Bộ Tài chính và ADB tiếp tục đồng hành trong việc nghiên cứu, cung cấp các công cụ tài chính mới

Hội nghị năm nay được tổ chức với chủ đề “Ngã tư của sự tiến bộ: Thúc đẩy tương lai kết nối của khu vực”, quy tụ hơn 4.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia, bao gồm lãnh đạo chính phủ, bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, đại diện các định chế tài chính quốc tế, khu vực tư nhân và các chuyên gia phát triển.

Việc Samarkand – trung tâm của Con đường Tơ lụa lịch sử – đăng cai hội nghị mang ý nghĩa biểu tượng về kết nối, đối thoại và hợp tác phát triển. Trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đứng trước nhiều chuyển động lớn về chuỗi cung ứng, công nghệ, năng lượng và tài chính phát triển, hội nghị là dịp để các thành viên ADB cùng trao đổi về những định hướng hợp tác mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm và tự cường hơn.

Chương trình hội nghị tập trung vào các ưu tiên lớn như phát triển hạ tầng số, tài trợ chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh lương thực, tăng cường hợp tác khu vực, chuyển đổi xanh, khả năng chống chịu khí hậu và phát triển chuỗi cung ứng. Một trong những thông điệp nổi bật tại hội nghị năm nay là cam kết của ADB trong việc mở rộng hỗ trợ cho kết nối khu vực.

ADB công bố kế hoạch huy động khoảng 70 tỷ USD đến năm 2035 cho các sáng kiến hạ tầng năng lượng và hạ tầng số tại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó khoảng 50 tỷ USD dành cho kết nối lưới điện, thương mại điện xuyên biên giới và tích hợp năng lượng tái tạo; khoảng 20 tỷ USD dành cho hạ tầng số, mở rộng tiếp cận băng thông rộng và các dịch vụ số.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đoàn công tác Bộ Tài chính đã tham dự Phiên khai mạc Hội đồng Thống đốc ADB và các phiên thảo luận cấp cao, hội thảo chuyên đề và nhiều hoạt động kết nối bên lề, qua đó cập nhật các định hướng chính sách, sáng kiến tài chính và ưu tiên hoạt động của ADB trong giai đoạn tới.

Bên lề Hội nghị, Đoàn công tác Bộ Tài chính đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao của ADB, trong đó có ông Scott Morris - Phó Chủ tịch ADB phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, và ông Nianshan Zhang - Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB.

Tại các buổi làm việc, Bộ Tài chính đề nghị ADB tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong việc nghiên cứu, cung cấp các công cụ tài chính mới, linh hoạt và phù hợp hơn với nhu cầu phát triển của Việt Nam, tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan phía Việt Nam nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị dự án, đàm phán, ký kết và triển khai các chương trình, dự án.

Hai bên trao đổi khả năng thành lập các nhóm công tác chung để xử lý nhanh các vấn đề phát sinh, rút ngắn thời gian chuẩn bị, nâng cao chất lượng thiết kế dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Lãnh đạo ADB đánh giá cao cách tiếp cận chủ động của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính, cải thiện hiệu quả quản trị công và thúc đẩy môi trường đầu tư phát triển.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp xây dựng chiến lược hợp tác quốc gia giai đoạn tới, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, định hướng huy động ODA và vốn vay ưu đãi, cũng như mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững trong điều kiện thuận lợi.

Đoàn công tác Bộ Tài chính cũng có cuộc gặp với lãnh đạo Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OPEC Fund) nhằm trao đổi về việc nối lại và thúc đẩy quan hệ hợp tác, qua đó huy động thêm các nguồn vốn vay và viện trợ cho các chương trình, dự án phát triển tại Việt Nam.

Việc tham dự Hội nghị thường niên ADB lần thứ 59 và các hoạt động bên lề tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của Bộ Tài chính Việt Nam trong hợp tác tài chính phát triển khu vực.

Thông qua các cuộc trao đổi với ADB và các đối tác quốc tế, Bộ Tài chính tiếp tục thúc đẩy huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao năng lực tự cường của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới./.