Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Nirmala Sitharaman. Ảnh: Hồ Dung

Bộ trưởng Nirmala Sitharaman nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cùng đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã tới thăm và cùng trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, định hướng chính sách tài khóa và cải cách thể chế của mỗi nước; thúc đẩy hợp tác kinh tế - đầu tư song phương, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, năng lượng sạch và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác tài chính mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Bộ trưởng Nirmala Sitharaman phát biểu. Ảnh: Hồ Dung

Thay mặt Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ vui mừng khi được gặp Bộ trưởng Nirmala Sitharaman và các cán bộ của Bộ Tài chính Ấn Độ.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ - một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của Việt Nam tại khu vực.

Quan hệ hai nước có nền tảng lịch sử lâu dài, được thiết lập từ năm 1972, không ngừng được củng cố, nâng cấp, đặc biệt kể từ khi hai bên thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 9/2016. Trên nền tảng đó, hợp tác kinh tế - tài chính ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi nước.

Vào dịp này hai nước đã ra Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: Hồ Dung

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, Việt Nam đánh giá cao vai trò và vị thế của Ấn Độ như một trong những nền kinh tế lớn, năng động hàng đầu thế giới, với thế mạnh nổi bật về công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, công nghiệp dược phẩm và năng lượng. Những thành tựu phát triển của Ấn Độ trong thời gian qua là nguồn cảm hứng và kinh nghiệm quý báu đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao và mong muốn học hỏi từ Ấn Độ về các bài học thành công ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách chính sách thuế hiệu quả, thúc đẩy đầu tư công và hình thành năng lực tự chủ chiến lược trong một số ngành lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.

Trao đổi về kinh tế vĩ mô của Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Việt Nam xác định trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đồng thời huy động, khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman. Ảnh: Hồ Dung

Đề cập tới hợp tác kinh tế - đầu tư Việt Nam - Ấn Độ, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn và chưa được khai thác tương xứng. Mặc dù số lượng dự án tương đối nhiều song quy mô bình quân còn khiêm tốn, cho thấy dư địa để hai bên nâng tầm hợp tác theo hướng chiến lược, dài hạn và có chiều sâu hơn.

Tính đến hết tháng 3 năm 2026, Ấn Độ có 503 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 1,177 tỷ USD. Mặc dù số lượng dự án tương đối nhiều song quy mô bình quân còn khiêm tốn (khoảng 2,43 triệu USD/dự án), cho thấy dư địa để hai bên nâng tầm hợp tác theo hướng chiến lược, dài hạn và có chiều sâu hơn.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng mong muốn mở rộng đầu tư sang Ấn Độ - một thị trường quy mô lớn với hơn 1,4 tỷ dân, tuy nhiên hiện nay quy mô đầu tư của Việt Nam sang Ấn Độ còn khiêm tốn. Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi nhằm cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước.

Liên quan tới các khoản viện trợ không hoàn lại, theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, Việt Nam đánh giá cao các khoản viện trợ của Chính phủ Ấn Độ trong các lĩnh vực như công nghệ cao, giáo dục, viễn thám và quốc phòng. Tiêu biểu như: Dự án Trung tâm Tính toán hiệu năng cao tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đi vào vận hành; Dự án Trạm bơm tiêu Bình Bộ tại tỉnh Phú Thọ sử dụng khoản tín dụng ưu đãi trị giá 9,5 triệu USD đang được triển khai; Dự án xây dựng hệ thống tiếp nhận và xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh sử dụng viện trợ không hoàn lại 21,534 triệu USD từ Quỹ ASEAN - Ấn Độ đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp thực hiện.

Thông qua Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, trong đó: tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật; đồng thời thúc đẩy kết nối thị trường, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, hướng tới xây dựng môi trường tài chính minh bạch, ổn định và hiệu quả hơn.

Xem xét giao các cấp kỹ thuật triển khai có biện pháp cụ thể để chia sẻ kinh nghiệm thành công, tăng cường năng lực lẫn nhau trên những lĩnh vực mà cả hai bên có thế mạnh và có nhu cầu ưu tiên, như cải cách chính sách thuế, đặc biệt là đối với khu vực doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, và thúc đẩy đầu tư công theo hướng tăng cường cả về quy mô và hiệu quả.

Về củng cố hệ thống đánh giá và phê duyệt đầu tư công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sithiraman đã chia sẻ những kết quả bước đầu mà Ấn Độ đạt được thông qua phát triển nền tảng PM Gati Shakti.

Đây là siêu dự án cơ sở hạ tầng và công nghệ của Ấn Độ, được Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi triển khai nhằm đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu, là nền tảng kỹ thuật số tích hợp với sự phối hợp của 16 bộ, ngành và các địa phương để hỗ trợ triển khai các dự án hạ tầng nhanh hơn, giảm chậm tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Đồng thời, Gati Shakti hướng tới kết nối hiệu quả các dự án đường sắt, cảng biển, sân bay và logistics, giúp hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào Ấn Độ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao thành công của nền tảng này, và đề nghị phía Ấn Độ xem xét chia sẻ và hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống này, qua đó giúp Việt Nam tăng cường hiệu quả đầu tư công vào cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, Việt Nam đề nghị Ấn Độ khuyến khích các tập đoàn lớn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, dược phẩm, năng lượng sạch và hạ tầng số; đồng thời nghiên cứu triển khai một số dự án đầu tàu mang tính biểu tượng (R&D, trung tâm dữ liệu, sản xuất dược phẩm, năng lượng tái tạo…), có cơ chế đặc thù để bảo đảm triển khai hiệu quả.

Hai Bộ trưởng cùng các thành viên hai Bộ Tài chính Việt Nam - Ấn Độ chụp hình lưu niệm. Ảnh: Hồ Dung

Đề nghị hai bên tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Ấn Độ; thiết lập kênh trao đổi thường xuyên để xử lý vướng mắc về thủ tục, đất đai, tiêu chuẩn, thuế, hải quan và các vấn đề phát sinh.

Bên cạnh đó, nghiên cứu thiết lập Diễn đàn đầu tư Việt Nam - Ấn Độ thường niên, theo hướng thực chất, gắn với danh mục dự án cụ thể; đồng thời thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao (AI, bán dẫn, dữ liệu…), qua đó tạo nền tảng dài hạn cho hợp tác đầu tư.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã gửi lời mời tới Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman sang thăm Việt Nam trong thời gian phù hợp; đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Nirmala Sitharaman sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa hai Bộ, đồng thời làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước./.