Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 6/5: VN30-Index vượt ngưỡng 2.050 điểm, sắc xanh phủ rộng thị trường

Tùng Linh

17:52 | 06/05/2026
(TBTCO) - Toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc xanh, với mức tăng trên 1%. Qua đó, chênh lệch dương tiếp tục được duy trì, củng cố kỳ vọng xu hướng tăng của VN30-Index.
VN30-Index ghi nhận phiên bứt phá đáng chú ý khi vượt thành công vùng kháng cự 2.050 điểm sau nhiều phiên giằng co trước đó, qua đó củng cố kỳ vọng hồi phục ngắn hạn của thị trường. Sắc xanh xuất hiện ngay ở thời điểm mở cửa phiên.

VN30 mở tăng gần 7 điểm nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng, trong đó cổ phiếu Sacombank (STB) là điểm sáng nổi bật. Dù xuất hiện áp lực bán tại nhóm cổ phiếu nhà Vingroup, chỉ số chững lại nhưng đồng thời lan toả đà tăng ở nhiều nhóm ngành khác như hóa chất, chứng khoán và thép. Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu chứng khoán từ phiên chiều tạo thêm động lực để chỉ số vượt vùng cản 2.050 điểm.

Diễn biến tích cực của thị trường cơ sở nhanh chóng phản ánh lên thị trường chứng khoán phái sinh khi các hợp đồng tương lai tiếp tục duy trì trạng thái chênh lệch dương ở mức cao. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn tháng 5/2026 (VN30F2605) đóng cửa tại 2.060,0 điểm, tăng 1,04% so với phiên trước. Chênh lệch dương tiếp tục được duy trì khi giá hợp đồng tương lai cao hơn 6,59 điểm so với VN30. Các hợp đồng tương lai dựa trên VN30 với kỳ hạn xa hơn cũng ghi nhận chênh lệch dương từ 6,59 điểm đến 7,59 điểm. Nhà đầu tư phái sinh tiếp tục nghiêng về kịch bản tăng điểm ngắn hạn của chỉ số quan trọng này.

Trong khi đó, đối với hợp đồng tương lai dựa trên VN100, sắc xanh cũng phủ rộng nhưng ở một số kỳ hạn giá hợp đồng tương lai thấp hơn chỉ số cơ sở. Giao dịch tại nhóm hợp đồng này cũng khá khiêm tốn.

Sắc xanh phủ rộng trên cả 8/8 hợp đồng tương lai - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Trong phiên hôm nay, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh giảm 14,4% so với phiên trước. Khối lượng mở (OI) tiếp tục tăng. Nhà đầu tư tiếp tục gia tăng các vị thế nắm giữ thay vì đóng trạng thái ngắn hạn. Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các vị thế giao dịch đầu cơ trong phiên giảm khi nhà đầu tư mua chủ động trên thị trường cơ sở. Các trader đang lạc quan với xu hướng tăng của VN30

VN30-Index vượt vùng 2.050 điểm cùng trạng thái chênh lệch dương được duy trì mở rộng trên thị trường phái sinh đang củng cố kỳ vọng xu hướng tăng tiếp diễn. Về ngắn hạn, vùng 2.050 điểm có thể chuyển thành hỗ trợ mới của VN30, trong khi hợp đồng VN30F2605 đang hướng tới vùng đỉnh thiết lập trong tháng 2/2026 quanh mốc 2.080 điểm./.

