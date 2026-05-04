Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Sáng ngày 4/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.112 đồng, giảm 1 đồng so với phiên gần nhất trước kỳ nghỉ lễ; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.856,4 - 26.367,6 VND/USD. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.680 - 26.730 đồng, giảm 60 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Khảo sát tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD nhìn chung ổn định, với mặt bằng tỷ giá bán USD phổ biến quanh 26.368 VND/USD, vẫn neo kịch trần. Cụ thể, Agribank niêm yết ở mức 26.118 - 26.368 VND/USD, tăng 2 đồng ở cả hai chiều; BIDV ở mức 26.148 - 26.368 VND/USD, cũng tăng 2 đồng; Vietcombank ở mức 26.108 - 26.368 VND/USD, tăng 2 đồng. Ở chiều ngược lại, Eximbank giảm 10 đồng tỷ giá mua xuống 26.130 VND/USD trong khi tỷ giá bán USD giữ nguyên 26.368 VND/USD. HSBC ghi nhận mức tăng mạnh hơn, lên 26.199 - 26.368 VND/USD, tăng 26 đồng ở chiều mua, song giữ nguyên chiều bán. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 29/4, ngay trước kỳ nghỉ dài gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, Agribank, Eximbank như sau:

Với tỷ giá EUR, xu hướng biến động phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng. BIDV giảm xuống 30.378 - 31.658 VND/EUR, lần lượt giảm 15 đồng và 16 đồng; Eximbank giảm mạnh chiều mua 45 đồng xuống 30.308 VND/EUR nhưng tăng chiều bán lên 31.650 VND/EUR, tăng 117 đồng. Techcombank cũng tăng lên 30.201 - 31.503 VND/EUR, tăng lần lượt 41 đồng và 46 đồng.

Tuy nhiên, tỷ giá EUR tại Vietcombank giảm nhẹ về 30.058 - 31.643 VND/EUR, giảm 2 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán.

Với tỷ giá GBP, biến động có phần trái chiều và biên độ lớn hơn. BIDV giảm xuống 35.021 - 36.099 VND/GBP, giảm 47 đồng chiều mua và 48 đồng chiều bán; Eximbank giảm mạnh còn 35.006 - 36.199 VND/GBP, giảm lần lượt 109 đồng và 143 đồng. Vietcombank giảm nhẹ xuống 34.695 - 36.168 VND/GBP, giảm 7 đồng chiều mua và 8 đồng chiều bán.

Trong khi đó, HSBC tăng lên 34.640 - 35.998 VND/GBP, tăng 142 đồng chiều mua và 130 đồng chiều bán; Sacombank cũng tăng lên 35.079 - 36.887 VND/GBP, tăng 35 - 36 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - phiên đầu tuần hiện ở mức 98,17 điểm, diễn biến giữa các cặp tỷ giá khá phân hóa khi USD suy yếu nhẹ so với một số đồng tiền lớn. Theo đó, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8529 (giảm 0,03%); tỷ giá USD/GBP đạt 0,7363 (giảm 0,04%) và tỷ giá USD/JPY xuống 156,94 (giảm 0,08%).

Đồng bảng Anh và đồng euro tăng nhẹ so với đồng USD trong phiên cuối tuần, khi nghi ngờ Nhật Bản can thiệp tỷ giá tạo ra biến động trên thị trường thanh khoản thấp. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, đà suy yếu của đồng bạc xanh khó kéo dài. Chuyên gia tại Tập đoàn tài chính toàn cầu ING cho rằng, đây có thể là bước mở đầu cho một chiến dịch can thiệp kéo dài nhằm giữ tỷ giá dưới mốc 160. Kịch bản này tương tự năm 2024, khi Nhật Bản chi hơn 30 tỷ USD trong hai đợt can thiệp cuối tháng 4 và đầu tháng 5, kéo tỷ giá USD/JPY xuống 152, dù sau đó chỉ hai tháng tỷ giá đã quay lại vùng đỉnh cũ.

ING dự báo chỉ số DXY sẽ tìm được hỗ trợ quanh 98 điểm và phục hồi lên khoảng 98,5 điểm; xu hướng giảm bền vững của USD khó hình thành cho đến khi tình hình xung đột có thêm tín hiệu rõ ràng.

Tỷ giá EUR/USD giao dịch quanh 1,173 vào cuối phiên Mỹ, gần như xóa hết mức tăng trong ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế ô tô và xe tải EU từ 15% lên 25%, đồng thời bày tỏ không hài lòng với đề xuất mới từ Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Iran đã chuyển đề xuất đàm phán hòa bình thông qua Pakistan, song nội dung chi tiết chưa được công bố. Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc đàm phán có tiến triển, nhưng chưa chắc đạt được thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh Mỹ chưa thể chấp nhận các yêu cầu hiện tại từ Tehran (Iran).

Sự bất định quanh triển vọng đàm phán đã hỗ trợ USD với vai trò tài sản trú ẩn, giúp đồng tiền này phục hồi từ mức thấp nhất hai tuần. Trước đó, DXY đã giảm về gần 98 điểm, kéo dài đà giảm và khép lại một tuần mà nhiều ngân hàng trung ương lớn phát tín hiệu duy trì lập trường diều hâu do áp lực lạm phát.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào diễn biến đàm phán Mỹ - Iran và loạt dữ liệu việc làm của Mỹ, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp dự kiến công bố vào thứ 6, báo cáo này được theo dõi chặt để có thêm thông tin chi tiết về thị trường lao động, vì ảnh hưởng đến kế hoạch lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)./.