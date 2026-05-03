Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

Văn phòng Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 990/VP-TT về việc triển khai công tác truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, gửi tới các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ như: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước, Cục Thống kê, Tạp chí Kinh tế - Tài chính và Báo Tài chính - Đầu tư.

Công văn được ban hành nhằm thực hiện Công văn số 2537/CV-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, qua đó tăng cường các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2026 trên toàn quốc. Ảnh minh họa

Theo đó, đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Văn phòng Bộ đề nghị phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”.

Các hoạt động trọng tâm bao gồm: tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức như đăng tải tin, bài trên cổng thông tin điện tử, tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác này cũng được nhấn mạnh nhằm lan tỏa các mô hình tốt, cách làm hiệu quả.

Cơ quan báo chí ngành Tài chính chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục và tuyến tin, bài tuyên truyền về an toàn thực phẩm; kịp thời phản ánh các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời cảnh báo các nguy cơ, hành vi vi phạm.