Chứng khoán

Cơ chế quản lý tài chính mới đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Hà Phương

06:18 | 07/05/2026
(TBTCO) - Cơ chế mới về quản lý tài chính, đánh giá, xếp loại doanh nghiệp đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được quy định tại Nghị định số 145/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 5/5/2026.
Xác định rõ các xung đột lợi ích có thể phát sinh khi thực hiện đầu tư

Nghị định số 145/2026/NĐ-CP quy định, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Doanh thu của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam bao gồm doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp luật... Ảnh minh họa

Ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định ở trên, VNX và VSDC phải xác định rõ các xung đột lợi ích có thể phát sinh khi thực hiện đầu tư, biện pháp để kiểm soát xung đột lợi ích và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trước khi thực hiện hoạt động đầu tư.

Thẩm quyền quyết định đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNX, VSDC và quy định của pháp luật có liên quan.

Quy định về quản lý doanh thu

Nghị định số 145/2026/NĐ-CP nêu rõ, VNX quản lý doanh thu và thu nhập khác theo quy định của pháp luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Doanh thu của VNX bao gồm: doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ, hoạt động cung cấp dịch vụ; doanh thu và thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con.

VSDC quản lý doanh thu và thu nhập khác theo quy định của pháp luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Doanh thu của VSDC bao gồm doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ; đăng ký chứng khoán, hủy đăng ký chứng khoán một phần, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký; lưu ký chứng khoán; chuyển khoản chứng khoán; vay, cho vay chứng khoán; thanh toán gốc, lãi, tiền mua lại công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.

Doanh thu của VSDC còn đến từ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tại VSDC; lưu ký, thanh toán giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon; dịch vụ cung cấp thông tin; đầu tư vốn vào công ty con...

Ngoài doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác theo quy định của pháp luật, VSDC được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính đối với lãi tiền gửi phát sinh từ hoạt động thanh toán hộ cổ tức, gốc, lãi, tiền mua lại công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, các chứng khoán khác và thực hiện quyền mua chứng khoán.

Quy định về quản lý chi phí

Theo Nghị định số 145/2026/NĐ-CP, VNX và VSDC quản lý chi phí theo quy định của pháp luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và quy định của pháp luật khác có liên quan.

VSDC được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế đối với một số khoản chi phí đặc thù như: chi trích lập Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chứng khoán; chi phí chuyển công ty con của VNX đối với hoạt động giao dịch chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, Nghị định quy định, VNX và VSDC thực hiện đánh giá, xếp loại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đánh giá, xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ./.

Nghị định 145/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/6/2026 và áp dụng từ năm tài chính 2026.

Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 18/6/2021 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với VNX, VSDC hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 145/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.
Hà Phương
Từ khóa:
cơ chế quản lý tài chính sở giao dịch chứng khoán việt nam tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam Quản lý doanh thu quản lý chi phí hoạt động đầu tư Nghị định số 145/2026/NĐ-CP

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Sẵn sàng “đón gió Đông” cùng thị trường chứng khoán

Chu kỳ kinh tế mới mở ra yêu cầu sàng lọc cao hơn đối với doanh nghiệp

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Hơn 12,9 triệu tỷ đồng đổ vào ngân hàng, nhóm nhận chuyển giao "0 đồng" thành "nam châm" hút vốn

Ngày 7/5: Giá heo hơi miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

(TBTCO) - Theo các chuyên gia từ SSI Research, 17/18 tiêu chí của MSCI hiện đã tiệm cận mức đáp ứng cơ bản. Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026.
Phát triển thị trường chứng khoán thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân

(TBTCO) - Định hướng lớn của Chính phủ và Bộ Tài chính là phát triển thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn bền vững cho nền kinh tế, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả cho khu vực kinh tế tư nhân, bên cạnh các yếu tố, điều kiện thuận lợi từ cơ sở pháp lý, hệ thống hạ tầng, nền tảng thị trường, thì còn phụ thuộc rất lớn vào nội tại của doanh nghiệp.
Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026

(TBTCO) - Cổ phiếu DGC của Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5/2026 sau khi doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
Chứng khoán ngày 6/5: Cổ phiếu chứng khoán khởi sắc, VN-Index áp sát mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán ngày 6/5 giao dịch khởi sắc khi dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ và lan tỏa trên diện rộng. VN-Index tăng hơn 16 điểm và tiếp tục kiểm định vùng đỉnh lịch sử quanh mốc 1.900 điểm trong bối cảnh thanh khoản cải thiện rõ nét.
Khối ngoại mạnh tay gom cổ phiếu PV Power

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, nhưng dòng vốn này vẫn chọn lọc giải ngân và nâng đỡ nhiều cổ phiếu. Chỉ trong ba phiên gần đây, gần 450 tỷ đồng vốn ngoại đã chảy vào cổ phiếu PV Power.
Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

(TBTCO) - Toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc xanh, với mức tăng trên 1%. Qua đó, chênh lệch dương tiếp tục được duy trì, củng cố kỳ vọng xu hướng tăng của VN30-Index.
Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

(TBTCO) - Coteccons mới đây phát đi thông tin liên quan đến việc đạt thỏa thuận hòa giải trong một vụ tranh chấp thương mại. "Ông lớn" ngành xây dựng hiện có quy mô tổng tài sản xấp xỉ 34.700 tỷ đồng, tăng gần 17% chỉ sau một năm.
Chưa đầy 1 tháng, PC1 bị HOSE nhắc nhở 2 lần

(TBTCO) - HOSE vừa nhắc nhở PC1 do doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 riêng và hợp nhất bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định. Cách đây chưa lâu, PC1 cũng đã bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

