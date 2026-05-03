Đầu tư

Hành lang kinh tế Đông - Tây: "Con đường" chưa được khai phá hết tiềm năng

Thanh Chung

Thanh Chung

19:17 | 03/05/2026
(TBTCO) - Hành lang kinh tế Đông - Tây được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của khu vực, song thực tế vẫn chủ yếu dừng ở mức tiềm năng, chưa thể bứt phá hết do gặp nhiều cản trở.
aa

Chỉ mới dừng lại ở “tiềm năng”

Trong Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 cũng nhấn mạnh phát triển các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây gắn với cảng biển, sân bay, cửa khẩu quốc tế, phát triển logistics hiện đại. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó có vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá của vùng này là ưu tiên phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng nội vùng, liên vùng, nhất là các công trình giao thông theo hướng Đông - Tây, gắn với khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Hành lang kinh tế Đông - Tây:
Quốc lộ 9 thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây kéo dài từ cảng biển Đà Nẵng đi qua Lào (Savannakhet) sang Thái Lan (Mukdahan) và kết thúc tại cảng Mawlamyine (Myanmar), được kỳ vọng trở thành trục vận tải xuyên Á hiệu quả nhất, giúp các quốc gia không giáp biển như Lào tiếp cận Biển Đông nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Hành lang kinh tế Đông - Tây vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế.

Ông Dương Tiến Lâm - Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics tại Đà Nẵng cho rằng, Hành lang kinh tế Đông - Tây đã được nhắc đến từ rất lâu với nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, nhưng hiện cũng chỉ dừng ở mức tiềm năng, chưa có sự bứt phá rõ rệt.

Theo ông Lâm, lưu lượng hàng hóa trên tuyến này chủ yếu vẫn là kết nối giữa Việt Nam và Lào, đặc biệt là Trung và Nam Lào. Trong khi đó, kết nối sâu sang Đông Bắc Thái Lan hay xa hơn nữa vẫn chủ yếu dừng ở tiềm năng. Mặt khác, hàng hóa từ Đông Bắc Thái Lan khó cạnh tranh khi vận chuyển về Đà Nẵng do phải qua nhiều khâu trung chuyển, thủ tục, chi phí cao hơn so với việc chuyển thẳng đến các cảng của Thái Lan.

Thành phố sẽ ưu tiên phát huy tốt các cơ chế đặc thù của Đà Nẵng, phát huy tốt lợi thế cạnh tranh về giao thông, cảng biển từ đó tạo ra một không gian mở, hợp tác với các địa phương mở ra một không gian phát triển mới.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Cùng quan điểm, bà Phan Thị Sông Thương - Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên cho biết, hiện nay, Hành lang kinh tế Đông - Tây chưa thực sự phát huy hiệu quả như mục tiêu kỳ vọng, chưa tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của các địa phương.

Dù hạ tầng giao thông trong thời gian qua được đầu tư cơ bản hoàn thiện nhưng chưa đảm bảo yêu cầu về mặt chất lượng để giảm chi phí vận chuyển, chi phí logistics vẫn đang ở mức cao. Theo bà Thương, "nút thắt'' lớn nhất khiến hành lang này chưa phát huy hết tiềm năng chính là sự phát triển hạ tầng xã hội thiết yếu để thu hút các nhà đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bà Thương cũng nhấn mạnh, hạ tầng giao thông chỉ là điều kiện cần, trong khi để thúc đẩy phát triển kinh tế cần đồng bộ cơ chế, chính sách. Việc thu hút vốn đầu tư, đặc biệt vốn FDI vẫn còn khiêm tốn không chỉ xuất phát từ nguyên nhân hạn chế về hạ tầng cứng mà còn từ hạ tầng mềm, đặc biệt là hạ tầng đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ để hình thành môi trường đầu tư hấp dẫn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng.

Cần tái định vị lại Hành lang kinh tế Đông - Tây

Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục tăng cường sự hợp tác với Lào và Thái Lan để thúc đẩy Hành lang kinh tế Đông - Tây phát triển. Mới nhất là đầu tháng 4 vừa qua Đà Nẵng đã ký hợp tác với các địa phương của Lào và Thái Lan tạo tiền đề quan trọng để liên kết phát triển giữa các quốc gia trên tuyến hành lang này.

Theo bà Thương, Đà Nẵng cần phát huy vai trò là thành phố động lực trong việc gắn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực miền Trung để khai thác lợi thế từ tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, qua đó góp phần thay đổi cấu trúc kinh tế khu vực miền Trung theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế các địa phương trong vùng.

Hành lang gắn kết kinh tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả

Tại diễn đàn Hợp tác Đầu tư, Thương mại và Du lịch, thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây năm 2026 diễn ra ngày 3/4 tại Lào, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhận định Hành lang Kinh tế Đông - Tây là trục xương sống chiến lược. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định đây chính là thời điểm cần tái định vị Hành lang Kinh tế Đông - Tây trở thành một hành lang gắn kết kinh tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Về giải pháp, bà Thương cho rằng trong ngắn hạn cần ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông và hạ tầng phục vụ đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ nhằm tăng cường kết nối và thu hút dòng vốn đầu tư. Về dài hạn, cần chú trọng phát triển hạ tầng xã hội để thu hút đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời bảo đảm tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Ông Dương Tiến Lâm cho hay, hiện nay hạ tầng dần được cải thiện, đồng bộ cùng với kế hoạch nâng cấp tuyến đường chiến lược qua cửa khẩu Nam Giang để rút ngắn khoảng cách kết nối với Nam Lào. Với những yếu tố đó, có thể thấy Chính phủ và chính quyền địa phương đã bắt đầu quan tâm và đưa vào kế hoạch phát triển trong ngắn và trung hạn.

Vì vậy, ông Lâm đánh giá, cơ hội giao thương, cũng như khả năng gia tăng sản lượng hàng hóa giữa các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng với khu vực Trung và Nam Lào sẽ trở nên rõ nét hơn trước và dần tiến gần hơn tới thực tế. Đồng thời, Lào cũng đang chịu áp lực phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, nên nhu cầu kết nối sẽ tăng lên.

Để biến tiềm năng thành thực tế, ông Lâm cho rằng cần có cơ chế, thể chế thông thoáng để hàng hóa lưu thông thuận lợi qua các cửa khẩu. Khi doanh nghiệp thấy việc vận chuyển thuận lợi, chi phí hợp lý thì họ sẽ tự lựa chọn. Cần đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm như cảng Liên Chiểu, khu thương mại tự do, cũng như nâng cấp các tuyến đường kết nối như 14D nhằm tăng năng lực logistics và thu hút nguồn hàng.

“Một điểm tích cực là gần đây có sự tham gia của lĩnh vực du lịch trong các chương trình xúc tiến, điều mà trước đây chưa có. Du lịch có thể đóng vai trò bổ trợ, tạo thêm động lực để thúc đẩy giao thương, góp phần làm cho các hành lang kinh tế trở nên sôi động hơn” - ông Lâm nói.

Về lĩnh vực du lịch, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề xuất cơ chế hợp tác đồng bộ để có thể nâng cấp sản phẩm hệ thống trên tuyến. Bên cạnh đó, đề xuất chính sách thủ tục nhập xuất cảnh thông thoáng hơn cho người và phương tiện, có chính sách visa chung của các nước ASEAN, hoặc ít nhất là các nước trên hành lang Đông - Tây, để thu hút bền vững các nguồn khách.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, với vai trò là điểm cuối phía Đông của Hành lang kinh tế Đông - Tây, Đà Nẵng không chỉ là cửa ngõ ra Biển Đông mà còn là đầu mối kết nối quan trọng về logistics, thương mại và đầu tư. Việc mở rộng không gian phát triển sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính tiếp tục tạo điều kiện để nâng cao năng lực liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực đầu tư.

Thành phố Đà Nẵng đã đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể, chuyển hóa các cam kết thành hành động cụ thể; tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng nhằm tạo vành đai an toàn cho giao thương; phát triển hạ tầng cửa khẩu, tối ưu hóa logistics; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Thanh Chung
Từ khóa:
hành lang kinh tế đông tây đà nẵng tăng trưởng mới trục vận tải xuyên á

Bài liên quan

“Báu vật triệu năm” Đảo Ngọc hé lộ chuẩn sống “quiet luxury” giữa vịnh biển biệt lập

“Báu vật triệu năm” Đảo Ngọc hé lộ chuẩn sống “quiet luxury” giữa vịnh biển biệt lập

“Giao lộ di sản” Nam Đà Nẵng tăng sức hút nhờ cú hích hạ tầng, tiện ích

“Giao lộ di sản” Nam Đà Nẵng tăng sức hút nhờ cú hích hạ tầng, tiện ích

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu

Dành cho bạn

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Tín dụng "căng dây", cần giải pháp để hóa giải rủi ro

Tín dụng "căng dây", cần giải pháp để hóa giải rủi ro

Bảo hiểm PVI: Chọn hướng đi mới

Bảo hiểm PVI: Chọn hướng đi mới

Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Đọc thêm

Xuất khẩu Việt trước sóng gió mới: Thích ứng để giữ nhịp tăng trưởng

Xuất khẩu Việt trước sóng gió mới: Thích ứng để giữ nhịp tăng trưởng

(TBTCO) - Bức tranh xuất khẩu năm 2026 đang chịu tác động đồng thời từ hai lực ép lớn: các rào cản thương mại ngày càng khắt khe và bất ổn địa chính trị tại Trung Đông khiến chi phí logistics leo thang. Trong thế “gió ngược”, khả năng thích ứng linh hoạt và tái cấu trúc thị trường đang trở thành yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng của khu vực xuất khẩu.
Dòng vốn đầu tư tại Gia Lai tiếp tục rót vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

Dòng vốn đầu tư tại Gia Lai tiếp tục rót vào lĩnh vực năng lượng tái tạo

Tỉnh Gia Lai đã phê duyệt nhà đầu tư thực hiện 13 dự án năng lượng tái tạo với tổng vốn đầu tư hơn 79.000 tỷ đồng; 3 dự án được phê duyệt nhà đầu tư đáp ứng hồ sơ mời thầu với tổng vốn hơn 5.300 tỷ đồng.
Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

Sức bật mạnh mẽ kinh tế vùng Đông Bắc

(TBTCO) - Trong bức tranh phát triển mới của miền Bắc, vùng Đông Bắc đang nổi lên như một không gian kinh tế có sức bật mạnh mẽ, nơi hội tụ của công nghiệp, logistics, kinh tế biển, du lịch và thương mại cửa khẩu. Trong tiến trình đó, Quảng Ninh và Hải Phòng giữ vai trò hạt nhân, không chỉ bởi quy mô tăng trưởng cao mà còn nhờ khả năng kiến tạo hạ tầng, thu hút đầu tư và mở rộng liên kết vùng.
Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

Đà Nẵng: Đến 10/5 phải hoàn thành thủ tục phân bổ 100% vốn đầu tư công

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo, trước ngày 10/5/2026, tất cả sở, ban, ngành và địa phương phải hoàn thành thủ tục chuẩn bị để đảm bảo điều kiện phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

Chìa khóa để siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh vươn mình

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước một vận hội mới, một "điểm rơi" lịch sử để chuyển mình từ một đô thị trung tâm quốc gia thành một siêu đô thị tầm cỡ quốc tế. Các chuyên gia nhận định, để hiện thực hóa khát vọng này, Thành phố không chỉ cần những bản quy hoạch trên giấy, mà cần những "chiếc chìa khóa" thực thụ để mở ra không gian phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn và tối ưu hóa chuỗi giá trị toàn cầu.
Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

Xây trục sản phẩm chiến lược, VIFC-HCMC sẵn sàng đón dòng vốn toàn cầu

(TBTCO) - Việc xây dựng các sản phẩm tài chính chủ lực được xem là bước đi quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) hình thành lợi thế cạnh tranh và thu hút dòng vốn quy mô lớn từ thị trường toàn cầu. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành VIFC-HCMC trao đổi về vấn đề này.
Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển

Hà Nội trong kỷ nguyên mới: Khi tầm nhìn chiến lược gặp khát vọng phát triển

(TBTCO) - Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm định hình một chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Những định hướng lớn từ Trung ương, cùng với hàng loạt chương trình hành động và dự án cụ thể, đang phác họa một diện mạo Thủ đô trong “kỷ nguyên mới” - nơi công nghệ, hạ tầng hiện đại và con người trở thành trung tâm của mọi chính sách.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hành lang kinh tế Đông - Tây: "Con đường" chưa được khai phá hết tiềm năng

Hành lang kinh tế Đông - Tây: "Con đường" chưa được khai phá hết tiềm năng

Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

Cao Bằng: Hải quan chủ trì bắt giữ 12,2 kg pháo nổ tại cửa khẩu Tà Lùng

Khám, cấp cứu hơn 316 nghìn lượt người bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Khám, cấp cứu hơn 316 nghìn lượt người bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Kéo gần hai miền Nam - Bắc

Kéo gần hai miền Nam - Bắc

Trường Sơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

Trường Sơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

Ngân hàng vào vai “nhà cái”, đón sóng thị trường bảo hiểm

Ngân hàng vào vai “nhà cái”, đón sóng thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao