Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

Diệu Hoa

18:35 | 03/05/2026
(TBTCO) - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.
Văn phòng Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 990/VP-TT về việc triển khai công tác truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, gửi tới các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ như: Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước, Cục Thống kê, Tạp chí Kinh tế - Tài chính và Báo Tài chính - Đầu tư.

Công văn được ban hành nhằm thực hiện Công văn số 2537/CV-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, qua đó tăng cường các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2026 trên toàn quốc. Ảnh minh họa

Theo đó, đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Văn phòng Bộ đề nghị phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”.

Các hoạt động trọng tâm bao gồm: tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều hình thức như đăng tải tin, bài trên cổng thông tin điện tử, tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác này cũng được nhấn mạnh nhằm lan tỏa các mô hình tốt, cách làm hiệu quả.

Cơ quan báo chí ngành Tài chính chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục và tuyến tin, bài tuyên truyền về an toàn thực phẩm; kịp thời phản ánh các mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời cảnh báo các nguy cơ, hành vi vi phạm.

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 diễn ra từ 15/4 đến 15/5/2026 trên toàn quốc với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống”. Trọng tâm là siết chặt bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố và tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh.
Giá bạc hôm nay (3/5) đồng loạt tăng khi lực mua quay trở lại, được hỗ trợ bởi yếu tố vĩ mô và tín hiệu kỹ thuật tích cực. Thị trường đang kỳ vọng kim loại này sớm bứt phá các mốc quan trọng.
Giá heo hơi hôm nay (3/5) duy trì trạng thái “lặng sóng” ở cả 3 miền trên cả nước, dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Thị trường chờ lực cầu phục hồi sau kỳ nghỉ lễ.
Giá cao su thế giới hôm nay (3/5) tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 5 giảm nhẹ, trong khi tháng 6 tăng. Trên sàn SHFE, kỳ hạn tháng 6 tăng, nhưng tháng 7 giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ giá thu mua.
Giá lúa gạo hôm nay (3/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg…
Giá bạc hôm nay (2/5) diễn biến đầy bất ngờ khi thị trường trong nước biến động mạnh ngay trong kỳ nghỉ lễ, trong khi giá bạc thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi và tiến sát các mốc cao mới.
Giá cao su thế giới hôm nay (2/5) đồng loạt tăng trên cả 4 thị trường chủ chốt. Cụ thể, giá tại Nhật Bản bật tăng mạnh hơn 2%, trong khi Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tăng nhẹ, phản ánh tâm lý thị trường cải thiện và kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Trong nước, thị trường duy trì đà đi ngang.
Giá lúa gạo hôm nay (2/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, giao dịch chậm, giá ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Bất chấp áp lực lạm phát và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới.
