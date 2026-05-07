Chứng khoán

Nâng hạng - cơ hội để dòng vốn tái cấu trúc

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
19:10 | 07/05/2026
(TBTCO) - Theo chuyên gia, việc nâng hạng thị trường không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn tác động đến cấu trúc dòng vốn và chất lượng vận hành của thị trường chứng khoán.
aa

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi động tháng 4 với thông tin FTSE Russell xác nhận nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Sau nhiều năm chờ đợi, sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa về mặt vị thế của thị trường, mà còn được kỳ vọng tạo ra thay đổi trong cấu trúc dòng tiền theo hướng chuyên nghiệp và chọn lọc hơn.

Khép lại tháng 4, VN-Index đạt 1.854 điểm, tăng hơn 10,7% so với cuối tháng trước. Đây được xem là mức tăng tích cực trong bối cảnh thị trường vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô và biến động bên ngoài. Tuy nhiên, diễn biến tăng điểm không diễn ra đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu. Phần lớn mức tăng của chỉ số đến từ một số mã vốn hóa lớn, trong đó riêng nhóm Vingroup đóng góp hơn 186 điểm vào đà tăng của VN-Index. Trong khi đó, nhiều nhóm cổ phiếu khác chủ yếu đi ngang hoặc điều chỉnh, cho thấy xu hướng phân hóa tiếp tục hiện hữu trên thị trường.

Nâng hạng - cơ hội để dòng vốn tái cấu trúc
Chỉ số được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu Vingroup.

Thanh khoản cũng chưa đồng thuận với đà tăng của chỉ số. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng đạt khoảng 26.300 tỷ đồng/phiên, giảm 22% so với tháng trước. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền cũng như xu hướng đầu tư chọn lọc thay vì lan tỏa trên diện rộng như các giai đoạn tăng mạnh trước đây.

Sự phân hóa này khiến hiệu suất thực tế của nhiều nhà đầu tư có độ lệch đáng kể so với diễn biến của chỉ số chung. Nói cách khác, dù VN-Index tăng mạnh về mặt điểm số, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng ghi nhận mức sinh lời tương ứng, đặc biệt với những danh mục không nắm giữ nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Trong bối cảnh thị trường hướng tới chuẩn mới nổi thứ cấp, dòng tiền cũng đang có xu hướng dịch chuyển theo các tiêu chí khắt khe hơn, tập trung vào chất lượng doanh nghiệp, khả năng tăng trưởng lợi nhuận và hiệu quả quản trị danh mục. Điều này khiến việc đầu tư theo xu hướng “diện rộng” trở nên khó khăn hơn đối với nhà đầu tư cá nhân tự quản lý danh mục.

Nâng hạng - cơ hội để dòng vốn tái cấu trúc

Dữ liệu một năm của nhiều quỹ mở cổ phiếu trên nền tảng Fmarket cho thấy mức sinh lời dao động từ 30% đến 49%, cao hơn đáng kể so với hiệu suất thực tế của phần lớn nhà đầu tư trên thị trường nếu loại trừ tác động từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, 5 quỹ mở có hiệu suất cao nhất gồm VNDAF với mức tăng 48,96%, MAGEF tăng 43,71%, BVFED tăng 38,39%, VDEF tăng 37,77% và DCDS tăng 36,99%.

Kết quả này phản ánh cách tiếp cận đầu tư có hệ thống của các quỹ khi chủ động phân bổ danh mục giữa các nhóm ngành, điều chỉnh tỷ trọng theo chu kỳ thị trường và tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.

Chia sẻ trong chương trình Fund Insider do Fmarket tổ chức, bà Trần Thị Hồng Tươi - Trưởng phòng Quản lý danh mục, Công ty Quản lý Quỹ Mirae Asset Việt Nam cho biết, bên cạnh việc nắm giữ dài hạn các cổ phiếu bluechip, quỹ còn phân bổ một phần danh mục vào nhóm cổ phiếu có tính “động lượng” (Momentum Trading Portfolio). Đây là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ có chuyển biến tích cực về kết quả kinh doanh và nhận được sự hỗ trợ từ điều kiện thị trường.

Theo các chuyên gia, khi thị trường bước vào giai đoạn vận hành theo chuẩn mực cao hơn, lợi thế cạnh tranh ngày càng nghiêng về các tổ chức có hệ thống phân tích, quản trị rủi ro và kỷ luật đầu tư rõ ràng.

Chỉ còn hơn bốn tháng nữa, việc phân bổ cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE sẽ chính thức được triển khai. Theo dự báo của VNDirect, Việt Nam có thể thu hút khoảng 1 - 1,5 tỷ USD dòng vốn ngoại từ các quỹ mở và ETF tham chiếu theo bộ chỉ số của FTSE.

Dưới góc nhìn của bà Nguyễn Hoài Thu - Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, việc nâng hạng thị trường không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn tác động đến cấu trúc dòng vốn và chất lượng vận hành của thị trường chứng khoán.

Theo bà Thu, việc nâng hạng sẽ góp phần gia tăng chiều sâu cho thị trường, trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân hiện vẫn chiếm khoảng 90% giá trị giao dịch. Sự tham gia lớn hơn của các nhà đầu tư tổ chức với dòng vốn ổn định được kỳ vọng sẽ giúp giảm biến động, nâng cao tính bền vững và cải thiện chất lượng giao dịch trên thị trường.

Trong bối cảnh đó, khoảng cách về hiệu quả đầu tư giữa các nhóm nhà đầu tư cũng được dự báo sẽ ngày càng rõ nét hơn. Khi thị trường vận hành theo hướng chuyên nghiệp hơn, lợi thế không còn đến từ việc nắm bắt thông tin đơn lẻ, mà phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực phân tích, khả năng quản trị danh mục và tính kỷ luật trong chiến lược đầu tư./.

Thu Hương
Từ khóa:
thị trường nâng hạng thị trường thị trường chứng khoán quy mô Fmarket cổ phiếu vốn hóa lớn cổ phiếu

Bài liên quan

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Chứng khoán ngày 7/5: VN-Index vượt 1.900 điểm, lập đỉnh mới nhờ "lực kéo" của cổ phiếu vốn hóa lớn

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

VN-Index đứng trước cơ hội vượt vùng đỉnh 1.920 điểm trong tháng 5?

Dành cho bạn

Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Hoàn tất các công tác chuẩn bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

Đại hội đồng cổ đông BIC: Nhắm doanh thu kỷ lục 6.200 tỷ đồng, chờ lực đẩy từ bảo hiểm tử kỳ năm 2027

S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

S&I Ratings: Công ty chứng khoán dễ tổn thương nếu phụ thuộc lớn vào vay ngắn hạn

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

Khối ngoại đẩy mạnh cơ cấu danh mục khi VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

4 tháng, Kho bạc Nhà nước thanh toán hơn 525 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước

Đọc thêm

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 7/5: Giao dịch sôi động khi VN30 giữ chuỗi tăng

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh 24,8% so với phiên trước. Giao dịch sôi động hơn trong phiên tăng thứ ba liên tiếp của thị trường chứng khoán.
Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

Chứng khoán phái sinh tháng 4: Thanh khoản giảm hơn 20%, vốn ngoại tích cực nhập cuộc

(TBTCO) - Khối ngoại tham gia tích cực hơn trên thị trường phái sinh với tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 tháng này chiếm 5,17% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

Cổ phiếu DRH chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

(TBTCO) - HOSE chuyển cổ phiếu DRH sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026 do DRH Holdings chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định.
Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Sự cải thiện của kết quả kinh doanh quý I cùng kế hoạch tăng trưởng tích cực trong năm 2026 đang trở thành động lực hỗ trợ tâm lý và dòng tiền trên thị trường chứng khoán.
“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Sau nhịp tăng mạnh đưa VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển tiếp và được dự báo có những nhịp rung lắc đan xen. Với điểm tựa kỳ vọng từ lộ trình nâng hạng, xu hướng thời gian tới sẽ phân hóa rõ nét hơn, đòi hỏi dòng tiền chọn lọc và khả năng hấp thụ áp lực chốt lời để xác lập nền tảng tăng trưởng bền vững.
Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia không chỉ là mục tiêu về thứ hạng, mà gắn trực tiếp với khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng trong bối cảnh nhu cầu vốn ngày càng lớn. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để cải thiện chi phí vốn, mở rộng dư địa tiếp cận thị trường tài chính và củng cố nền tảng phát triển dài hạn.
Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Cơ chế mới về quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định tại Nghị định số 145/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 5/5/2026.
Phát triển thị trường chứng khoán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân

Phát triển thị trường chứng khoán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Định hướng lớn của Chính phủ và Bộ Tài chính là phát triển thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn bền vững cho nền kinh tế, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho khu vực kinh tế tư nhân, bên cạnh các yếu tố, điều kiện thuận lợi từ cơ sở pháp lý, hệ thống hạ tầng, nền tảng thị trường, thì còn phụ thuộc rất lớn vào nội tại của doanh nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Halal - “tấm vé” để nông sản Việt bước vào thị trường nghìn tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Philippines sớm đạt 10 tỷ USD

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp lãnh đạo Công ty Tata Consumer Products

Thúc đẩy hợp tác dầu khí, hạ tầng và năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ

Thúc đẩy hợp tác dầu khí, hạ tầng và năng lượng giữa Việt Nam - Ấn Độ

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -29.51
08/05 | -29.51 (7,335.61 -29.51 (-0.40%))
DJI -270.73
08/05 | -270.73 (49,639.86 -270.73 (-0.54%))
IXIC -40.94
08/05 | -40.94 (25,798.00 -40.94 (-0.16%))
NYA -268.76
08/05 | -268.76 (23,015.62 -268.76 (-1.15%))
XAX -87.39
08/05 | -87.39 (8,810.09 -87.39 (-0.98%))
BUK100P -15.46
08/05 | -15.46 (1,024.09 -15.46 (-1.49%))
RUT -43.64
08/05 | -43.64 (2,843.13 -43.64 (-1.51%))
VIX -0.09
08/05 | -0.09 (17.30 -0.09 (-0.52%))
FTSE -161.71
08/05 | -161.71 (10,276.95 -161.71 (-1.55%))
GDAXI -255.08
08/05 | -255.08 (24,663.61 -255.08 (-1.02%))
FCHI -97.34
08/05 | -97.34 (8,202.08 -97.34 (-1.17%))
STOXX50E -54.48
08/05 | -54.48 (5,972.65 -54.48 (-0.90%))
N100 -20.27
08/05 | -20.27 (1,825.01 -20.27 (-1.10%))
BFX -85.40
08/05 | -85.40 (5,469.75 -85.40 (-1.54%))
MOEX.ME -0.11
08/05 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +412.50
08/05 | +412.50 (26,626.28 +412.50 (+1.57%))
STI +14.58
08/05 | +14.58 (4,941.96 +14.58 (+0.30%))
AXJO +84.50
08/05 | +84.50 (8,878.10 +84.50 (+0.96%))
AORD +90.90
08/05 | +90.90 (9,107.00 +90.90 (+1.01%))
BSESN -114.00
08/05 | -114.00 (77,844.52 -114.00 (-0.15%))
JKSE +81.85
08/05 | +81.85 (7,174.32 +81.85 (+1.15%))
KLSE +1.98
08/05 | +1.98 (1,758.85 +1.98 (+0.11%))
NZ50 +125.41
08/05 | +125.41 (13,270.61 +125.41 (+0.95%))
KS11 +105.49
08/05 | +105.49 (7,490.05 +105.49 (+1.43%))
TWII +794.88
08/05 | +794.88 (41,933.78 +794.88 (+1.93%))
GSPTSE -104.89
08/05 | -104.89 (33,876.93 -104.89 (-0.31%))
BVSP -4,333.62
08/05 | -4,333.62 (183,357.23 -4,333.62 (-2.31%))
MXX -124.30
08/05 | -124.30 (69,730.93 -124.30 (-0.18%))
IPSA -96.68
08/05 | -96.68 (10,840.51 -96.68 (-0.88%))
MERV -53,112.75
08/05 | -53,112.75 (2,828,239.50 -53,112.75 (-1.84%))
TA125.TA -29.65
08/05 | -29.65 (4,443.43 -29.65 (-0.66%))
CASE30 +1,047.50
08/05 | +1,047.50 (53,605.10 +1,047.50 (+1.99%))
JN0U.JO +40.60
08/05 | +40.60 (7,338.97 +40.60 (+0.56%))
DX-Y.NYB +0.04
08/05 | +0.04 (98.07 +0.04 (+0.04%))
125904-USD-STRD -33.53
08/05 | -33.53 (2,746.40 -33.53 (-1.21%))
XDB -0.12
08/05 | -0.12 (135.83 -0.12 (-0.09%))
XDE +0.02
08/05 | +0.02 (117.50 +0.02 (+0.02%))
000001.SS +19.92
08/05 | +19.92 (4,180.09 +19.92 (+0.48%))
N225 +3,320.74
08/05 | +3,320.74 (62,833.84 +3,320.74 (+5.58%))
XDN -0.11
08/05 | -0.11 (63.82 -0.11 (-0.18%))
XDA -0.05
08/05 | -0.05 (72.32 -0.05 (-0.06%))