Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 11/5: Tăng vị thế nắm giữ khi VN30-Index quay đầu giảm

Tùng Linh

18:39 | 11/05/2026
(TBTCO) - Có tới gần 36.700 hợp đồng được nắm giữ vị thế qua đêm, tiếp tục tăng thêm khi các nhà đầu tư dự phòng cho danh mục cơ sở khi thị trường bước vào vùng nhạy cảm về mặt tâm lý.
Sắc đỏ áp đảo trên cả thị trường cơ sở và phái sinh khi áp lực chốt lời gia tăng mạnh tại vùng đỉnh lịch sử, kéo VN30-Index giảm sâu hơn 33 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Diễn biến rung lắc mạnh của thị trường cũng khiến hoạt động giao dịch phòng ngừa rủi ro gia tăng trên thị trường phái sinh, trong bối cảnh nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với xu hướng ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index mở cửa giảm hơn 7 điểm ngay sau ít phút giao dịch dưới áp lực bán tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm hóa chất và năng lượng đồng loạt suy yếu, cổ phiếu DGC giảm gần sát mức giá sàn. Dù nhóm ngân hàng tương đối tích cực, lực cầu này không đủ để cân bằng áp lực bán lan rộng trên thị trường.

Đóng cửa, VN30-Index giảm 33,55 điểm (-1,62%) xuống 2.040,51 điểm, với chỉ 2 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và tới 27 mã giảm. Thanh khoản giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì quanh mức trung bình, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà đang có xu hướng dịch chuyển sang trạng thái phòng thủ.

Diễn biến tiêu cực của thị trường cơ sở nhanh chóng phản ánh lên thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 đóng cửa tại 2.039 điểm, giảm 1,66% so với phiên trước. Chênh lệch âm tiếp tục được duy trì với giá hợp đồng tương lai thấp hơn 1,51 điểm so với VN30-Index. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn ghi nhận chênh lệch từ -0,51 điểm đến +1,89 điểm, cho thấy tâm lý thị trường đã thận trọng hơn đáng kể so với giai đoạn duy trì trạng thái chênh lệch dương trước đây.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục gia tăng với tổng khối lượng giao dịch tăng 1,7% so với phiên trước. Đáng chú ý, khối lượng mở (OI) trên nhiều kỳ hạn vẫn duy trì ở mức cao. Nhà đầu tư tiếp tục gia tăng các vị thế nắm giữ trong bối cảnh VN30-Index biến động mạnh quanh vùng đỉnh cũ. Theo đánh giá của Chứng khoán SHS, các vị thế đầu cơ trong phiên gia tăng cùng xu hướng ưu tiên dự phòng cho danh mục cơ sở khi thị trường bước vào vùng nhạy cảm về mặt tâm lý. Tuy nhiên, việc VN30-Index liên tục chịu áp lực bán mạnh tại vùng đỉnh lịch sử tháng 1/2026 cho thấy rủi ro rung lắc ngắn hạn vẫn hiện hữu, đặc biệt nếu dòng tiền không đủ mạnh để hấp thụ áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa lớn.

Chứng khoán tuần mới (11 - 15/5): Thị trường ở vùng đỉnh lịch sử, chờ đợi biến số địa chính trị

Nâng hạng - cơ hội để dòng vốn tái cấu trúc

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Chứng khoán ngày 11/5: Thị trường rung lắc mạnh tại vùng đỉnh, VN-Index lùi về dưới 1.900 điểm

Thuế tỉnh Đắk Lắk siết quản lý hóa đơn, chống thất thu từ nông sản và hộ kinh doanh

HKDO đạt Sao Khuê 2026 - Nền tảng chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng

Chi trả gần 16.500 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm năm 2025: Prudential Việt Nam xây dựng niềm tin từ năng lực thực thi

Bùng nổ ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VietinBank

Áp lực đáo hạn trái phiếu được dự báo hạ nhiệt từ tháng 6

(TBTCO) - Dù áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tăng lên trong tháng 5, thị trường được kỳ vọng sẽ dần ổn định hơn từ tháng 6.
Nhiều doanh nghiệp "mạnh tay" trả cổ tức tiền mặt ở mức cao

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán bước vào mùa cao điểm chi trả cổ tức khi hàng loạt doanh nghiệp niêm yết đồng loạt chốt danh sách cổ đông. Có khoảng 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần từ 11/5 - 15/5, trong đó 46 doanh nghiệp trả bằng tiền mặt với tỷ lệ dao động từ 1% đến 50%.
VN-Index ở vùng đỉnh mới, dòng tiền bước vào giai đoạn "khó tính"

(TBTCO) - VN-Index vượt mốc 1.900 điểm và tiến vào vùng giá cao nhất lịch sử, nhưng dòng tiền đang trở nên chọn lọc hơn, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng lợi nhuận rõ ràng, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại và biến động địa chính trị toàn cầu tiếp tục khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng.
Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, huy động trái phiếu chính phủ đạt 125.556 tỷ đồng

(TBTCO) - Tháng 4/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 45.455 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành đạt 125.556 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch quý II và đạt 25% kế hoạch phát hành của năm 2026.
Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1082/QĐ-BTC ngày 6/5/2026 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ.
Chứng khoán phái sinh ngày 8/5: Giao dịch thận trọng, VN30-Index rung lắc trước ngưỡng 2.080 điểm

(TBTCO) - Khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai giảm mạnh trong phiên 8/5. Sự thận trọng của nhà đầu tư cũng kéo chênh lệch âm trên thị trường phái sinh đã xuất hiện trở lại.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng phiên 8/5. Chuỗi bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài bước sang phiên thứ 12 liên tiếp. Dù vậy, dòng vốn ngoại vẫn ưu tiên lựa chọn giải ngân vào một số cổ phiếu như MSN, VIX...
Chứng khoán ngày 8/5: Thị trường rung lắc mạnh, VN-Index vẫn đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 8/5 trải qua nhiều nhịp rung lắc mạnh sau khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm. Dù áp lực chốt lời gia tăng và độ rộng thị trường nghiêng về sắc đỏ, dòng tiền vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số đóng cửa tại mức cao kỷ lục mới.
Bộ Tài chính làm việc với S&P Global Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia năm 2026

Lạng Sơn: Thu nội địa 4 tháng tăng hơn 68% so với cùng kỳ

Tỷ lệ LDR ngân hàng "big 4" áp sát ngưỡng 85%, đề xuất sửa đổi quy định về tiền gửi Kho bạc Nhà nước

SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn ngắn tăng trở lại

Lực bán áp đảo, khối ngoại "chốt lời" cổ phiếu VHM

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

