diễn biến rung lắc mạnh của thị trường cũng khiến hoạt động giao dịch phòng ngừa rủi ro gia tăng trên thị trường phái sinh, trong bối cảnh nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với xu hướng ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index mở cửa giảm hơn 7 điểm ngay sau ít phút giao dịch dưới áp lực bán tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm hóa chất và năng lượng đồng loạt suy yếu, cổ phiếu DGC giảm gần sát mức giá sàn. Dù nhóm ngân hàng tương đối tích cực, lực cầu này không đủ để cân bằng áp lực bán lan rộng trên thị trường.

Đóng cửa, VN30-Index giảm 33,55 điểm (-1,62%) xuống 2.040,51 điểm, với chỉ 2 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và tới 27 mã giảm. Thanh khoản giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì quanh mức trung bình, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà đang có xu hướng dịch chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Diễn biến tiêu cực của thị trường cơ sở nhanh chóng phản ánh lên thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.039 điểm, giảm 1,66% so với phiên trước. Chênh lệch âm tiếp tục được duy trì với giá hợp đồng tương lai thấp hơn 1,51 điểm so với VN30-Index. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn ghi nhận chênh lệch từ -0,51 điểm đến +1,89 điểm, cho thấy tâm lý thị trường đã thận trọng hơn đáng kể so với giai đoạn duy trì trạng thái chênh lệch dương trước đây.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục gia tăng với tổng khối lượng giao dịch tăng 1,7% so với phiên trước. Đáng chú ý, khối lượng mở (OI) trên nhiều kỳ hạn vẫn duy trì ở mức cao. Nhà đầu tư tiếp tục gia tăng các vị thế nắm giữ trong bối cảnh VN30-Index biến động mạnh quanh vùng đỉnh cũ. Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ trong phiên gia tăng cùng xu hướng ưu tiên dự phòng cho danh mục cơ sở khi thị trường bước vào vùng nhạy cảm về mặt tâm lý. Tuy nhiên, việc VN30-Index liên tục chịu áp lực bán mạnh tại vùng đỉnh lịch sử tháng 1/2026 cho thấy rủi ro rung lắc ngắn hạn vẫn hiện hữu, đặc biệt nếu dòng tiền không đủ mạnh để hấp thụ áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa lớn.